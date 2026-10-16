Il leader del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato in un'intervista alla radio pubblica statunitense National Public Radio che, per porre fine al conflitto in Ucraina, necessita di garanzie di sicurezza da parte dei suoi partner occidentali, incluso l'impegno, da parte degli Stati Uniti, ad attaccare la Russia.



Zelensky ha indicato di voler mantenere l'attuale consistenza delle Forze armate ucraine, definendo l'adesione del Paese alla NATO come "la strada migliore" per raggiungere tale obiettivo. Ha inoltre affermato che impegni diretti da parte di Washington rappresentano una "buona via".



"Garanzie di sicurezza dirette da parte degli Stati Uniti [sono una] buona via. È una buona via, ma servono maggiori dettagli. Che cosa significa? Se Putin ci attacca, Trump attaccherà Putin. Questa è la risposta. Se tutto ciò che ho nero su bianco è questo: se Putin attacca l'Ucraina, Trump attaccherà Putin”.



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