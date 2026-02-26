Abbonati / Sostienici
Rapporto CPJ: Israele responsabile dei due terzi dei giornalisti uccisi nel mondo nel 2025

Rapporto CPJ: Israele responsabile dei due terzi dei giornalisti uccisi nel mondo nel 2025

 

L'esercito israeliano è stato direttamente responsabile di due terzi dei 129 giornalisti e operatori dei media uccisi in tutto il mondo nel 2025, segnando il bilancio annuale più alto degli ultimi trent'anni,  ha annunciato il 25 febbraio il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ).

Il CPJ ha affermato che questo è stato il secondo anno consecutivo con un record di morti di operatori dell'informazione, causato "principalmente dalle azioni di un governo", e ha sostenuto che "i continui e senza precedenti attacchi ai giornalisti e agli operatori dei media" da parte di Israele hanno contribuito a far salire il numero degli omicidi a un livello mai visto prima.

Il rapporto conferma che almeno 104 dei 129 giornalisti uccisi nel 2025 sono morti in zone di guerra, aggiungendo che "la maggior parte erano palestinesi uccisi da Israele". 

Degli 86 giornalisti e operatori dei media uccisi dal fuoco israeliano, oltre il 60 percento erano palestinesi che scrivevano da Gaza, "dove i gruppi per i diritti umani e gli esperti delle Nazioni Unite concordano sul fatto che sia in atto un genocidio".

Il CPJ ha affermato che l'esercito israeliano "ha commesso più omicidi mirati di giornalisti di qualsiasi altro esercito governativo da quando il CPJ ha iniziato la documentazione nel 1992" e che nel 2025 ha documentato 47 casi di omicidi mirati classificati come "omicidio", con Israele responsabile dell'81 percento di quei casi.

"I giornalisti vengono uccisi in numeri record in un momento in cui l'accesso alle informazioni è più importante che mai", ha affermato Jodie Ginsberg, CEO del CPJ. 

"Gli attacchi ai media sono un indicatore importante degli attacchi alle altre libertà", ha affermato, aggiungendo che "siamo tutti a rischio quando i giornalisti vengono uccisi per aver riportato le notizie".

Il CPJ ha lamentato che sono state condotte "pochissime indagini trasparenti" sugli omicidi mirati documentati nel 2025 e che nessuno è stato ritenuto responsabile in nessuno di quei casi.

Il rapporto del CPJ ha inoltre evidenziato l'aumento degli attacchi con droni contro i giornalisti, affermando che le uccisioni presunte e documentate tramite droni sono aumentate da due nel 2023 a 39 nel 2025, di cui 28 da parte dell'esercito israeliano a Gaza.

Il CPJ ha citato l'uccisione del corrispondente palestinese Hossam Shabat, avvenuta il 24 marzo 2025, affermando che "è stato fatto saltare in aria da un drone israeliano che lo ha preso di mira direttamente" e che Israele lo ha accusato di essere "un cecchino di Hamas senza fornire prove credibili".

Un precedente rapporto del CPJ ha riferito che i giornalisti palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane sono stati sottoposti ad “abusi sistematici”, tra cui stupri, torture, fame e negligenza medica.

Sulla base di interviste con 59 giornalisti, il CPJ ha ribadito che "tutti tranne uno hanno riferito di essere stati sottoposti a ciò che hanno descritto come tortura, abuso o altre forme di violenza", aggiungendo che "la portata e la coerenza di queste testimonianze indicano qualcosa che va ben oltre una condotta scorretta isolata". 

I prigionieri hanno descritto percosse, violenze sessuali, "impiccagioni fantasma" e prolungata detenzione in condizioni estreme. Un giornalista ha dichiarato di essere stato violentato dalle guardie nel carcere di Megiddo. 

Il CPJ ha documentato almeno 94 giornalisti detenuti dall'ottobre 2023, la maggior parte dei quali trattenuti a tempo indeterminato senza accusa in regime di detenzione amministrativa, senza che nessuno sia stato perseguito, affermando che tale schema "espone una strategia deliberata per intimidire e mettere a tacere i giornalisti". 

Nell'ambito della repressione della libertà di stampa e della presa di mira dei giornalisti, il Ministero della Difesa israeliano ha definito cinque organi di stampa palestinesi nella Gerusalemme Est occupata come "organizzazioni terroristiche", accusandoli di "incitamento" e presunti legami con Hamas, accuse che sono state ripetutamente infondate.

Nel dicembre 2025, Reporter Senza Frontiere (RSF) ha dichiarato Israele il “peggior nemico dei giornalisti”, affermando che l’esercito israeliano era responsabile del 43 percento dei 67 giornalisti uccisi in tutto il mondo tra il 1° dicembre 2024 e il 1° dicembre 2025. 

Il gruppo ha descritto il 2025 come uno degli anni più letali mai registrati per gli operatori dei media e ha affermato che molti sono stati "uccisi, presi di mira per il loro lavoro", non per caso, sottolineando anche il persistente divieto israeliano di  accesso indipendente ai giornalisti stranieri.

Nell'agosto 2025, il giornalista israeliano Yuval Abraham dichiarò che l'intelligence militare aveva creato una "cellula di legittimazione" per dipingere i giornalisti di Gaza come agenti di Hamas e "insabbiare l'uccisione di tutti gli altri giornalisti" in seguito all'assassinio del  giornalista di Al Jazeera Anas al-Sharif e della sua troupe.

Il Sindacato dei giornalisti palestinesi ha dichiarato che "il giornalista non è più l'unico bersaglio. La famiglia è stata trasformata in uno strumento di pressione e punizione collettiva, violando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario". 

