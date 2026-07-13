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Lindsey Graham era un mostro, ma non faceva eccezione

Le persone normali si vergognerebbero di essere viste con lui, vivo o morto; le élite occidentali si vantano di quanto gli fossero vicine

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Lindsey Graham era un mostro, ma non faceva eccezione

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di Tarik Cyril Amar - RT


Lindsey Graham è morto. E se dovessimo applicare l'antico adagio spartano e poi romano "dei morti non resta che il buono", allora questo testo dovrebbe concludersi qui.

Alcuni lettori potrebbero trovare questa notizia scioccante o crudele. Ma è un dato di fatto che non c'è modo di scrivere della fine sorpendentemente improvvisa del senatore statunitense della Carolina del Sud in modo "equilibrato" e onesto.

Graham era un uomo di una malvagità quasi caricaturale e, poiché era anche molto potente, la sua depravazione morale ha avuto un impatto enorme sulla vita di troppe persone. Minimizzare questo fatto per una malriposta pietà sarebbe perverso; significherebbe mancare di rispetto alle numerose vittime delle perfide e brutali politiche statunitensi e, di fatto, israeliane, caratterizzate da violenza feroce e oltraggiosa ingiustizia, che Graham ha promosso con ogni fibra del suo essere per tutta la sua vita politica.

Durante il genocidio di Gaza, quando gli fu chiesto specificamente conto delle stragi di civili israeliani, tra cui donne e bambini, Graham si lanciò in quello che si può definire un delirio psicotico, paragonando il genocidio israeliano dei palestinesi alla guerra statunitense contro la Germania in Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale (un paragone di per sé intrigante, ma questa è un'altra questione) e giungendo alla conclusione che Gaza dovesse essere rasa al suolo, anche con armi nucleari. Gaza è stata rasa al suolo e, fino al giorno della sua morte, Graham non ha mai mostrato un briciolo di compassione per coloro che sono stati massacrati dai suoi amici israeliani e ha fatto tutto il possibile per sostenere quel massacro.

Questo è, ovviamente, anche il motivo per cui il criminale di guerra ricercato a livello internazionale – in realtà un genocida – Benjamin Netanyahu si è affrettato a offrire le sue pubbliche condoglianze.

A proposito dell'evidente sottomissione di Graham a Israele, il senatore era, non a caso, anche un grande sostenitore di una guerra contro l'Iran, invocando instancabilmente un attacco il più violento possibile. Diffondeva le menzogne orwelliane secondo cui l'Iran stava per rappresentare una minaccia nucleare per gli Stati Uniti e che il suo arsenale di missili balistici era uno strumento di aggressione sconsiderata, il tutto per ottenere il sostegno interno a un'altra criminale guerra nordamericana. Lui stesso dipendente dal nascondere il suo carattere spregevole dietro una bigotta e del tutto falsa pietà cristiana, Graham paragonò i leader iraniani a Hitler e li definì "nazisti religiosi", offendendo così non solo uomini coraggiosi che lo superavano moralmente e intellettualmente, ma contribuendo anche ad alimentare la propaganda per il loro assassinio.

È un'ironia della storia, o forse una giustizia divina, che abbia vissuto abbastanza a lungo da vedere gli Stati Uniti seguire i suoi folli e corrotti consigli e subire una catastrofica sconfitta geopolitica.

Eppure Graham era un mostro ben prima del genocidio di Gaza e della guerra israelo-americana contro l'Iran. Era ossessionato dall'idea di brutalizzare il maggior numero possibile di paesi e società. Non poteva vedere l’occasione per una guerra senza fare di tutto per farla scoppiare. La storia di Graham come guerrafondaio è così lunga che è difficile ricostruirla per intero. Poco prima della sua morte, aveva invocato ulteriore violenza statunitense a Cuba, in Libano, in Nigeria, in Venezuela e nello Yemen – oltre, ovviamente, alla sua eterna compulsione a invocare, di fatto, un maggior numero di palestinesi e iraniani morti.

In perfetto stile americano, se essere nel mirino di Graham era terribile, essergli "amico" non era certo meglio. L'Ucraina è diventata il simbolo di questa esperienza. Pur fingendo di esserne un fervente sostenitore, Graham è sempre stato tra i più brutalmente aperti nell'utilizzare l'Ucraina e il suo popolo per gli interessi geopolitici e commerciali degli Stati Uniti. Esaltava le opportunità di depredare l'Ucraina di materie prime cruciali e considerava chiaramente un grande vantaggio finanziare il regime ultra-corrotto di Zelensky, poiché questo produceva morti russi (e, ometteva di menzionare, anche ucraini, ovviamente).

Non ci sono altre parole per descriverlo. Lindsey Graham era un uomo infernalmente malvagio. Ed era un uomo ripugnante: la sua malvagità era palesemente evidente. Graham non era un caso complesso, un personaggio contraddittorio, un uomo di luci e ombre. Era tra le figure più vicine al male puro, incontaminato e sfacciatamente impudente che molti di noi abbiano mai visto.

Ecco perché è significativo – ma non sorprendente – vedere chi si sta affrettando a farci sapere quanto sentiranno la sua mancanza, che erano suoi amici o che persona meravigliosa fosse. Oltre a Netanyahu, ad esempio, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il fedele collaboratore di Trump alla NATO Mark Rutte, il leader autoritario ucraino Vladimir Zelensky e, naturalmente, l'AIPAC.

Queste condoglianze, spesso umilianti, non rivelano solo il fallimento morale – per usare un eufemismo – di chi le offre. C'è un punto più generale e, per certi versi, peggiore: per quanto orribile fosse Graham, era anche rappresentativo delle élite degli Stati Uniti e dell'Occidente. Le persone normali si vergognerebbero di essere viste con Graham, vivo o morto; le élite occidentali si vantano della loro intimità con lui.

Graham non nascondeva affatto la sua gioia sincera e morbosa nel causare dolore e sofferenza a quante più persone possibile in tutto il mondo. Anzi, un modo per descriverlo sarebbe quello di definirlo un imperialista apertamente ed entusiasticamente sadico. Graham era un depravato pervertito del potere che non si faceva alcun problema a mostrare il suo vero volto. Ma a parte la sua mancanza di ritegno, non era un’eccezione, bensì un caso tipico. 

Graham rappresentava il volto sgradevole e fin troppo realistico di gran parte dell’Occidente e dei suoi leader a Washington. Lui non c’è più, ma tutti gli altri e tutto il resto sono ancora al loro posto. 

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