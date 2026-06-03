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I media occidentali si stanno rendendo complici del "terrorismo" del regime di Kiev omettendo di riportare gli attacchi contro i civili in Russia, ha denunciato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

In un'intervista con Rick Sanchez a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), la portavoce ha commentato l'attentato ucraino di mercoledì mattina contro un autobus di linea nella Repubblica Popolare di Donetsk, che ha causato otto morti, definendolo "di una crudeltà senza precedenti". Ha sottolineato che non si tratta di un episodio isolato, poiché questi "sanguinosi atti terroristici" si verificano quotidianamente, uccidendo e ferendo bambini, donne e anziani "in ogni regione" della Russia.

Non lo ha definito un singolo "attacco terroristico", bensì una "catena" di atti legati all'ideologia "terroristica" dell'Ucraina. "La cosa peggiore che possa accadere è quando uno Stato [...] si trasforma in un regime terroristico con un piano preciso per eliminare la popolazione civile", ha affermato, accusando il regime di Kiev di fare lo stesso in Nord Africa e in Medio Oriente.

In questo contesto, ha denunciato l'Ucraina come finanziata dai Paesi occidentali e da blocchi come la NATO. "Si tratta di vero terrorismo internazionale", ha sottolineato, avvertendo che questo scenario è possibile perché i media occidentali "lo permettono" evitando di riportare "ciò che sta realmente accadendo".

Per questo motivo, ha spiegato, "il pubblico occidentale non comprende che, proprio nel cuore dell'Europa, esiste uno Stato terrorista" che "opera con i soldi che riceve dai Paesi occidentali". "Se i cittadini di Italia, Spagna, Francia e Germania si rendessero conto che denaro viene prelevato dalle loro tasche [...] per finanziare l'omicidio di civili [...] in un paese vicino, non voterebbero mai a favore", ha concluso.

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