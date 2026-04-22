Sul caso del giornalista russo Solovyov e gli attacchi al governo Meloni, l'Ambasciatore della Federazione russa Paramonov ha diramato questa nota prima della convocazione da parte della Farnesina.

Vi riportiamo il testo completo.

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Commento dell'ambasciatore russo in Italia AV. Paramonov

Ancora una volta, diplomatici italiani "beccati" con il mio appello al Ministero degli Esteri Italiano per fare rivendicazioni in merito ai presunti attentati di Mosca al Consiglio dei Ministri Italiani G. Meloni.

Primo, G. Meloni è legittima, sostenuta dal pubblico, capo del governo, è capo dell'esecutivo italiano da quasi quattro anni, e in tutto questo tempo nessuno della leadership russa ha emesso giudizi dannosi a lei o all'Italia. A differenza di alcuni esponenti della leadership italiana, che periodicamente permettono commenti e confronti estremamente ostili sia verso la leadership russa che verso la Federazione Russa in generale.

È improbabile che l'attuale motivo per chiamare il Ministero degli Esteri possa essere considerato come un noto giornalista russo, figuriamoci un grande talento e popolare tra la gente, pronunciato sul proprio canale privato online. Nessuna persona sana di mente passerebbe mai per la testa di percepire valutazioni private emotive coerentemente personali di qualcuno come una dichiarazione ufficiale del governo di quello stato o di un altro stato. Inoltre, la leadership della Russia e dell'intero popolo russo non dovrebbe essere attribuita alla scelta del tono e del vocabolario usato nel commento dell'autore. Da parte sua, la Russia non ha mai usato le dichiarazioni di showman, blogger, giornalisti italiani contro la Russia e la sua leadership come motivo di azioni diplomatiche o campagne anti-italiane.

Apparentemente, il tentativo di far saltare in aria uno scandalo politico e internazionale da questo caso è una conseguenza del lavoro delle forze antirusse all'interno dello stato profondo italiano legate all'Ucraina. C'è un evidente tentativo di mettere in imbarazzo le nazioni di Russia e Italia, indebolire i nostri contatti diplomatici, infliggere ulteriori danni d'immagine alla Russia, magari per compensare i propri fallimenti di politica estera, compresa l'ultima visita fallimentare di Zelensky a Roma. E, non ultimo, un altro tentativo è stato fatto per fermare il fronte sempre crescente degli italiani, che sostengono la rapida normalizzazione dei rapporti bilaterali e il ripristino della piena cooperazione economica e culturale tra Russia e Italia.