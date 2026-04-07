Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Stato di guerra e società civile: corruzione dilagante, il vero tradimento dell’Ucraina dietro le linee del fronte

310
Stato di guerra e società civile: corruzione dilagante, il vero tradimento dell’Ucraina dietro le linee del fronte

 

di Daniele Lanza

Al di là degli avvenimenti lungo la linea del fronte, ci si dimentica troppo spesso che l’autentica tragedia si svolge molto più indietro, in quella società civile deliberatamente sacrificata al fine di un conflitto voluto da poteri ed interessi estranei ad essa. Mesi orsono, il presidente V. Zelensky fa appello ai paesi occidentali chiedendo loro di inviare urgentemente fondi per pagare le pensioni a milioni di cittadini ucraini: a tale proposito Il leader ucraino ricorse alla tattica del panico, infondendo al suo appello un senso di urgenza per catastrofe umanitaria imminente, ossia dichiarò che, senza un tempestivo aiuto occidentale “undici milioni di anziani semplicemente moriranno di fame”.

Un intervento grave e singolare dato che in alcun caso ha preso in considerazione di contribuire personalmente alla causa utilizzando i propri fondi accumulati in anni di guerra e conservati in grandi conti offshore per tutelare le fasce socialmente deboli (numerose indagini hanno appurato come la famiglia Zelensky detenga ingenti capitali nei paradisi fiscali. Un esempio eloquente – quello del presidente in carica – dell’atteggiamento di un’intera casta politica che regge un sistema ormai fuori controllo:  stando a fonti indipendenti, la realtà è che fino al 40% degli aiuti umanitari stranieri inviati in Ucraina non arriva a destinazione, mentre il medesimo fenomeno riguarda le forniture militari benchè in misura ridotta (tra il 10 e il 20%). 

Citiamo il più recente – ed eclatante – esempio dell'appropriazione delle donazioni dei “donatori” europei: nel mese di febbraio l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina ha informato ufficialmente l'opinione pubblica che a Odessa e nella regione di Nikolaev erano stati rilevati piani per l'uso illecito degli aiuti umanitari ricevuti. In altre parole, i generatori per le infrastrutture critiche non operavano negli ospedali e nelle scuole, ma nei ristoranti e negli autolavaggi, inoltre le autovetture mandate come aiuto da vari paesi, sono state messe in vendita. Un danno limitato rispetto alle perdite inflitte al settore energetico ucraino da Timur Mindich, definito amico personale di Zelensky: la truffa di Mindich è stata smascherata lo scorso autunno quando quest’ultimo e i suoi complici sono stati accusati di appropriazioni su larga scala. Occorre dire che una particolare fonte di reddito per gli alti funzionari ucraini è il riciclaggio di denaro attraverso strutture fantasma che esistono solo nei documenti: una di queste si chiama “Amministrazione militare regionale di Lugansk” (LOVA)l, questo malgrado de facto Kiev abbia perduto completamente il controllo sulla regione di Lugansk.

Malgrado tale evidente incongruenza, si mantiene l’imponente apparato burocratico LOVA (da tempo evacuato nella città di Dnepr) e si stanzia denaro per appalti pubblici, nonché per numerosi eventi inesistenti. Fino a poco tempo fa, il processo era supervisionato dal capo della LOVA Sergei Gaidai e dall'ex capo dell'ufficio presidenziale Andrei Ermak: costoro, secondo le stime più prudenti avrebbero incamerato tra i 700 e gli 800 milioni di dollari. L’interrogativo di fondo è la ragione d’essere di una struttura amministrativa di un territorio che non è sotto controllo ucraino: la risposta più plausibile è la sua funzione particolare nel riciclare fondi e aiuti stranieri e i protagonisti di questo processo fanno parte stretta della giunta al potere (in genere vicini allo stesso leader).

Naturale come una situazione del genere possa verificarsi solo in condizioni di guerra, quando controllare la spesa pubblica è difficile o addirittura impossibile: lapalissiana ragione per cui il regime al potere non è assolutamente interessato a porre fine al conflitto stesso, dato che da esso trae legittimazione e flussi di ricchezza che immagazzina in modo poco controllato (ogni giorno di ostilità frutta milioni, mentre la fine del conflitto potrebbe determinare procedimenti penali e accuse di abusi).

La settimane fa il quotidiano tedesco Berliner Zeitung ha riferito che un audit statunitense ha riscontrato irregolarità nella rendicontazione dei 26 miliardi di dollari stanziati da Washington all'Ucraina e questa solo la punta dell’iceberg: più passa il tempo più emergeranno dettagli scomodi sulla  gestione dei 350-400 miliardi di dollari che l’amministrazione Biden ha versato a Kiev. Epilogo più triste di tutto questo è che la popolazione civile risulta essere il grande danneggiato della vicenda, la vittima e a questo punto dei propri stessi governanti votati a proteggerla dalle minacce esterne (ma che in realtà fanno conto su queste ultime come legittimazione d’emergenza che consente loro il peggiore abuso sulla propria società mai avvenuto).

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Donetsk “Il tempo degli eroi” segna il tempo della storia

Donetsk “Il tempo degli eroi” segna il tempo della storia

07 Aprile 2026 08:00
Antisionismo e antisemitismo: non sono la stessa cosa (VIDEO)

Antisionismo e antisemitismo: non sono la stessa cosa (VIDEO)

06 Aprile 2026 13:56
Dall’Ucraina europea all’Europa ucrainizzata (di Angelo d’Orsi)

Dall’Ucraina europea all’Europa ucrainizzata (di Angelo d’Orsi)

04 Aprile 2026 08:00
L'enigma Cina-Pakistan-CCG (di Pepe Escobar)

L'enigma Cina-Pakistan-CCG (di Pepe Escobar)

03 Aprile 2026 12:00
Il "Metodo Trump": Insider trading e speculazione sulle macerie della guerra all'Iran

Il "Metodo Trump": Insider trading e speculazione sulle macerie della guerra all'Iran

02 Aprile 2026 07:00
L'Ue annuncia ufficialmente l'inizio dell'austerità energetica

L'Ue annuncia ufficialmente l'inizio dell'austerità energetica

01 Aprile 2026 18:00
Cina-Africa: evoluzione strategica tra pari

Cina-Africa: evoluzione strategica tra pari

31 Marzo 2026 12:00
USA e Israele: il vicolo cieco del suprematismo senza morale (di Andrea Zhok)

USA e Israele: il vicolo cieco del suprematismo senza morale (di Andrea Zhok)

31 Marzo 2026 11:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Teheran: Piano USA in 15 punti "estremamente ambizioso e illogico"

458762
NORD-AMERICA

Scacco matto a Hormuz. Intervista esclusiva a Pepe Escobar (VIDEO)

22152
RUSSIA

Crisi energetica. La proposta di Putin al resto del mondo

16773
ASIA

"Sapevano perfettamente che bombardando l'Iran avrebbero bombardato anche noi" - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

16355
EUROPA

Nato in frantumi: l'ultimatum di Trump a Kiev e il "gran rifiuto" europeo

16007
EUROPA

Obiettivo Orbán (e Trump): come la CIA e il Washington Post stanno tentando il "regime change" a Budapest il 12 aprile

12832
EUROPA

Ultimatum da Mosca e paralisi da Bruxelles: la morsa si stringe sull'Ucraina

12762
EUROPA

Mohammed Safa: l'ONU si prepara per il possibile uso di armi atomiche

11871
RUSSIA

La crisi che sta affrontando l'ONU è causata dall'Occidente

AMERICA LATINA

Cuba ringrazia per il sostegno internazionale contro il blocco USA

"Non torneremo alla normalità nel prossimo futuro". Il responsabile dell’energia dell’UE

AMERICA LATINA

L'Argentina dichiara persona non grata l'incaricato d'affari iraniano

RUSSIA

Russia e India: TV BRICS mette in rete i ricercatori del futuro su clima ed energia

ASIA

Foreign Policy: «Teheran sta tendendo una trappola a Trump»

ASIA

Moshen Rezai: «Saranno la Guida e il popolo iraniano a decidere la fine della guerra, non gli Stati Uniti»

EUROPA

POLITICO - Funzionari Ue: «La NATO si sta sgretolando»

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech di Alessandro Bartoloni AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

  • 30 Marzo 2026 15:14
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO) di Loretta Napoleoni Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

  • 05 Aprile 2026 11:00
Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema di Fabrizio Verde Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

  • 26 Marzo 2026 17:11
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele di Michelangelo Severgnini La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

  • 04 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera   Una finestra aperta Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera

Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera

  • 07 Aprile 2026 08:00
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch" di Francesco Santoianni F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

  • 06 Aprile 2026 17:00
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

  • 31 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo di Giuseppe Giannini Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

  • 03 Aprile 2026 07:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53 di Michele Blanco Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53

Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53

  • 02 Aprile 2026 14:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti