Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Editoriali
  • EUROPA

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

1690
Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Dalla prima scintilla dei liceali, in Francia l’incendio sta divampando ed in molti ricordano l’epoca dei Gilet Gialli. Ma la lacerante crisi economica in cui tutti i paesi dell’UE sono precipitati a causa dell’eutanasia (indotta dagli Stati Uniti) della guerra alla Russia, rende queste fiamme perfino più complicate da spegnere per i burocrati filo-Nato e UE. Il regime reagisce nell'unico modo che conosce: repressione totale e nessuna risposta ai liceali che chiedono un'istruzione in grado realmente di autodeterminarli; nessuna risposta ai pompieri che si uniscono alla lotta per rivendicare giustizia sociale e nessuna risposta, in generale, per tutti coloro che in queste ore stanno prendendo le strade, agricoltori in testa, per protestare contro una situazione socio-economica che semplicemente lascia loro l’unica opzione della sopravvivenza.

 

 

Il ministro dell’Istruzione francese Edouard Geffray ha dichiarato che oggi più di 400 scuole sarebbero state chiuse a causa dei disordini, sostenendo che il movimento studentesco fosse stato «preso in ostaggio da gruppi violenti». Giovedì il governo ha tenuto una riunione di crisi, al termine della quale l’ufficio del primo ministro, citando i servizi di intelligence, ha affermato che le violenze erano state organizzate dal partito di sinistra La France Insoumise (Francia Indomita, LFI) e «dai suoi rappresentanti di estrema sinistra». Il portavoce di LFI, Manuel Bompard, ha esortato il governo «a non cadere nelle teorie del complotto né a trattare gli studenti delle scuole superiori come bambini».

Le immagini della repressione della polizia sono state in parte mostrate dagli organi di stampa italiana, che non hanno nascosto il numero di arresti: al momento sono oltre duemila.

Duemila arresti che, se fossero avvenuti in Iran, Cina o Russia, sarebbero stati subito descritti come "prigionieri politici del regime"; avremmo già decine di inchieste giornalistiche, conosceremmo i nomi di tutti i ragazzi portati in carcere, potremmo leggere già decine di risoluzioni d’urgenza del Parlamento europeo ed ascoltare le solite strazianti dichiarazioni di facciata dei campioni dei diritti umani a giorni e paesi alterni.

Ma avviene in Francia, nell'Unione Europea (contro tredicenni!), e questo passaggio i media “liberi” non lo compiono. Anzi, provano come sempre a ribaltare il piano: si parla delle violenze dei manifestanti, anche se, al contrario di quelle pilotate dall’Occidente in Iran, non ci sono cecchini ma liceali che hanno bruciato cassonetti e qualche autobus. E poi, sulle immagini di questo arresto shock, i media “liberi” non hanno altra via se non l’autocensura.

 

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da l'AntiDiplomatico (@lantidiplomatico)

 

Un tredicenne ammanettato come un pericoloso criminale per aver rivendicato per lui e la sua generazione un futuro diverso dalle barbarie imposte da Macron e dai burocrati di Bruxelles. Ma, questa è la conclusione dei media “liberi”, la Francia è una “democrazia” . E per portare avanti questa barzelletta, a cui credono solo gli ultimi lettori che gli sono rimasti, devono nuovamente autocensurarsi sull’ultimo sondaggio di TF1 e France 2 che mostra come Macron rappresenti oggi solo il 18% dei francesi....

Vito Petrocelli

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Editoriali

Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

18 Settembre 2026 13:00
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

07 Agosto 2026 18:00
Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane

Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane

30 Luglio 2026 09:00
Il PD resta il nemico numero uno del paese

Il PD resta il nemico numero uno del paese

25 Luglio 2026 14:29
Italia, UE e Cina: il corto circuito tra sanzioni e dialogo

Italia, UE e Cina: il corto circuito tra sanzioni e dialogo

21 Luglio 2026 08:00
Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

18 Luglio 2026 10:00
Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

14 Luglio 2026 11:30
L'illusione dell’alleato privilegiato

L'illusione dell’alleato privilegiato

09 Luglio 2026 08:00
RUSSIA

Sikorski afferma che la Polonia è in guerra con la Russia da secoli e riceve questa risposta da Medvedev

17084
AFRICA

"Non saremo mai più ricolonizzati". Il discorso più bello all'Assemblea Generale Onu 2026 è del premier del Niger

16293
NORD-AMERICA

Trump riprenderà i bombardamenti il 3 novembre? La risposta del ministro degli esteri iraniano alla tv USA

12643
NORD-AMERICA

Israele provoca l'Iran all'ONU: la reazione del diplomatico iraniano

11029

LA TURCHIA HA GIA’ VINTO (GRAZIE ALL’ITALIA), MA NESSUNO SE N‘E’ ACCORTO

10153
EUROPA

Tutto è partito da Créteil: la scintilla che sta incendiando la Francia

9963
EUROPA

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

9169
EUROPA

Il finto riarmo UE e i maxi profitti ENI: siamo su Scherzi a Parte? (di Gabriele Guzzi)

7897
CINA

La Cina blocca l'export di carburante a ottobre

ASIA

L'Iran replica a Trump e cita Camus: "Si comporta come Caligola"

ASIA

Difesa aerea nel Golfo: gli USA schierano i Patriot per proteggere il petrolio

AMERICA LATINA

Trump: "Riforniremo le nostre riserve strategiche nazionali con petrolio venezuelano"

CINA

Xi Jinping: «La grande rinascita della nazione cinese è inarrestabile»

CINA

Putin a Xi: "Le relazioni tra Russia e Cina sono a un livello senza precedenti"

MEDITERRANEO

Reuters: Siria ed Hezbollah a colloquio in Turchia

ASIA

Qalibaf sfida il Tesoro USA: "Sulle obbligazioni rischiate la crisi"

MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA di Giulia Bertotto MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA

MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA

  • 30 Settembre 2026 10:00
Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici? Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

  • 02 Ottobre 2026 10:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo di Fabrizio Verde Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

  • 29 Settembre 2026 17:34
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

  • 30 Settembre 2026 08:30
La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

  • 29 Settembre 2026 14:55
Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra di Francesco Santoianni Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

  • 29 Settembre 2026 19:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Una vergognosa marchetta a Israele di Paolo Desogus Una vergognosa marchetta a Israele

Una vergognosa marchetta a Israele

  • 25 Settembre 2026 08:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Centroamerica, la spada federalista di Francisco Morazán di Geraldina Colotti Centroamerica, la spada federalista di Francisco Morazán

Centroamerica, la spada federalista di Francisco Morazán

  • 30 Settembre 2026 14:59
Fulvio Grimaldi - CORAGGIO IN FINALE, TERRORISMO OUT. Palestina e resto del mondo Fulvio Grimaldi - CORAGGIO IN FINALE, TERRORISMO OUT. Palestina e resto del mondo

Fulvio Grimaldi - CORAGGIO IN FINALE, TERRORISMO OUT. Palestina e resto del mondo

  • 29 Settembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
L’arroganza di Israele e le continue provocazioni dei sionisti di Giuseppe Giannini L’arroganza di Israele e le continue provocazioni dei sionisti

L’arroganza di Israele e le continue provocazioni dei sionisti

  • 28 Settembre 2026 10:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti