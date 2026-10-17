Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • RUSSIA

“Zakharova attacca l'Italia” blaterano a RaiNews

3468
“Zakharova attacca l'Italia” blaterano a RaiNews

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Personalmente, non apprezziamo particolarmente la portavoce del Ministero degli esteri russo, Marija Zakharova, distintasi in passato per aver detto che Stalin è peggiore di Hitler. Ma, quando i giullari del governo fascio-leghista, ammucchiati in quel putridume “informativo” di RaiNews 24, blaterano che «Zakharova torna ad attaccare l'Italia», non si può che esser presi da urti di vomito, per l'ormai quotidiana esortazione a prendere le armi e prepararsi alla guerra, in nome della difesa dei “valori liberali occidentali attaccati dalle autocrazie euroasiatiche». Uno schifo, insomma, che deve però servire a mobilitare quante più forze popolari possibili per arginare le smanie belliciste delle cancellerie europee. 

In sostanza, ecco cosa ha detto Marija Zakharova, accusata da RaiNews di «attaccare l'Italia», nelle sintesi delle agenzie Interfax e TASS.



Zakharova ha sottolineato la politica anti-russa del governo italiano, titolava il 16 ottobre la russa Interfax. La Russia è sempre pronta a una cooperazione costruttiva e reciprocamente vantaggiosa con ogni paese che non abbia una politica estera russofoba ostile, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri, Marija Zakharova.

«Siamo sempre stati disposti a sviluppare rapporti con tutte le forze costruttive che non professino la russofobia e non agiscano contro il nostro Paese», ha detto, commentando, su richiesta dei giornalisti, la possibilità della ripresa della cooperazione russo-italiana.

Zakharova ha rilevato che, a causa della politica anti-russa del governo italiano, oggi non ci sono pieni contatti con Roma e, tuttavia, sono gli stessi cittadini di quel paese a essere estremamente interessati a relazioni adeguate con Moskva.

«La Roma ufficiale non ha sufficiente volontà politica, per agire nell'interesse dei propri cittadini, andando contro, per così dire, alle pretese dei suoi padroni di Bruxelles e di altre capitali di intraprendere passi russofobi, contro gli interessi del proprio popolo», ha concluso Zakharova.

Come specifica la TASS, Marija Zakharova, rispondendo alla domanda se ci sia in Italia chi si esprime per regolare il dialogo con la Russia, Zakharova ha rilevato che questi «sono i cittadini italiani stanchi dell’imposizione della russofobia, che vedono i risultati di tale politica, vedono come non venga loro permesso nemmeno di esprimersi al riguardo, dicono di essere ingannati quando, in vista delle elezioni, si comincia a divulgare l’idea che occorra tenere conto sia del fattore Russia, sia del fattore delle relazioni bilaterali che, quando si sono sviluppate, hanno sempre portato benefici all’Italia, che non si debba cadere in fobie nazionalistiche e ideologie, ma dopo le elezioni ricomincia tutto come prima».

Confrontando la sintetica puntualità delle osservazioni di Zakharova con gli squittii dei propagandisti RAI, torna alla mente la lucida osservazione del favolista russo settecentesco Ivan Krylov: «Capita alle aquile di scendere anche più in basso delle galline, ma alle galline non accade di elevarsi fino alle nuvole».

https://www.interfax.ru/amp/1122986
https://tass.ru/politika/28222289

 

F.P.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

Il caso Dogru: sanzionato dall'UE per aver ricordato i nazisti nella NATO

Il caso Dogru: sanzionato dall'UE per aver ricordato i nazisti nella NATO

16 Ottobre 2026 18:01
La "Teoria della Vittoria" per il 2029 e il tour europeo di Zelensky

La "Teoria della Vittoria" per il 2029 e il tour europeo di Zelensky

16 Ottobre 2026 12:00
INSS: Israele e la nuova dottrina di sicurezza tra guerra preventiva e distacco dagli USA

INSS: Israele e la nuova dottrina di sicurezza tra guerra preventiva e distacco dagli USA

16 Ottobre 2026 08:30
Maduro respinge le accuse di Washington: «Sono false»

Maduro respinge le accuse di Washington: «Sono false»

15 Ottobre 2026 21:54
La guerra invocata in Parlamento (ed esaltata dai media)

La guerra invocata in Parlamento (ed esaltata dai media)

15 Ottobre 2026 18:00
La guerra sporca di Meta contro Lula: algoritmi truccati e censura per favorire l'estrema destra

La guerra sporca di Meta contro Lula: algoritmi truccati e censura per favorire l'estrema destra

15 Ottobre 2026 17:26
Nord Stream, il processo di Amburgo mette la Germania con le spalle al muro

Nord Stream, il processo di Amburgo mette la Germania con le spalle al muro

15 Ottobre 2026 15:36
I soldati israeliani raccontano i crimini di guerra commessi a Gaza

I soldati israeliani raccontano i crimini di guerra commessi a Gaza

15 Ottobre 2026 10:00
NORD-AMERICA

Tempesta perfetta: perché gli USA stanno per implodere

23858
CINA

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

18875
MEDITERRANEO

"Boicotta Bocelli". In Giordania cresce la campagna per il concerto del 27 novembre

14801
EUROPA

Il "giuda" Trump: le esilaranti reazioni dei giornali italiani che tremano per la pace

12571

Trump lo scarica e Zelensky delira: "Datemi i missili e vincerò in tre mesi"

10501
RUSSIA

La mancia di Putin a Trump

10452
MEDITERRANEO

Naza e la trappola del pietismo

9902
RUSSIA

"Mica sono trotzkisti": perché l'Occidente non ha ancora capito la strategia di Mosca e Pechino

9217
RUSSIA

Trump scarica Zelensky: basta armi gratis, è ora di cambiare leader

RUSSIA

"Un evento importante per la liberazione dell'intero Donbass": Putin celebra conquista di una città strategica

AMERICA LATINA

La Colombia sposta l'ambasciata a Gerusalemme: protestano 19 Paesi

NORD-AMERICA

Trump punta a revocare la cittadinanza a Ilhan Omar

ASIA

Reuters: come l'Iran sfida la superiorità militare degli USa nel Golfo

ASIA

Siti petroliferi e Stretto di Hormuz: la mossa della Francia nel Golfo

RUSSIA

Zelensky chiede a Trump di fare guerra alla Russia

EUROPA

Francia, il volto repressivo del neoliberismo: quasi 8.000 arresti

Giovani Palestinesi d'Italia: "Vi raccontiamo come resiste la diaspora palestinese in Italia" di Giulia Bertotto Giovani Palestinesi d'Italia: "Vi raccontiamo come resiste la diaspora palestinese in Italia"

Giovani Palestinesi d'Italia: "Vi raccontiamo come resiste la diaspora palestinese in Italia"

  • 16 Ottobre 2026 18:00
Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici? Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

  • 02 Ottobre 2026 10:00
Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico di Loretta Napoleoni Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico

Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico

  • 16 Ottobre 2026 12:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
Ping Ping e Fu Shuang: i nuovi ambasciatori della Cina negli USA Ping Ping e Fu Shuang: i nuovi ambasciatori della Cina negli USA

Ping Ping e Fu Shuang: i nuovi ambasciatori della Cina negli USA

  • 17 Ottobre 2026 12:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood di Francesco Santoianni Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

  • 10 Ottobre 2026 20:00
La guerra culturale degli Usa contro l'Europa di Alessandro Bartoloni La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

  • 15 Ottobre 2026 18:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese di Paolo Desogus La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese

La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese

  • 08 Ottobre 2026 08:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo di Geraldina Colotti Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

  • 15 Ottobre 2026 16:14
Fulvio Grimaldi - IRAQ, RITIRO USA, VINCE SADDAM. Damnatio memoriae, come uccidere un uomo morto Fulvio Grimaldi - IRAQ, RITIRO USA, VINCE SADDAM. Damnatio memoriae, come uccidere un uomo morto

Fulvio Grimaldi - IRAQ, RITIRO USA, VINCE SADDAM. Damnatio memoriae, come uccidere un uomo morto

  • 13 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
Era già tutto previsto di Giuseppe Giannini Era già tutto previsto

Era già tutto previsto

  • 13 Ottobre 2026 12:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti