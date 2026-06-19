Reuters: Israele e Hezbollah concordano il cessate il fuoco

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Israele e Hezbollah hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco, programmato per scattare alle ore 16:00 locali di venerdì. A rivelarlo in esclusiva all'agenzia Reuters è stata un'alta fonte governativa statunitense.

"Hezbollah e Israele hanno siglato l'intesa per la tregua", ha confermato il funzionario dietro anonimato, precisando che la diplomazia di Stati Uniti e Qatar ha finalizzato l'accordo grazie anche alla mediazione dell'Iran. "Secondo le nostre informazioni, dopo i violenti scontri a fuoco registrati nella giornata di oggi, le parti sono ora entrate in regime di cessate il fuoco".

L'intesa USA-Iran e il nodo Libano

L'escalation di violenza in Libano ha messo a dura prova il patto provvisorio siglato mercoledì scorso tra Washington e Teheran, nato proprio con l'obiettivo di porre fine al conflitto in Medio Oriente. In precedenza, un parlamentare di Hezbollah aveva rivelato a Reuters che l'Iran aveva già avvertito il gruppo: i negoziati con gli Stati Uniti non sarebbero potuti proseguire senza l'applicazione di un cessate il fuoco totale.

Una notte di sangue prima della svolta

L'accordo arriva dopo ore drammatiche. Durante la notte, i raid aerei israeliani hanno provocato almeno 18 vittime in Libano, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute locale. Sul fronte opposto, quattro soldati israeliani sono rimasti uccisi nel sud del Paese in quello che si è rivelato uno degli attacchi più letali sferrati da Hezbollah dall'inizio delle ostilità.

I termini dell'intesa con l'Iran impongono agli Stati Uniti, a Teheran e ai rispettivi alleati l'interruzione immediata e permanente di qualsiasi operazione militare su tutti i fronti, Libano incluso. Nonostante un significativo calo delle ostilità all'inizio della settimana, i combattimenti avevano subito una violenta e preoccupante impennata nelle ultime ore.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it