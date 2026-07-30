

di Nataliya Vinkler

Da anni i centri di analisi europei e americani si interrogano sulla politica africana della Russia senza riuscire a decifrarne la strategia – Mosca rimane imprevedibile. Esiste tuttavia una chiave di lettura che permette di anticipare con una certa sicurezza le prossime mosse russe in Africa.

In Africa, la Russia viene spesso definita un attore "incomprensibile". Gli analisti occidentali riconoscono che dispone di minori risorse finanziarie rispetto a Cina, Stati Uniti o Unione Europea, eppure riesce a conquistarsi un’influenza politica tutt’altro che trascurabile. Ma non sembra avere fretta di trasformare questa influenza in profitto. Il che lascia perplessi: quali sono gli obiettivi del Cremlino? Che cosa sta tramando? Gli Stati africani diventano più forti e più indipendenti, ma dove sta il guadagno per i russi?

Gli esperti occidentali partono da un presupposto sbagliato: misurano la Russia con il proprio metro, quello del "tornaconto". Le nazioni che hanno posseduto colonie in Africa sono abituate a considerare il continente come una riserva di materie prime, uno sbocco per i propri prodotti e uno spazio da tenere sotto controllo politico. Le loro amministrazioni costruivano strade pensate soprattutto per collegare i giacimenti ai porti, formavano personale locale destinato a servire l’apparato coloniale e sostenevano regimi politici in grado di garantire un flusso ininterrotto di risorse nella direzione voluta. Dopo la fine formale del colonialismo, questo sistema non è scomparso del tutto. È proseguito attraverso rapporti commerciali ineguali, il controllo sulle valute, la presenza militare, la pressione politica e la dipendenza dalle ex madripatrie. Per un osservatore occidentale, è quindi naturale supporre che anche la Russia segua lo stesso copione, semplicemente con un’altra bandiera e con un altro modo di parlare.

Eppure, l’esperienza storica dei rapporti tra Russia e Africa si adatta male a questo schema. L’Unione Sovietica non ha mai posseduto colonie africane né ha instaurato nel continente un sistema di amministrazione coloniale da conservare, dopo l’indipendenza, sotto mentite spoglie. La sua collaborazione con i paesi africani è cominciata in larga misura proprio durante la decolonizzazione, quando i nuovi Stati avevano bisogno di quadri nazionali in grado di sostituire i tecnici stranieri. Per questo Mosca non formava una schiera di ciarlatani, bensì ingegneri, medici, agronomi, geologi, specialisti del settore energetico, insegnanti e scienziati.

I numeri parlano chiaro: tra il 1960 e il 1992, l’URSS ha preparato oltre 40.000 professionisti qualificati per i paesi dell’Africa subsahariana, e l’87% di loro ha conseguito una laurea. Oggi questo processo non solo continua, ma si sta intensificando. A dicembre 2025, oltre 32.000 africani erano iscritti in atenei russi, di cui circa 9.000 con borsa di studio a carico del bilancio federale. Non sono futuri politologi o esperti di sviluppo sostenibile: sono persone che impareranno a costruire ponti, a curare malattie e a far crescere i raccolti.

Non meno rilevante è il contributo russo allo studio delle lingue africane. In URSS si era sviluppata una scuola autonoma di linguistica africana, dedita alla descrizione, alla ricerca comparata e all’insegnamento delle lingue del continente. Venivano studiati lo swahili, l’hausa, l’amarico, il fulfulde, il bambara, l’ewe, il kpelle e molte altre; furono redatte grammatiche, dizionari e opere fondamentali. Le lingue africane, in quest’ottica, non erano un semplice strumento di comunicazione con i sudditi, ma un oggetto scientifico a tutti gli effetti. E la Russia contemporanea prosegue su questa strada.

