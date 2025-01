Privatizzare la Siria: Gli USA pianificano il collasso post-Assad

di Kit Klarenberg* - Scheerpost

Dopo la repentina caduta del governo di Bashar Assad in Siria, permangono molte incertezze sul futuro del Paese, tra le quali quella di sapere se potrà sopravvivere come Stato unitario o se si frammenterà in pezzi più piccoli, come la Jugoslavia degli anni Novanta. Tuttavia, almeno per il momento, i membri dell'organizzazione ultra-estremista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sembrano avere buone probabilità di occupare posizioni chiave in qualsiasi struttura amministrativa che sorgerà dopo la cacciata di Bashar Assad, dopo un decennio e mezzo di sforzi di cambio di governo sponsorizzati dall'Occidente.

Come ha riferito la Reuters il 12 dicembre, l'HTS sta già “imprimendo la sua autorità sullo Stato siriano con la stessa velocità con cui ha conquistato il Paese, schierando la polizia, istituendo un governo provvisorio e incontrando gli inviati stranieri”. Nel frattempo, i suoi burocrati - “che fino alla settimana scorsa gestivano un'amministrazione islamista in un angolo remoto del nord-ovest della Siria” - si sono trasferiti in massa “nella sede del governo a Damasco”. Mohammed Bashir, capo del “governo regionale” dell'HTS a Idlib, occupata dagli estremisti, è stato nominato “primo ministro ad interim” del Paese.

Tuttavia, nonostante il caos e la precarietà della Siria post-Assad, una cosa sembra assicurata: il Paese sarà finalmente aperto allo sfruttamento economico occidentale. Questo è chiaro da diversi rapporti mainstream, che affermano che l'HTS ha informato i leader commerciali locali e internazionali che, una volta in carica, “adotterà un modello di libero mercato e integrerà il Paese nell'economia globale, in un cambiamento importante rispetto a decenni di controllo statale corrotto”.

Come spiega Alexander McKay del Marx Engels Lenin Institute a Global Delinquents, sotto Assad l'economia siriana era controllata dallo Stato, ma non era corrotta. Secondo McKay, una caratteristica sorprendente dei continui attacchi alle infrastrutture siriane da parte di forze interne ed esterne al Paese è che i siti economici e industriali sono un obiettivo ricorrente. Inoltre, l'aspirante governo dominato dall'HTS non ha fatto nulla per contrastare questi attacchi, mentre “la messa in sicurezza dei principali beni economici è vitale per la ricostruzione della società e dovrebbe quindi essere una questione di priorità”:

“Possiamo vedere chiaramente che tipo di Paese questi 'ribelli moderati' hanno intenzione di costruire. Forze come l'HTS sono alleate con l'imperialismo statunitense e il loro approccio economico lo dimostrerà. Prima della guerra per procura, il governo perseguiva un approccio economico che mescolava proprietà pubblica ed elementi di mercato. L'intervento dello Stato consentiva un grado di indipendenza politica che manca ad altre nazioni della regione. L'amministrazione di Assad ha capito che senza una base industriale è impossibile essere sovrani. Il nuovo approccio di 'libero mercato' vedrà tutto questo completamente decimato”.

Economia globale

L'indipendenza e la forza economica della Siria sotto il governo di Assad, e i benefici che i cittadini medi ne traggono, non sono mai stati riconosciuti dal mainstream prima o durante la guerra sporca fomentata dall'Occidente. Eppure, innumerevoli rapporti delle principali istituzioni internazionali sottolineano ampiamente questa realtà - che ora è stata brutalmente annientata, per non tornare mai più. Ad esempio, un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'aprile 2015 ha rilevato come Damasco prima della guerra “avesse uno dei sistemi sanitari meglio sviluppati del mondo arabo”.

Non solo, ma secondo un'indagine delle Nazioni Unite del 2018, “l'assistenza sanitaria universale e gratuita” era estesa a tutti i cittadini siriani, che “godevano di alcuni dei più alti livelli di assistenza nella regione”. Anche l'istruzione era gratuita e, prima del conflitto, “si stima che il 97% dei bambini siriani in età da scuola primaria frequentasse le lezioni e che il tasso di alfabetizzazione della Siria fosse superiore al 90% sia per gli uomini che per le donne [enfasi aggiunta]”. Nel 2016, milioni di persone erano ormai fuori dalla scuola.

Due anni dopo, un dossier del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha osservato che prima del 2011, la Siria “era l'unico Paese della regione mediorientale ad essere autosufficiente nella produzione alimentare”, con un “fiorente settore agricolo” che contribuiva “per circa il 21%” al PIL del periodo 2006-2011. L'apporto calorico giornaliero dei civili “era pari a quello di molti Paesi occidentali”, con prezzi mantenuti accessibili grazie ai sussidi statali. Nel frattempo, l'economia del Paese era “una delle più performanti della regione, con un tasso di crescita medio del 4,6%” all'anno.

