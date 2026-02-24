Delcy Rodríguez: "L'odio di una classe politica è arrivato al punto di chiedere missili contro il proprio popolo"

Nella sala dove fu firmata la dichiarazione d'indipendenza, la presidente incaricata della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha incontrato le vittime di violenza politica: madri che ancora aspettano risposte, fratelli di caduti, famiglie intere che da anni cercano giustizia senza trovarla.

L'incontro, inserito nel Programma di Convivenza Nazionale, non è stato un evento qualsiasi. È stato un tentativo di ricucire, anche se con filo sottile, una ferita che è rimasta aperta per decenni e che lo scorso 3 gennaio si è lacerata del tutto. Quella mattina presto, quando le bombe statunitensi caddero sul territorio venezuelano, lasciando almeno un centinaio di morti e portando al sequestro del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie, la prima combattente Cilia Flores, il paese toccò il fondo.

Rodríguez, che ha assunto la presidenza in quella "situazione così complessa e inedita", ha confessato che la sua prima reazione è stata la necessità di fermare la spirale di distruzione. E ha trovato una diagnosi: l'odio. "È stato tale l'odio di una classe di questo paese - economica e politica - contro settori di venezuelani, che sono arrivati a chiedere l'intervento straniero. Ciò che non si è potuto risolvere nella politica nazionale, lo hanno chiesto con missili, con bombe", ha sentenziato la presidente.

La leader socialista non parlava per sentito dire. Suo padre, Jorge Rodríguez, fu torturato a morte decenni fa da organismi di polizia dello Stato venezuelano. Lei stessa, ha raccontato, aveva già dovuto sedersi "faccia a faccia con i carnefici" che le avevano portato via la vita. E quell'esperienza, assicura, è quella che le ha permesso ora di fare lo stesso con coloro che a gennaio hanno violato la sovranità patria. "L'ho fatto per il Venezuela. Mi è toccato sedermi con i carnefici dei nostri eroi ed eroine del 3 gennaio", ha raccontato.

Durante l'incontro, i familiari delle vittime hanno rotto il silenzio per raccontare il calvario dei loro lutti, la burocrazia che non risponde mai, la ricerca che diventa eterna. Rodríguez ha ascoltato e, in un gesto poco comune in politica, ha ammesso che lo Stato non è stato all'altezza. Ha attribuito il ritardo all'assedio costante che le istituzioni hanno subito per oltre un decennio, ma non ha eluso le responsabilità. "Lo Stato venezuelano è stato sottoposto a un tale livello di tribolazione, aggressione e minaccia, che i suoi poteri e le sue facoltà sono stati anch'essi permeati. Per questo chiedo una nuova Giustizia per tutti", ha argomentato.

Il deputato Jorge Arreaza, presente all'incontro, ha cercato di chiarire l'equivoco generato dalla recente Legge di Amnistia. Lungi dall'essere un "colpo di spugna" indiscriminato, ha ricordato che l'articolo 9 dello strumento esclude da qualsiasi beneficio coloro che abbiano commesso gravi violazioni dei diritti umani, crimini di lesa umanità, o coloro che "abbiano invocato l'intervento di potenze straniere contro il popolo venezuelano". Una precisazione necessaria in un paese dove la memoria tende a essere selettiva.

#ENVIVO | La Pdta. (E) Delcy Rodríguez ratifica ante los familiares de las víctimas que el mayor triunfo de la revolución es haber preservado la paz frente a la agresión; "Su valentía es el motor para seguir construyendo una patria libre de violencia fascista". pic.twitter.com/jf3uaiz4Cx — teleSUR TV (@teleSURtv) February 23, 2026

Rodríguez, tuttavia, è andata oltre le formalità legali. Ha parlato di guarigione. "La prima cosa da curare è l'odio, quelle espressioni di intolleranza che non riconoscono il diverso per il colore della pelle, la religione o la posizione politica. Il Venezuela ha bisogno di guarire".

Ma la presidente incaricata non ha voluto vendere una pace ingenua. Ha avvertito di essere a conoscenza che "alcuni settori non stanno dando una lettura corretta a ciò che sta accadendo" e che hanno già piani per attentare alla riconciliazione nazionale. Ha assicurato di avere prove e ha promesso di mostrarle "al momento opportuno". "Affinché si sappia chi, da un lussuoso hotel negli Stati Uniti o in Europa, continua a tessere le sue trame per far deragliare questo processo. E che sia il popolo venezuelano a giudicare. Perché basta! Basta con questi traditori che non hanno avuto alcuno scrupolo a consegnare la patria a una potenza straniera pur di riconquistare i loro privilegi!", ha esclamato.

Il messaggio uscito da Miraflores non lascia spazio a equivoci: non ci sarà alcuna pace che passi sopra i cadaveri delle vittime e che faccia finta di nulla davanti al tradimento. Chi ha invocato le bombe straniere, chi ha complottato con Washington, chi ha preferito vedere il proprio paese in fiamme piuttosto che accettare la volontà popolare, dovrà rispondere delle proprie azioni. La mano tesa del governo per la riconciliazione nazionale non si trasformerà in una resa incondizionata di fronte a chi ha calpestato la sovranità.

