Dalla Polonia a Kaliningrad: l’Europa gioca con una nuova escalation

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Il Cremlino torna a lanciare un avvertimento all’Europa sulla questione di Kaliningrad, l’enclave russa strategicamente incastonata nel cuore del fianco orientale della NATO. Il portavoce Dmitri Peskov ha invitato i politici europei a studiare i documenti dottrinali russi prima di intraprendere qualsiasi azione aggressiva contro il territorio russo. L’avvertimento arriva dopo le indiscrezioni secondo cui le ambasciate russe in Belgio, Regno Unito e Irlanda avrebbero messo in guardia la NATO sulle possibili conseguenze di un tentativo di colpire o bloccare Kaliningrad.

Secondo quanto riportato, Mosca avrebbe ribadito di essere pronta a utilizzare ogni strumento a propria disposizione qualora forze europee tentassero di isolare l’enclave. Peskov ha ricordato in particolare le recenti dichiarazioni provenienti dalla Polonia e da altri Paesi europei, definite dal Cremlino come provocatorie e irresponsabili. Il messaggio di Mosca è chiaro: Kaliningrad non può essere considerata un punto vulnerabile sul quale esercitare pressioni senza tenere conto della possibile risposta russa.

La questione assume una dimensione ancora più delicata alla luce della dottrina nucleare di Mosca, che definisce l’impiego delle armi atomiche una misura eccezionale ed estrema destinata alla tutela della sicurezza e della sovranità nazionale. La dottrina contempla diverse circostanze nelle quali potrebbe essere valutato il ricorso all’arma nucleare, comprese minacce contro infrastrutture militari e statali russe considerate strategiche. Allo stesso tempo, il Cremlino ribadisce che le armi nucleari rappresentano principalmente uno strumento di deterrenza e che la Russia non intende utilizzarle come semplice strumento di pressione.

Il problema, dunque, non riguarda soltanto Kaliningrad, ma il pericoloso progressivo avvicinamento del confronto militare tra Russia e Paesi europei a una soglia nella quale un errore di valutazione potrebbe produrre conseguenze difficilmente controllabili.





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