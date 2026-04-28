Le tensioni in Medio Oriente stanno assumendo una dimensione sempre più sistemica, con effetti che travalicano il piano militare per colpire al cuore l’economia globale. Secondo Goldman Sachs, il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 120 dollari al barile se le interruzioni produttive nella regione dovessero protrarsi. Una revisione al rialzo che riflette uno scenario già in deterioramento: il Brent è atteso intorno ai 90 dollari nel quarto trimestre, mentre le esportazioni mediorientali non torneranno alla normalità prima della fine di giugno.

La crisi ha già ridotto le forniture di circa 12 milioni di barili al giorno nel solo mese di aprile, segnalando un impatto senza precedenti sul mercato energetico. Ma il vero rischio, sottolineano gli analisti, riguarda gli effetti a catena: scarsità di prodotti raffinati, aumento dei costi industriali e pressione inflazionistica globale. Parallelamente, il conflitto con l’Iran sta mettendo in luce fragilità meno visibili ma altrettanto critiche, come quella legata all’elio. Spesso considerato una risorsa di nicchia, questo gas è in realtà fondamentale per settori strategici: semiconduttori, risonanze magnetiche, fibra ottica e ricerca avanzata. La sua importanza è emersa con forza dopo lo stop alla produzione in Qatar, responsabile di circa un terzo dell’offerta globale, a causa delle tensioni regionali. Il nodo centrale resta lo Stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia (choke point) energetici del pianeta.

Le restrizioni marittime e le operazioni militari hanno rallentato drasticamente i flussi commerciali, aggravando la crisi delle forniture. A differenza di altre materie prime, l’elio è difficile da immagazzinare su larga scala, rendendo impossibile compensare rapidamente le interruzioni. Le conseguenze sono già evidenti: aumento dei prezzi, difficoltà logistiche e rischi per intere filiere produttive, in particolare quella dei microchip, cruciale anche per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Il caso dell’elio evidenzia un problema più ampio: la concentrazione di risorse strategiche in aree geopoliticamente instabili. Negli Stati Uniti si riapre così il dibattito sulle riserve strategiche, dopo la privatizzazione completa degli stock di elio. Una scelta che oggi appare miope, mentre governi e industrie si confrontano con una realtà sempre più chiara: le catene globali sono fragili, interconnesse e vulnerabili agli shock geopolitici.

Anche in caso di tregua, il ritorno alla normalità richiederà mesi. Nel frattempo, il conflitto contro l’Iran scatenato dalla coalizione Epstein continua a propagare i suoi effetti ben oltre il campo di battaglia, trasformandosi in una crisi strutturale che ridefinisce equilibri economici e industriali su scala globale.





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