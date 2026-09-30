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UE: persino Macron riconosce che l'energia russa sosteneva l'economia europea

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UE: persino Macron riconosce che l'energia russa sosteneva l'economia europea

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Il gas russo era uno degli elementi fondamentali della competitività dell'industria europea, e l'Europa stessa vi ha rinunciato: lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron durante un forum economico a Madrid.

"Abbiamo un problema di competitività e innovazione. La competitività dell'Europa si basava in gran parte <...> sul gas russo a basso costo; la sua mancanza ha innescato una crisi in tutto il continente. Abbiamo interrotto queste forniture, che erano cruciali per la competitività della nostra industria, a causa [del conflitto in Ucraina]. Di conseguenza, non disponiamo più di quel gas accessibile che, per così dire, alimentava l'Europa centrale – il cuore manifatturiero che trainava anche gli altri nostri settori economici", ha dichiarato.

L'Europa sta attualmente attraversando una nuova fase della crisi energetica causata dalla situazione nello Stretto di Hormuz, evento che ha confermato la dipendenza dei paesi europei dai combustibili fossili. A tal proposito, Macron ha sollecitato l'impegno per la creazione di un mercato energetico europeo integrato e ha sostenuto un'equa ripartizione degli oneri finanziari per i grandi progetti energetici in tutto il continente. "Smettiamola di tormentarci con regole impossibili, cercando di capire se l'energia sia stata prodotta tramite il nucleare, fonti rinnovabili o altro ancora. Se si tratta di energia a basse emissioni di carbonio prodotta da noi, è preferibile rispetto a un'energia ad alto contenuto di carbonio, ed è comunque meglio che importarla", ha aggiunto Macron.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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