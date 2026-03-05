Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Quando l'Italia diceva NO agli USA: il confronto impietoso tra la Prima Repubblica e il Governo Meloni

775
Quando l'Italia diceva NO agli USA: il confronto impietoso tra la Prima Repubblica e il Governo Meloni

 

di Federico Giusti
 
La posizione del Governo italiano sulla guerra in Iran è un autentico capolavoro di servile subalternità agli Usa, sono lontani anni luce i tempi di Craxi e di Andreotti e mai ci saremmo aspettati di dover rimpiangere quanti abbiamo contestato aspramente nelle piazze. Erano anni, quelli della Prima Repubblica, nei quali i governi non sarebbero mai andati oltre una certa linea invalicabile salvaguardando non solo gli interessi nazionali ma anche la parvenza (almeno) di autonomia decisionale del paese dalle nefaste ingerenze del potente alleato di Oltre Oceano.
 
Non viene spesa una parola sulle cause dell'aggravamento delle tensioni, del resto a leggere le dichiarazioni di esponenti della Maggioranza sembra quasi che l'attacco militare sia stato sferrato dall'Iran e non subito da questo paese, si continua invece a ripetere una sorta di ritornello secondo cui la grande incertezza dominante gli equilibri geopolitici è causata dal sorgere di continue tensioni nelle aree di rilevanza strategica della Ue.
Un linguaggio sibillino per dire che la Ue intende ampliare la propria area di influenza e lo farà in subordine ai dettami Usa e di Israele. Ma se per allargare la nostra area di influenza dovessimo incontrare la Resistenza di qualche popolo non esiteremmo a combatterlo militarmente?
 
Abbiamo speso tante parole per stigmatizzare il sovranismo di carta della Meloni, non intendiamo aggiungerne altre in questa occasione se non riflettere sul testo approvato: ove si parla di stabilità regionale e di ambiente sicuro verrebbe da entrare nel merito della cosiddetta pax israeliana, del disegno di ampliare gli accordi di Abramo nel Corno d'Africa, di controllare paesi nevralgici perchè hanno importanti risorse nel sottosuolo o  occupano una posizione geograficamente nevralgica.

In sostanza si pensa di inviare militari in missioni internazionali che poi serviranno per giustificare gli attuali attacchi all'Iran, nella risoluzione si spendono solo parole di biasimo per il lancio di missili verso paesi del Golfo imputando all'aggredito la responsabilità di volere allargare il conflitto bellico.

Ma una autentica perla è rappresentata dalla paura, tipicamente italica, che questa guerra abbia impatti negativi sulle forniture energetiche forse consapevoli che ogni guerra determina l'aumento delle spese per gas e petrolio con rincari generalizzati a carico di famiglie e imprese.

Non una parola spesa sull'operato americano, sulle ragioni della guerra, sulla condanna della stessa, sulle conseguenze per la Europa derivanti dai conflitti bellici intrapresi dagli Usa negli ultimi mesi.

Un capolavoro di equilibrismo fino alla solidarietà dell’Unione Europea ai partner della regione "attaccati o colpiti", la preoccupazione per la tutela dei civili che vale solo per i paesi filo occidentali ma non per i ragazzi delle scuole iraniane rase al suolo dai bombardamenti. Di questi tempi anche il cordoglio e la umanità sono mono diretti verso i paesi amici.e alleati.