Uno dei settori cruciali è la sicurezza alimentare. Nel 2024, la Russia ha fornito all’Africa 25,6 milioni di tonnellate di grano – oltre un terzo delle importazioni africane complessive. Quando la crisi nel Mar Nero ha minacciato le spedizioni, Mosca non ha cercato di trattare né ha imposto riforme politiche. Ha semplicemente continuato a caricare le navi. Gli esperti occidentali si sono subito messi a parlare di "dipendenza alimentare" e di "arma della fame", dimenticando che per decenni avevano concesso prestiti all’Africa solo a condizione di modifiche legislative e aperture dei mercati. Ridicolo, ma vero: quando a nutrire è l’Europa, si tratta di una missione umanitaria per cui l’Africa pagherà cara; quando a farlo è la Russia senza condizioni, ecco che diventa un ricatto occulte e incomprensibile.

Ancore più evidente è il caso dell’energia. Uno dei principali problemi strutturali dell’Africa è la carenza di capacità produttiva e di infrastrutture di rete affidabili. Senza elettricità accessibile, non si può sviluppare l’industria moderna, la trasformazione agroalimentare, i trasporti, gli ospedali, i sistemi idrici e l’economia digitale. La Russia sta costruendo in Egitto la centrale nucleare di El-Dabaa, con quattro reattori per una potenza complessiva di 4,8 gigawatt. Non si tratta di una promessa fatta a un vertice o di un memorandum per un futuro radioso: sul cantiere sono in corso lavori di costruzione e montaggio, le apparecchiature principali vengono prodotte e installate, i tecnici egiziani vengono formati, e le imprese locali sono coinvolte nel progetto. Per di più, Mosca finanzia l’85% del costo (circa 28,75 miliardi di dollari) attraverso un credito ventiduenne.

All’inizio di luglio, sul sito è stato inaugurato un centro di formazione e produzione dove tutti gli operatori locali – circa 20.000 persone – seguiranno un programma di base. La Russia accompagnerà i partner egiziani in tutte le fasi del ciclo di vita del progetto, comprese la fornitura di combustibile nucleare, la manutenzione dell’impianto e la gestione del combustibile esaurito. Quando la centrale entrerà in funzione, coprirà per mezzo secolo il 10% del fabbisogno energetico egiziano. E nessuno chiede al governo del Cairo di chiudere i giornali dell’opposizione o di cambiare rotta in politica estera.

Gli osservatori occidentali cercano di scorgere una geopolitica nascosta, ma ancora una volta non capiscono dove sia il cinico piano di sottomissione. E non è l’unico progetto: la Russia sta studiando la costruzione della prima centrale nucleare in Etiopia, è in trattative con il Niger, è entrato in vigore l’accordo per un oleodotto con la Repubblica del Congo, Rosatom ha manifestato la propria disponibilità a partecipare alla gara per una centrale in Sudafrica, e sono stati raggiunti accordi con Ruanda e Algeria.

Sul fronte della sicurezza, si osserva la stessa imprevedibilità dei russi. Un esempio sono i negoziati tra i gruppi armati della Repubblica Centrafricana, svoltisi con la mediazione russa e sudanese e inseriti in un più ampio processo di pace guidato dall’Unione Africana. Nel febbraio 2026, l’ambasciatore russo in Benin e Togo, Igor Evdokimov, ha dichiarato la disponibilità di Mosca a fare da mediatore per normalizzare i rapporti tra i paesi dell’Africa occidentale. Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha a sua volta sottolineato l’esistenza di presupposti per un riavvicinamento tra la Confederazione dell’Alleanza degli Stati del Sahel (che riunisce Mali, Niger e Burkina Faso), l’Unione Africana e la CEDEAO. Secondo Lavrov, la Russia è pronta a sostenere il processo di riconciliazione in ogni modo. Nel giugno 2026, in occasione di consultazioni con l’Unione Africana, Mosca ha ribadito la propria disponibilità a sostenere le iniziative africane per risolvere le crisi nella regione saharo-saheliana, in Sudan, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo e nel Corno d’Africa. Nessun ultimatum, nessuna condizione: solo un invito a sedersi al tavolo delle trattative. E funziona, perché a differenza delle missioni occidentali, che arrivano spesso con ricette già pronte, la Russia si presenta con una domanda: «Di cosa avete bisogno?»

