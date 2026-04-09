To Lam in Cina: prima visita all'estero del presidente vietnamita

Su invito del Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) e Presidente cinese Xi Jinping, il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Vietnamita e Presidente vietnamita To Lam effettuerà una visita di Stato in Cina dal 14 al 17 aprile, come riporta l'agenzia Xinhua.

L'annuncio è stato dato da Hu Zhaoming, portavoce del Dipartimento Internazionale del Comitato Centrale del PCC.

Il viaggio serve a cementare i legami tra Vietnam e Cina in un momento in cui entrambi i paesi asiatici sono preoccupati per la sicurezza energetica e subiscono pressioni tariffarie da parte degli Stati Uniti.

Questo sarà il primo viaggio all'estero di To Lam da quando è stato eletto presidente, un passo che gli ha conferito un potente doppio mandato per governare il Paese per i prossimi cinque anni, visto che ricopre anche la carica di Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam.

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