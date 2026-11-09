Pechino frena gli USA: La guerra con l'Iran non conviene a nessuno

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La Cina ha richiamato l'attenzione sul fatto che uno scontro bellico tra Stati Uniti e Iran non porta alcun beneficio a nessuna delle parti, sollecitando il superamento dei contrasti per mezzo del confronto diplomatico.

"Un prolungamento delle ostilità tra Washington e Teheran non risponde né agli interessi dei Paesi coinvolti né a quelli della comunità globale", ha affermato lunedì di fronte ai cronisti il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Guo Jiakun.

Tali affermazioni sono state fatte nel corso di un incontro con i media, in cui il rappresentante della diplomazia cinese ha commentato le indiscrezioni secondo cui l'amministrazione guidata dalla Casa Bianca avrebbe sollecitato il supporto del governo cinese per giungere a un cessate il fuoco.

Ribadendo l'urgenza di riprendere la strada della diplomazia, Guo ha evidenziato come sia indispensabile "appianare le divergenze tramite la negoziazione e la concertazione, adoperandosi per ristabilire quanto prima la serenità e la stabilità" nell'area del Vicino Oriente e del Golfo Persico. Questa linea d'azione si colloca nel contesto dell'imminente viaggio in Cina annunciato dal presidente americano, il quale ha prospettato la possibilità di affrontare il nodo del conflitto iraniano insieme ai vertici di Pechino e Mosca.

Domenica, la presidenza americana ha reso noto che potrebbe svolgersi un vertice a tre con Xi Jinping e Vladimir Putin a margine del forum dell'APEC, previsto nei giorni 18 e 19 novembre, specificando che tra i temi al centro delle discussioni figurano le iniziative per far cessare i combattimenti.

Sul fronte di Teheran, la posizione ufficiale ribadisce che Washington deve adottare un approccio fondato sul confronto razionale e non sull'impiego delle armi.

Il 28 febbraio, le forze statunitensi e israeliane hanno avviato un secondo attacco militare ai danni dell'Iran; l'offensiva, protrattasi per quaranta giorni, ha colpito vertici istituzionali e popolazione civile. A seguito di tali eventi, Teheran ha reagito prendendo di mira installazioni militari americane nella regione e postazioni militari israeliane nei territori occupati.

La contromossa iraniana ha spinto gli Stati Uniti a sottoscrivere un'intesa preliminare mirata alla de-escalation, tuttavia la parte americana non ha rispettato gli impegni presi, conducendo ulteriori incursioni nella zona meridionale dell'Iran.

La leadership iraniana continua a sostenere la priorità di una via negoziale per fermare le ostilità, allo stesso tempo i comandi militari del Paese hanno dichiarato di mantenere il massimo stato di allerta e la piena capacità di respingere qualsiasi azione ostile.

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