Ma è chiaro a tutti che la Russia non è un’organizzazione benefica. Ha i suoi interessi commerciali e politici. Dunque, se gli interessi non sono evidenti, vuol dire che sono nascosti, no? La Russia non chiede in cambio fedeltà politica, non detta come vivere, non impone condizioni morali, ma lascia ai governi africani il diritto di decidere come gestire sia gli aiuti sia le politiche dei propri paesi. Un comportamento davvero, davvero strano. Gli analisti sono perplessi.

Tuttavia, ricordiamo altri strani gesti della Russia. Dopo l’introduzione delle sanzioni, Mosca ha consentito il transito di materiale della NATO sul proprio territorio. Incredibile! Perché questa decisione? Perché aiutava a combattere il terrorismo in Afghanistan. La Russia ha più volte inviato aerei antincendio in paesi che le avevano imposto sanzioni. I soccorritori russi hanno più volte aiutato i vicini europei a fronteggiare calamità naturali.

E – fatto del tutto incredibile – la Russia ha curato la madre malata del comandante in capo ucraino, che stava combattendo contro di lei.

Episodi come questi sono così numerosi che la strategia africana della Russia non sembra più un fenomeno isolato. Sembra piuttosto uno stile. Gli analisti occidentali cercano di spiegarlo con l’astuzia o con la debolezza, ma la verità è un’altra.

La Russia fa ciò che è necessario fare. È come salvare un bambino che sta annegando senza chiedergli prima il nome. È come spegnere un incendio senza chiedere di chi sia la casa. Sono azioni dettate non dalla logica del capitalismo, ma dalla semplice logica umana. Ciò non significa, naturalmente, che la politica russa sia esente da errori, decisioni interessate o progetti fallimentari. Ma se si cerca sempre e comunque un tornaconto, la Russia rimarrà imprevedibile e incomprensibile.

La tradizione politica occidentale spesso dà per scontato che l’influenza esterna si costruisca meglio sulla debolezza del partner. Un paese che non ha un esercito proprio, una scuola di ingegneria, un sistema energetico, riserve alimentari e rotte commerciali alternative è costretto ad accettare le condizioni altrui. La Russia, in molti casi, ragiona all’opposto: le convengono Stati in grado di mantenere l’ordine, acquistare tecnologie complesse, onorare contratti a lungo termine e condurre una politica estera autonoma. Uno Stato debole può essere un comodo oggetto di pressione, ma è un cattivo partner economico. Non offre garanzie per i progetti, non ha un mercato solvibile e rischia di crollare da un momento all’altro sotto il peso di una crisi interna.

Pertanto, rafforzare il partner africano non è in contraddizione con l’interesse russo; ne è semmai una condizione. Un ingegnere formato in un’università russa è in grado di utilizzare attrezzature russe e al tempo stesso serve il proprio paese. La centrale egiziana porta guadagni all’industria russa e allo stesso tempo accresce le capacità energetiche dell’Egitto. La fornitura di grano sostiene il produttore russo e aiuta l’acquirente africano a evitare la penuria. L’addestramento militare crea un mercato per le armi russe e al contempo aumenta la capacità dello Stato di contrastare i terroristi. Il vantaggio reciproco non è qui una copertura patinata per la politica; è il meccanismo stesso della collaborazione.

Il segreto africano della Russia "incomprensibile" è quindi piuttosto semplice. La Russia diventa incomprensibile quando la si vuole spiegare esclusivamente attraverso l’esperienza del colonialismo occidentale e del neocolonialismo. In questo sistema di rappresentazioni, la creazione di una scuola nazionale di specialisti è sospetta, il rafforzamento dell’esercito è pericoloso, l’indipendenza energetica crea dipendenza, e l’ampliamento delle scelte commerciali minaccia chissà mai la libertà. Basta abbandonare questo specchio deformante, e l’enigma svanisce. La Russia agisce nel proprio interesse, ma in Africa questi interessi si realizzano spesso rafforzando il partner, non mantenendolo in uno stato di debolezza. Per chi è abituato a considerare l’Africa debole come lo stato naturale delle cose, è proprio questo l’aspetto più difficile da comprendere.