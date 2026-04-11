Porre fine alla guerra di Israele contro la pace (di Jeffrey D. Sachs e Sybil Fares)

di Jeffrey D. Sachs & Sybil Fares | 9 aprile 2026 | Common Dreams

Per instaurare una pace duratura in Medio Oriente, gli Stati Uniti devono porre fine al loro sostegno incondizionato alle guerre perpetue di Israele e unirsi al resto del mondo per costringere Israele a vivere entro i confini riconosciuti a livello internazionale del 4 giugno 1967.

Un cessate il fuoco di due settimane ha parzialmente fermato la guerra di Israele e degli Stati Uniti contro l’Iran. La guerra non ha ottenuto assolutamente nulla di più di quello che un diplomatico competente avrebbe potuto ottenere in un pomeriggio. Lo Stretto di Hormuz era aperto prima della guerra ed è aperto di nuovo ora, ma con un maggiore controllo iraniano.

Nel frattempo, il caos continua. Israele è deciso a far saltare il cessate il fuoco, poiché questa era la sua guerra fin dall’inizio. Israele ha abbagliato Trump con la prospettiva di un attacco decapitante in un solo giorno che avrebbe messo Trump al comando del petrolio iraniano. Israele, a sua volta, era a caccia di una preda più grande: rovesciare il regime iraniano e diventare così l’egemone regionale dell’Asia occidentale.

Il fondamento del cessate il fuoco è il piano in 10 punti dell’Iran, che Trump (forse inconsapevolmente) ha definito una “base praticabile su cui negoziare”. Il piano ha senso, ma rappresenta un importante passo indietro per gli Stati Uniti e probabilmente una linea rossa per Israele. Tra le altre cose, il piano prevede la fine delle guerre che infuriano in Medio Oriente, quasi tutte causate da Israele. Il piano risolverebbe anche la questione nucleare, essenzialmente tornando al JCPOA che Trump ha strappato nel 2018.

La guerra contro l’Iran e le altre guerre che infuriano in tutto il Medio Oriente risalgono a un’idea fondamentale di Israele, ovvero che Israele si opporrà in modo permanente e risoluto a uno Stato palestinese sovrano e rovescerà qualsiasi governo in Medio Oriente che sostenga la lotta armata per la sovranità nazionale. È fondamentale notare che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato diverse risoluzioni, come la Risoluzione 37/43 (1982), affermando che l’autodeterminazione politica è così vitale che la lotta armata nella ricerca dell’autodeterminazione è legittima. L'ONU è nata, in parte, dalla determinazione a porre fine ai secoli di dominio imperiale europeo su Africa e Asia. Naturalmente, non ci sarebbe motivo di lotta armata se Israele accettasse una soluzione politica, in particolare la soluzione dei due Stati che gode di un sostegno schiacciante in tutto il mondo.

L'obiettivo principale di Netanyahu può essere sintetizzato come il Grande Israele. Ciò significa nessuna sovranità palestinese e nessun confine chiaro per Israele, nemmeno oltre i confini della storica Palestina sotto il dominio britannico dopo la Prima guerra mondiale. Gli estremisti sionisti come gli alleati politici di Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich, sono favorevoli al controllo israeliano su parti del Libano e della Siria , nonché al controllo permanente su tutta quella che era la Palestina britannica. I sionisti cristiani americani, rappresentati dall’ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee e da una forte base elettorale di Trump, parlano della promessa di Dio a Israele delle terre tra il Nilo e l’Eufrate. Roba da pazzi, ma si tratta comunque di credenze reali, e vengono trasmesse dalla Casa Bianca .

La strategia di Israele è quindi il cambio di regime in ogni paese che resiste al Grande Israele, un piano già prefigurato nel famoso documento politico “ A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm ”, scritto dai neoconservatori sionisti statunitensi come piattaforma per il nuovo governo di Netanyahu nel 1996. Da allora abbiamo assistito a guerre continue in Medio Oriente per attuare la visione di Clean Break. Ciò ha incluso la guerra in Libia per rovesciare Muammar Gheddafi, le guerre in Libano, la guerra per rovesciare Bashar al-Assad in Siria, la guerra per rovesciare Saddam Hussein in Iraq e ora la guerra per rovesciare il regime iraniano.

Questo non vuol dire che gli Stati Uniti non abbiano le loro idee grandiose.

Israele vuole l’ egemonia regionale, non è un segreto. Netanyahu ha confermato queste ambizioni nelle sue recenti dichiarazioni sul fatto che Israele diventerà “una potenza regionale e, in certi campi, una potenza globale.” D’altra parte, i funzionari americani sognano l’egemonia globale. E Trump sogna i soldi. Brama il petrolio iraniano e lo ha ripetutamente affermato.

In ogni caso, è chiaro che questa guerra è stata un’idea di Netanyahu. Lui e il capo del Mossad sono venuti a Washington per rifilare a Trump una bolla di sapone. Non è difficile. Trump si è fatto fregare, mentre tutti gli altri nutrivano dei dubbi sulle affermazioni di Netanyahu riguardo a un facile attacco di decapitazione in un solo giorno — essenzialmente una replica dell’operazione statunitense in Venezuela .

È patetico “ascoltare” la discussione alla Casa Bianca, come rivelato dal New York Times . Netanyahu, un truffatore, ha presentato scenari rosei di cambio di regime che l’intelligence statunitense ha smentito, eppure Trump li ha accettati stupidamente. Trump e Netanyahu sono stati acclamati da sionisti cristiani (Hegseth), sionisti ebrei e promotori immobiliari (Kushner e Witkoff), un guaritore spirituale (Franklin Graham) e adulatori di alto livello (Rubio e Ratcliffe).

Fino a martedì sera, sembrava che Trump potesse condurre il mondo alla cieca verso la Terza Guerra Mondiale. La volgarità e la brutalità della sua retorica pubblica non avevano eguali nella storia presidenziale degli Stati Uniti. Ora sappiamo che stava cercando disperatamente una via d’uscita e che utilizzava il Pakistan a tale scopo. Mentre Trump diceva al mondo che l’Iran stava implorando un cessate il fuoco, era Trump stesso a implorarlo. Il leader pakistano glielo ha concesso.

Il cessate il fuoco è positivo, e il piano in 10 punti è positivo, anche se forse Trump non sapeva cosa contenesse quando ha detto che era una buona base per i negoziati. Israele, in ogni caso, lavorerà senza sosta per infrangerlo, e ha già iniziato a farlo, con i bombardamenti a tappeto su Beirut che stanno uccidendo centinaia di civili, e con altri attacchi. Un accordo permanente tra Stati Uniti e Iran è l’ultima cosa che Netanyahu vuole. Ciò porrebbe fine al suo sogno di una Grande Israele.

Eppure c’è una via verso la pace, ed è che gli Stati Uniti affrontino la realtà. Israele è il vero “Stato del terrore”, che conduce una guerra perpetua in tutto il Medio Oriente per una ragione del tutto indifendibile: avere la libertà illimitata di terrorizzare e dominare il popolo palestinese e di espandere i propri confini come meglio credono i fanatici israeliani. Per instaurare una pace duratura in Medio Oriente, gli Stati Uniti devono porre fine al loro sostegno incondizionato alle guerre perpetue di Israele e unirsi al resto del mondo per costringere Israele a vivere entro i confini riconosciuti a livello internazionale del 4 giugno 1967. Il piano in 10 punti dell’Iran può essere la base di una pace regionale globale, se gli Stati Uniti accettano la realtà di uno Stato palestinese. In tal caso, l’Iran acconsentirebbe probabilmente a smettere di finanziare i belligeranti non statali, e Israele, la Palestina, il Libano e l’intera regione potrebbero vivere in sicurezza e pace reciproche. Questo risultato dovrebbe essere la base di un accordo negoziato tra Stati Uniti e Iran nelle prossime due settimane.

Il popolo americano ha espresso chiaramente la propria opinione. Un sondaggio Pew del 2025 rileva che la maggior parte degli ebrei americani non ha fiducia in Netanyahu e sostiene la soluzione dei due Stati. La maggior parte degli americani ora vede Israele in modo sfavorevole , il livello di sfavore più alto della storia. La simpatia per Israele ha toccato il minimo degli ultimi 25 anni. Ora la classe politica deve mettersi al passo con l’opinione pubblica.

La pace è a portata di mano, se gli Stati Uniti la coglieranno. La proposta dell’Iran è seria e il cessate il fuoco rappresenta una fragile apertura verso una soluzione globale. La domanda è se gli Stati Uniti permetteranno, ancora una volta, a Israele di distruggere la pace, o se questa volta difenderanno gli interessi dell’America e del mondo in una pace duratura.

-------------





https://www.commondreams.org/opinion/israel-war-on-peace