Gli impegni del Governo sono indirizzati al Riarmo, al potenziamento della  capacità di difesa, alla protezione delle missioni italiane nei teatri operativi del Medio Oriente funzionali ai disegni strategici Usa, anche sul ruolo di queste missioni qualche riflessione andrebbe pur fatta  L'Italia si nasconde dietro alla Ue, entrambe condannate alla irrilevanza politica e internazionale, offre le installazioni militari sul nostro territorio alle forze armate Usa, mette a disposizione i nostri territori a solo vantaggio delle Guerre

Per avere contezza di quanto scritto fino ad ora riportiamo un passaggio della nota Governativa

  1. a partecipare con assetti nazionali allo sforzo comune in ambito Unione Europea per sostenere, in caso di richiesta, Stati membri UE nella difesa del proprio territorio da attacchi missilistici o via droni da parte iraniana.
  2. a confermare il rispetto, nell’utilizzo delle installazioni militari presenti sul territorio nazionale e concesse alle forze statunitensi, del quadro giuridico definito dagli accordi internazionali vigenti, che include fra l’altro attività addestrativa e di supporto tecnico-logistico.

https://ageei.eu/wp-content/uploads/2026/03/PROPOSTA-RISOLUZIONE-MAGGIORANZA-SU-GUERRA-IRAN.pdf

Federico Giusti

Federico Giusti

Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999.

Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

La guerra dell’Occidente contro la Russia, il ruolo della NATO nella guerra in Medio Oriente: le dichiarazioni di Lavrov

La guerra dell’Occidente contro la Russia, il ruolo della NATO nella guerra in Medio Oriente: le dichiarazioni di Lavrov

05 Marzo 2026 16:40
La CNN nel mirino di Israele: reporter e cameraman detenuti mentre raccontano la guerra

La CNN nel mirino di Israele: reporter e cameraman detenuti mentre raccontano la guerra

05 Marzo 2026 16:25
Il mondo che l'Occidente non ha inventato

Il mondo che l'Occidente non ha inventato

05 Marzo 2026 15:31
«La Russia è nostra nemica»: le veline anti-iraniane di Israele mutuate dai sionisti de Linkiesta

«La Russia è nostra nemica»: le veline anti-iraniane di Israele mutuate dai sionisti de Linkiesta

05 Marzo 2026 15:22
IN AGGIORNAMENTO. Iran, aumenta bilancio vittime per attacchi di USA-Israele. 1230 iraniani uccisi

IN AGGIORNAMENTO. Iran, aumenta bilancio vittime per attacchi di USA-Israele. 1230 iraniani uccisi

05 Marzo 2026 13:00
Il silenziatore di Minab

Il silenziatore di Minab

05 Marzo 2026 12:30
Guerra in Iran, il bivio dei BRICS: tra solidarietà politica e profitti con Israele

Guerra in Iran, il bivio dei BRICS: tra solidarietà politica e profitti con Israele

05 Marzo 2026 11:00
Libano, 200.000 persone in fuga: l'ordine di evacuazione di Israele svuota il sud del Paese

Libano, 200.000 persone in fuga: l'ordine di evacuazione di Israele svuota il sud del Paese

05 Marzo 2026 11:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Iran, aumenta bilancio vittime per attacchi di USA-Israele. 1230 iraniani uccisi

81968
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

34055
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

24922
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

24765
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

19136
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

18840
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

15725
MEDITERRANEO

L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu

15530
AMERICA LATINA

"Decisione arbitraria e ingiustificata": Cuba reagisce all'espulsione del personale della sua ambasciata dall'Ecuador

NORD-AMERICA

Conto da 5 miliardi: quanto sta costando agli USA l'aggressione contro l'Iran

ASIA

Shock GNL: il Qatar ferma le esportazioni. A rischio il 20% del gas mondiale

ASIA

Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

ASIA

Navi bloccate e polizze annullate: lo Stretto di Hormuz è ora una "zona rossa"

Trump attacca Biden e Zelensky

ASIA

Un drone iraniano colpisce con successo il complesso dell'ambasciata USA in Kuwait

ASIA

La Germania non si unirà all'azione militare contro l'Iran

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale di Giuseppe Masala Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

  • 04 Marzo 2026 08:00
Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza” di Michelangelo Severgnini Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

  • 27 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti di Francesco Santoianni La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

  • 04 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite di Michele Blanco Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

  • 03 Marzo 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti