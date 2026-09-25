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Xi a Washington: la differenza tra gara e lotta

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Xi a Washington: la differenza tra gara e lotta

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di Laura Ruggeri*

Durante la sua visita negli Stati Uniti, Xi Jinping ha dichiarato: «Non dobbiamo evitare di parlare di competizione, ma la nostra competizione deve essere sana e mantenuta entro certi limiti. Deve essere una gara in cui ci si supera a vicenda, non una lotta in cui uno vince e l’altro perde». In altri termini, «deve essere costruttiva e simile a una gara in cui ciascun partecipante cerca di dare il meglio per vincere, piuttosto che uno scontro a somma zero in cui vi è chi vince e chi perde ma tutti pagano un alto prezzo uscendone mal ridotti».

La differenza è fondamentale.

Una gara si misura in termini di velocità, innovazione e prestazioni, i partecipanti possono migliorare e il perdente non viene distrutto. Una lotta per la supremazia richiede la subordinazione o la sconfitta. Pechino proietta una quieta fiducia di essere nella posizione di vincere la gara tecnologica, in particolare nell’intelligenza artificiale, nei processi di produzione avanzati, nei minerali critici e nei settori dual-use ad essi connessi. La coesione sociale, la capacità industriale cinese, il metodo di selezione dei talenti, il modello di governo e gli investimenti diretti dallo Stato stanno alla base di questa sicurezza di sé. Funzionari politici ed esponenti del mondo industriale considerano sempre più quella tecnologica come l’arena decisiva del XXI secolo. La situazione appare diversa negli Stati Uniti.

Mentre Trump si lancia nelle sue tipiche dichiarazioni roboanti sulla forza americana, valutazioni pubbliche e private rivelano un’erosione della fiducia in un'indiscussa superiorità militare, sia in Medio Oriente che nell'Asia-Pacifico, dove i progressi cinesi in missili, navi, sensori e sistemi anti-accesso hanno ridotto i vantaggi goduti per anni dagli Stati Uniti. La stessa ansia si manifesta nella tecnologia: i controlli sulle esportazioni e la politica industriale riflettono il riconoscimento che il primato non è più automatico. La visita di Xi si svolge sullo sfondo di tensioni solo temporaneamente attenuate da estensioni della tregua commerciale, discorsi di stabilità strategica e reciproche professioni di amicizia. La parte cinese continua a insistire sul fatto che i due Paesi possano essere partner piuttosto che rivali e che il rinnovamento nazionale cinese e il «Make America Great Again» non debbano necessariamente escludersi a vicenda. Non si sa se Washington accetterà la distinzione tra una gara e una lotta per la supremazia, ma questa distinzione  plasmerà gli anni a venire più di qualsiasi dichiarazione fatta durante un summit. 

*Post Telegram dal canale @LauraRuHK

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