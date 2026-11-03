Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. I media alla guerra
  • RUSSIA

I frigoriferi di Putin

1626
I frigoriferi di Putin

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE



di Francesco Santoianni


Ma com’è che per le esplosioni, a pochi giorni di distanza, di due aziende militari[1] o per l’esplosione nel porto di Amburgo si è parlato di “incidenti”, mentre ora, davanti ai frigoriferi dei supermercati hackerati si da la colpa a Putin? Forse perché le prime rivelavano una sconcertante vulnerabilità militare dei paesi UE, mentre i frigoriferi hackerati sono la testimonianza della malvagità di Putin, per la quale dovremmo serrare le file? Chissà!

Meglio, allora, occuparci di un’altra questione: quali sono le prove che possono fare identificare la provenienza di un hackeraggio? Una domanda pressante davanti agli innumerevoli articoli sui troll di Putin, o di Kim Jong-un, o di Xi Jinping… che sarebbero dietro disservizi come quelli che, quest’anno, hanno interessato i servizi fiscali belgi, i servizi pubblici norvegesi, gli aeroporti europei…

In realtà, come attestato dalla struttura dell’Unione europea che si occupa di sicurezza informatica [2], identificare con certezza la provenienza di un cyberattacco è estremamente difficile. Certo, si possono analizzare indirizzi IP, programmi utilizzati per l’intrusione, caratteristiche del codice, orari di attività, modalità operative e infrastrutture informatiche. Ma un indirizzo IP, poniamo, russo non significa necessariamente un hacker russo; potrebbe appartenere a un server compromesso da un aggressore situato altrove. Anche il malware può ingannare. Un programma già utilizzato da un gruppo di hacker può essere copiato, modificato o deliberatamente impiegato per lasciare una falsa pista. Perfino gli orari di attività, le impostazioni linguistiche e le caratteristiche della tastiera possono essere manipolati. Per questo le indagini, ad esempio quelle svolte negli USA, che si sono concluse con la condanna di qualche hacker sono durate, spesso, anni e si sono basate sul confronto tra i pochi dati informatici e quello che già si sapeva di qualche sospettato.[3]

Non così per il celebre attacco informatico del novembre 2014 alla Sony Pictures che vide, da una parte, una prestigiosa azienda di sicurezza informatica[4]  (che suggeriva di indagare tra gli ex dipendenti Sony) dall’altra l’FBI che, verosimilmente, per evitare di dover smentire addirittura il presidente degli Stati Uniti, comunicò alla procura il nome di tale Park Jin Hyok, un nordcoreano che non fu neanche imputato; anche perché non si sapeva neanche se esistesse davvero. Una storia semplicemente surreale, già raccontata qui,  e che proviamo a sintetizzare.

Nel dicembre 2014, negli USA, la Sony, verosimilmente, per promuovere il lancio del film “The Interview” (una parodia sul “dittatore della Corea del Nord” Kim Jong-un) mise in giro la voce che l’attacco informatico subito il mese prima (tre terabyte di dati trafugati) era opera di non meglio precisati “emissari della Corea del Nord” per impedire l’uscita del film. E, dichiarando di temere attacchi terroristici, sospendeva l’uscita del film prevista per Natale. L’invito di Barack Obama[5] a “non cedere al ricatto” e l’entrata in campo di George Cloney e Paulo Coelho che annunciavano di essere disposti a comprare il film e farlo vedere in “tutta sicurezza” su internet, scatenò un movimento che “in nome della difesa della libertà negli USA” chiese alla Sony di distribuire il film. E così il film, proiettato in sale presidiate da guardie armate, fu un successo di botteghino nonostante le recensioni che lo presentavano come una commediola insignificante, basata su battute triviali.