Al momento della stesura del rapporto, Damasco era stata ridotta a dipendere pesantemente dalle importazioni a causa delle sanzioni occidentali in molti settori, e anche in quel caso era a malapena in grado di acquistare o vendere qualcosa, poiché le misure equivalevano a un vero e proprio embargo. Contemporaneamente, l'occupazione militare statunitense di un terzo della Siria, ricco di risorse, ha impedito al governo di accedere alle proprie riserve di petrolio e di grano. La situazione è peggiorata con l'approvazione del Caesar Syria Civilian Protection Act nel giugno 2020.

Grazie a questa legge, è stato e rimane tuttora vietato vendere o commerciare con qualsiasi cittadino o entità siriana un'enorme quantità di beni e servizi in ogni campo immaginabile. I termini della legislazione dichiarano esplicitamente che il suo obiettivo principale è impedire i tentativi di ricostruzione della Siria. Un passaggio delinea apertamente “una strategia per dissuadere le persone straniere dal concludere contratti relativi alla ricostruzione”.

Subito dopo l'entrata in vigore, il valore della sterlina siriana è crollato ulteriormente, facendo schizzare alle stelle il costo della vita. In un batter d'occhio, quasi tutta la popolazione del Paese si è ritrovata a malapena in grado di permettersi i beni di prima necessità, assolutamente fondamentali per l'esistenza. Persino il mainstream, tipicamente favorevole alla belligeranza nei confronti di Damasco, hanno messo in guardia da una crisi umanitaria inevitabilmente imminente. Tuttavia, Washington non era preoccupata né scoraggiata da questi avvertimenti. Anzi, James Jeffrey, capo del Dipartimento di Stato per la politica sulla Siria, ha esultato apertamente per questi sviluppi.

Contemporaneamente, come Jeffrey ha poi ammesso alla PBS, gli Stati Uniti erano impegnati in frequenti comunicazioni segrete con l'HTS e aiutavano attivamente il gruppo, anche se “indirettamente”, a causa della designazione della fazione da parte del Dipartimento di Stato come entità terroristica. Ciò ha fatto seguito agli approcci diretti a Washington da parte dei suoi leader, tra cui Abu Mohammed Jolani, ex leader dell'affiliata di Al Qaeda al-Nusra. “Vogliamo essere vostri amici. Non siamo terroristi. Stiamo solo combattendo contro Assad”, ha sottolineato l'HTS.

Alla luce di questi contatti, potrebbe non essere una coincidenza che nel luglio 2022 Jolani abbia pubblicato una serie di comunicazioni sui piani dell'HTS per la Siria del futuro, contenenti diversi passaggi in cui la finanza e l'industria occupano un posto di rilievo. Prefigurando direttamente la recente promessa del gruppo di “adottare un modello di libero mercato”, l'estremista assassino di massa ha parlato del suo desiderio di “aprire i mercati locali all'economia globale”. Molti passaggi sembrano scritti da rappresentanti del Fondo Monetario Internazionale e/o del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Per coincidenza, dal 1984 la Siria ha rifiutato i prestiti del FMI, uno strumento chiave con cui l'Impero mantiene il sistema capitalistico globale e domina il Sud del mondo, assicurandosi che i Paesi “poveri” rimangano incastrati sotto il suo tallone. L'Organizzazione Mondiale del Commercio, di cui Damasco non fa parte, svolge un ruolo simile. L'adesione a entrambe contribuirebbe a consolidare il “modello di libero mercato” propugnato dall'HTS. Dopo oltre un decennio di deliberata e sistematica rovina economica, non hanno altra scelta.

Terapia d'urto

Nel lungo smantellamento politico ed economico della Siria si avvertono echi inquietanti della distruzione della Jugoslavia operata dall'Impero negli anni '90. Durante quel decennio, la disgregazione della federazione socialista multietnica ha prodotto aspre guerre d'indipendenza in Bosnia, Croazia e Slovenia - incoraggiate, finanziate, armate e prolungate in ogni fase dalle potenze occidentali. La percezione della centralità di Belgrado in questi brutali conflitti e la presunta complicità e sponsorizzazione di orrendi crimini di guerra hanno portato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a imporre sanzioni contro ciò che restava del Paese nel maggio 1992.

Le misure furono le più dure mai imposte nella storia delle Nazioni Unite. A un certo punto, l'inflazione raggiunse il 5,578 quintilioni di punti percentuali, l'abuso di droghe, l'alcolismo, le morti evitabili e i suicidi salirono alle stelle, mentre la scarsità di beni - compresa l'acqua - era perenne. L'industria indipendente della Jugoslavia, un tempo fiorente, era paralizzata e la sua capacità di produrre persino le medicine di uso quotidiano era praticamente inesistente. Nel febbraio 1993, secondo la CIA, i cittadini medi si erano “abituati a carenze periodiche, lunghe file nei negozi, case fredde in inverno e restrizioni sull'elettricità”.

Osservando il disastro anni dopo, la rivista statunitense Empire House Foreign Affairs notò che le sanzioni contro la Jugoslavia dimostrarono come “in pochi mesi o anni intere economie possono essere devastate” e tali misure possono servire come “armi di distruzione di massa” particolarmente letali contro le popolazioni civili dei Paesi bersaglio. Eppure, nonostante la desolazione e la miseria, per tutto questo periodo Belgrado ha resistito alla privatizzazione, alla proprietà straniera delle sue industrie o al saccheggio delle sue vaste risorse. La stragrande maggioranza dell'economia jugoslava era di proprietà dello Stato o dei lavoratori.

Inoltre, come la Siria, la Jugoslavia non era membro del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale o dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), il che ha contribuito a isolare il Paese dalla predazione economica occidentale. Nel 1998, tuttavia, le autorità hanno iniziato a condurre una pesante controinsurrezione contro l'Esercito di Liberazione del Kosovo, una milizia estremista legata ad Al Qaeda finanziata e armata dalla CIA e dall'MI6. Ciò fornì all'Impero il pretesto per portare finalmente a termine il lavoro di neutralizzazione di ciò che rimaneva del sistema socialista del Paese, attraverso i bombardamenti della NATO. Come ammise in seguito un funzionario dell'amministrazione Clinton:

“È stata la resistenza della Jugoslavia alle più ampie tendenze di riforma politica ed economica [nell'Europa orientale] - non la situazione degli albanesi del Kosovo - a spiegare meglio la guerra della NATO”.

Dal marzo al giugno 1999, l'alleanza militare attaccò la Jugoslavia per 78 giorni di fila. Tuttavia, l'esercito di Belgrado non è mai intervenuto sulla linea di combattimento. In totale, ufficialmente solo 14 carri armati jugoslavi furono distrutti dalla NATO, ma 372 diversi impianti industriali furono ridotti in frantumi, lasciando centinaia di migliaia di persone senza lavoro. L'alleanza si avvalse delle indicazioni delle aziende statunitensi su quali siti colpire, e non fu colpita nemmeno una fabbrica straniera o privata.

L'assalto della NATO gettò le basi per la destituzione del leader jugoslavo Slobodan Milosevic attraverso una rivoluzione colorata sponsorizzata dalla CIA e dal National Endowment for Democracy nell'ottobre dell'anno successivo. Al suo posto è poi salito al potere un governo ostinatamente filo-occidentale, consigliato da un gruppo di economisti del libero mercato sponsorizzati dagli Stati Uniti. La loro missione esplicita era quella di “creare un ambiente economico favorevole agli investimenti privati e di altro tipo” a Belgrado. Appena insediato, il governo adottò misure devastanti di “terapia d'urto”, a danno di una popolazione già immiserita e impoverita.

Nei decenni successivi, i vari governi dell'ex Jugoslavia sostenuti dall'UE e dagli Stati Uniti hanno attuato una serie infinita di “riforme” neoliberali, al fine di garantire un ambiente “favorevole agli investitori” in loco per i ricchi oligarchi e le società occidentali. Di pari passo, i bassi salari e la mancanza di opportunità di lavoro a livello locale persistono o peggiorano, mentre il costo della vita aumenta costantemente, producendo uno spopolamento di massa, tra gli altri effetti distruttivi. Inoltre, i funzionari statunitensi intimamente coinvolti nella disgregazione del Paese hanno cercato sfacciatamente di arricchirsi personalmente con la privatizzazione delle ex industrie statali.

Un simile destino attende Damasco? Per Alexander McKay, la risposta è un sonoro “sì”. Ora “libera”, la Siria sarà resa forzatamente sempre più “dipendente dalle importazioni dall'Occidente”. Questo non solo ingrassa i profitti dell'Impero, ma “limita fortemente la libertà di qualsiasi governo siriano di agire con un qualsiasi grado di indipendenza”. Egli osserva che sforzi simili sono stati intrapresi in tutto il mondo durante l'era post-1989 dell'unipolarismo statunitense. Questo è stato ben avviato in Russia durante gli anni '90, “fino a quando non è iniziata una svolta sotto Putin, dopo il 2000”:

“L'obiettivo è ridurre la Siria allo stesso status del Libano, con un'economia controllata dalle forze imperiali, un esercito utilizzato principalmente per la repressione interna e un'economia non più in grado di produrre nulla, ma solo di servire da mercato per le merci prodotte altrove e da sito di estrazione delle risorse. Gli Stati Uniti e i loro alleati non vogliono uno sviluppo indipendente dell'economia di nessuna nazione. Dobbiamo sperare che il popolo siriano possa resistere a questo ultimo atto di neocolonialismo”.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Kit Klarenberg è un giornalista investigativo e collaboratore di MintPress News che si occupa del ruolo dei servizi di intelligence quando si tratta di influenzare la politica e le percezioni. Il suo lavoro è apparso in precedenza su The Cradle, Declassified UK e Grayzone. Accunt X @KitKlarenberg.