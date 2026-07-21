Caitlin Johnstone - USA e Iran, "Trump non è stato raggirato"

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Caitlin Johnstone*

L'ennesima guerra senza fine intrapresa dagli Stati Uniti continua a devastare il Medio Oriente, con le forze americane che bombardano l'Iran per la decima notte consecutiva, in una serie di scontri che, secondo il New York Times, hanno causato un numero di feriti tra le truppe statunitensi significativamente superiore a quello ammesso dal Pentagono.

Il presidente Trump afferma che "ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano, pagherà per quell'uccisione molte volte", garantendo al contempo ulteriori rappresaglie iraniane con l'offensiva in corso, che potrebbe facilmente portare alla morte di altri soldati statunitensi.

Nel mezzo di queste ostilità in escalation, le forze yemenite hanno annunciato un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, mentre il cessate il fuoco che i due paesi mantengono dal 2022 si avvia al collasso. Trump ha ereditato un cessate il fuoco nella terribile guerra tra Yemen e Arabia Saudita e sembra volerlo buttare nel gabinetto, proprio come ha ereditato l'accordo sul nucleare iraniano e lo ha bruciato per poter iniziare una guerra. È un disgustoso e malvagio maiale da guerra.

Una delle narrazioni più stupide che si sentono in giro oggi è l'idea che i sionisti abbiano convinto un riluttante Trump a iniziare una guerra con l'Iran dopo la sua rielezione, come se lo stessero inseguendo chiedendogli "Vuoi bombardare l'Iran?" come il tizio di "Uova verdi e prosciutto" mentre lui urlava "Non in una scatola! Non con una volpe!" finché alla fine non ha ceduto.

È ormai chiarissimo che questa guerra è stata pianificata molto tempo fa. Non nel 2026, non nel 2025, non nel 2024 e nemmeno durante l'amministrazione Biden. È stata pianificata prima ancora che Trump venisse eletto presidente. In campagna elettorale aveva promesso di stracciare l'accordo sul nucleare iraniano, ed è esattamente quello che ha fatto una volta insediatosi alla Casa Bianca.

Non appena l'accordo sul nucleare iraniano (JCPOA) venne stracciato nel 2018, l'amministrazione Trump iniziò ad intensificare drasticamente le aggressioni contro l'Iran, colpendolo duramente con sanzioni che lo avrebbero affamato, nell'ambito della sua campagna di "massima pressione" con l' obiettivo esplicito di un cambio di regime , e arrivando poi all'assassinio diretto del più alto ufficiale militare iraniano.

Non c'era motivo di farlo se l'obiettivo era la pace. Non c'era motivo di farlo se l'obiettivo era impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. L'accordo sul nucleare iraniano stava funzionando . L'Iran lo rispettava pienamente. L'escalation era l'obiettivo.

Trump ha ammesso apertamente di aver dato agli Adelson tutto ciò che volevano in cambio delle ingenti donazioni per la campagna elettorale che lo hanno portato alla Casa Bianca. Nel 2013 Sheldon Adelson fece notizia affermando che gli Stati Uniti avrebbero dovuto sganciare una bomba atomica sul deserto iraniano e poi dire "Vedete? La prossima colpirà nel cuore di Teheran" per spaventare gli iraniani e costringerli a cedere.

Tutto ciò che abbiamo visto durante il secondo mandato di Trump rende fin troppo evidente che l'unico motivo per cui ha ricevuto il sostegno oligarchico e istituzionale necessario per diventare presidente degli Stati Uniti è perché ha dato a un numero sufficiente di persone potenti la certezza che avrebbe fatto ciò che nessun altro presidente aveva osato tentare: iniziare una guerra con l'Iran.

Tutto ciò a cui abbiamo assistito nel corso del 2026 non è altro che il seme di quelle prime rassicurazioni che si sono concretizzate. Tutti quegli scolari assassinati. Tutti i soldati americani morti e feriti. Le infrastrutture civili distrutte dai bombardamenti. I cieli oscurati. I blocchi. La paura. La crisi economica. Tutto questo era stato pianificato anni fa, con la piena complicità di un mostro psicopatico che voleva diventare presidente.

Ha condotto la sua campagna elettorale promettendo di porre fine alle guerre, ma ha mentito per tutto il tempo. Non è stato né pressato né persuaso, ma ha partecipato attivamente e con entusiasmo.

Gli anti-interventisti di destra spesso cercano di presentare la vicenda come se Trump fosse stato raggirato dagli israeliani, perché questo permette loro di giustificare retroattivamente il loro sostegno a Trump, credendo di aver votato per qualcuno che all'epoca aveva buone intenzioni.

Ma Trump non ha mai avuto buone intenzioni. Aveva sempre avuto intenzione di iniziare una guerra con l'Iran durante il suo secondo mandato, una volta che non si fosse più dovuto preoccupare della rielezione. È sempre stato un guerrafondaio ingannevole, malvagio quanto chiunque altro abbiamo mai visto alla Casa Bianca.

Solo le persone malvagie riescono a superare i numerosi meccanismi di controllo che conducono alla presidenza. Per poter gestire un impero sanguinario alimentato dal sangue umano, bisogna essere psicopatici. Non ti lasciano entrare se non sono adeguatamente certi che tu sia sufficientemente psicopatico per svolgere il lavoro.

Trump ha fornito loro quelle rassicurazioni. Questo è l'unico motivo per cui occupa la posizione che occupa ora.

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(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/