Non sappiamo come la prese Kim Jong-un, prima sbeffeggiato in un film e poi accusato di servirsi di pirati informatici. Sappiamo, invece, oggi come la prende: accusato di aver fatto trafugare ai suoi hacker sei miliardi di dollari “nega le accuse e testa missili da crociera strategici”[6]

 

[1] 10 agosto 2026: EMCO nei pressi di Belitsa, Bulgaria; 13 agosto 2026: KNDS Colleferro, nei pressi di Roma

[2] CERT-EU, Cyber Threat Intelligence Framework (2026): https://www.cert.europa.eu/publications/threat-intelligence/cyber-threat-intelligence-framework/

[3] Joseph Menn, “Cult of the Dead Cow: How the Original Hacking Supergroup Might Just Save the World”, PublicAffairs , 2019

[4] The Guardian, 12 dicembre 2014, “Hackers may attack other film studios after leak of Sony Pictures’ data”: https://www.theguardian.com/film/2014/dec/12/hackers-attack-film-studios-sony-pictures-leak-cybersecurity-warning

[5] https://www.repubblica.it/esteri/2014/12/19/news/usa_obama_discorso_fine_anno-103325396/

[6] test di lancio di missili da crociera strategici

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da I media alla guerra

Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

26 Ottobre 2026 10:48
Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

10 Ottobre 2026 20:00
Il lato oscuro (non detto) sul Premio Nobel per la pace 2026

Il lato oscuro (non detto) sul Premio Nobel per la pace 2026

09 Ottobre 2026 14:00
Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

29 Settembre 2026 19:00
Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

04 Settembre 2026 15:00
In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

20 Agosto 2026 16:00
Quando la transizione verde prende fuoco: il paradosso della rete elettrica dal Mediterraneo alla Sardegna

Quando la transizione verde prende fuoco: il paradosso della rete elettrica dal Mediterraneo alla Sardegna

16 Agosto 2026 15:00
Incendi in Francia e Spagna: l'autogol devastante delle sanzioni Ue alla Russia

Incendi in Francia e Spagna: l'autogol devastante delle sanzioni Ue alla Russia

28 Luglio 2026 16:00
NORD-AMERICA

Tucker Carlson: "Su pressione di Netanyahu, Trump è a pochi giorni da un attacco nucleare contro l'Iran"

20896
AMERICA LATINA

La toppa peggio del buco. Il comunicato della Farnesina per "giustificare" l'astensione sul bloqueo a Cuba

14679
AMERICA LATINA

L'Assemblea ONU vota contro il bloqueo. L'Italia si astiene

12200

"Guerra per altri 12 anni": il piano di Kiev per spremere i contribuenti europei

7921
ASIA

Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

7609
EUROPA

Il Corriere parla di "isolamento russo". A Mosca 48 Paesi al vertice con Putin

7442
EUROPA

Utilitarismo, pragmatismo e la deriva anti-umana del sistema capitalistico occidentale (di Laura Ruggeri)

6778
ITALIA

Meloni contro la magistratura: la mezzanotte della democrazia

6735
EUROPA

Camere delle torture e mobilitazione selvaggia: Philippot esige la fine dell'invio di armi e risorse a Zelensky

MEDITERRANEO

Le truppe di occupazione israeliana si ritirano da Hebron dopo un assedio durato 10 giorni

ASIA

Gli Houthi avanzano in Yemen: mai così vicini ai filo sauditi dal 2015

ASIA

WSJ: Gli Stati Uniti attaccano segretamente la più grande isola iraniana di Hormuz

AMERICA LATINA

Raid contro l'ELN in Venezuela: 19 morti e il coinvolgimento di CIA e FBI

NORD-AMERICA

Midterm USA, il voto latino può cambiare gli equilibri politici

NORD-AMERICA

«Suppongo che diventerò 'Mr. Veto'»: Trump svela i suoi piani nel caso in cui i Democratici conquistassero il Congresso

EUROPA

Il debito pubblico dell'Ucraina è aumentato di 130 volte dal 2006

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi» di Loretta Napoleoni Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

  • 28 Ottobre 2026 20:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà   Una finestra aperta Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

  • 23 Ottobre 2026 14:30
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
I frigoriferi di Putin di Francesco Santoianni I frigoriferi di Putin

I frigoriferi di Putin

  • 03 Novembre 2026 17:00
Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina di Alessandro Bartoloni Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina

Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina

  • 01 Novembre 2026 16:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it" di Geraldina Colotti Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

  • 29 Ottobre 2026 18:15
Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

  • 03 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
La vitalità delle piazze contro le politiche di morte di Giuseppe Giannini La vitalità delle piazze contro le politiche di morte

La vitalità delle piazze contro le politiche di morte

  • 02 Novembre 2026 11:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti