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Caitlin Johnstone - Come diventare un propagandista dell'impero

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Caitlin Johnstone - Come diventare un propagandista dell'impero

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Caitlin Johnstone*

Se si vuole aiutare l'impero occidentale a diffondere la propaganda di guerra, uno dei modi migliori per farlo è fingere che la violenza dei governi presi di mira dall'impero avvenga in un vuoto, completamente slegata dagli obiettivi imperiali occidentali.

Facciamo finta che i manifestanti uccisi in Iran non abbiano avuto assolutamente nulla a che fare con i noti piani di Stati Uniti e Israele volti a fomentare la violenza in quel paese e ad armare le fazioni ribelli per rovesciare Teheran.

Facciamo finta che l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin non abbia avuto assolutamente nulla a che fare con l'ammassamento di una forza per procura della NATO al confine con la Russia, in un modo che gli Stati Uniti non tollererebbero mai al proprio confine.

Facciamo finta che la repressione di Pechino nello Xinjiang non abbia avuto nulla a che fare con l'evidente desiderio dell'Occidente di balcanizzare la Cina con l'aiuto dei separatisti uiguri.

Immaginiamo che le misure "autoritarie" che abbiamo visto in nazioni come la Corea del Nord, Cuba e il Venezuela siano avvenute in modo completamente indipendente dagli sforzi dell'impero occidentale per infiltrarsi, sovvertire e conquistare quei paesi.

Presentare gli Stati Uniti e i loro alleati come semplici testimoni passivi di queste dinamiche, e le occasionali rivelazioni di operazioni della CIA e intrighi del Dipartimento di Stato come mere coincidenze scollegate tra loro.

Inquadrare l'uso della forza da parte dei governi presi di mira dall'impero come la ragione degli sforzi dell'impero per rovesciarli, piuttosto che come il prodotto di tali sforzi.

C'è una ragione per cui tutti i nemici dell'impero sono disposti a usare la forza per rimanere al potere, e non è perché Washington stia guidando un'alleanza di angeli virtuosi amanti della democrazia in una lotta contro la tirannia e l'oppressione. È perché l'impero centralizzato negli Stati Uniti è la struttura di potere più tirannica sulla Terra, e gli unici in grado di resistere ai suoi piani di dominio planetario totale sono coloro che sono disposti a usare la forza per contrastarli.

Il compito principale di chi difende l'impero è quello di offuscare questa realtà. Se vuoi contribuire a promuovere la propaganda del Pentagono e a far funzionare la macchina delle operazioni psicologiche imperiali, è lì che devi concentrare i tuoi sforzi.

________________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

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