Ucraina e Iran come leve negoziali: lettura strategica del colloquio Putin–Trump

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Telefonata di oltre un’ora e mezza tra Vladimir Putin e Donald Trump: un confronto definito “franco e amichevole” che riapre un canale diretto tra Mosca e Washington su alcuni dei dossier più delicati dello scenario globale. Secondo il Cremlino, il colloquio ha toccato tre assi principali: Medio Oriente, conflitto ucraino e relazioni economiche bilaterali. In apertura, Putin ha espresso solidarietà a Trump per il recente attentato subito negli Stati Uniti, condannando con fermezza ogni forma di violenza politica. Sul fronte iraniano, il presidente russo ha sostenuto la scelta americana di prorogare il cessate il fuoco, ritenendolo un passaggio necessario per favorire il dialogo.

Allo stesso tempo, ha avvertito dei rischi “inevitabilmente devastanti” di una nuova escalation militare da parte di Stati Uniti e Israele, definendo “inaccettabile” l’ipotesi di un’operazione terrestre contro Teheran. Mosca si è detta pronta a intensificare gli sforzi diplomatici coinvolgendo attori regionali e internazionali. Per quanto riguarda l’Ucraina, Trump ha ribadito la necessità di una rapida fine delle ostilità, dichiarandosi convinto che un accordo sia vicino.

Putin ha descritto una situazione sul campo favorevole alle forze russe e ha confermato la disponibilità a negoziare, pur ribadendo che gli obiettivi strategici di Mosca saranno raggiunti “in ogni caso”. Entrambi i leader hanno espresso critiche alla linea di Volodymyr Zelensky, accusata di prolungare il conflitto. Tra i segnali di apertura, spicca la proposta russa di una tregua in occasione del Giorno della Vittoria, dopo il precedente cessate il fuoco pasquale. Trump ha accolto positivamente l’iniziativa, sottolineando il valore simbolico della vittoria condivisa sul nazismo.

Infine, spazio anche all’economia: entrambe le parti hanno evidenziato prospettive di cooperazione in settori chiave come energia e investimenti, con progetti già in fase di discussione. Un segnale che, al di là delle tensioni, il dialogo tra le due potenze resta aperto e potenzialmente decisivo per gli equilibri globali dei prossimi mesi.



LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI.



SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA



CLICCA QUI