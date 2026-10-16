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Francia, il volto repressivo del neoliberismo: quasi 8.000 arresti

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Francia, il volto repressivo del neoliberismo: quasi 8.000 arresti

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La crisi della scuola pubblica francese si trasforma in uno scontro sempre più duro tra studenti e governo. Al 15 ottobre, secondo i dati del Ministero della Giustizia, sono 7.950 le persone arrestate nell’ambito delle proteste che attraversano il Paese. Un dato impressionante: 6.773 dei fermati sono minorenni, mentre gli adulti sono 1.177. Le autorità giudiziarie hanno avviato procedimenti penali contro 2.735 persone e disposto la custodia cautelare in carcere per 26, circa il 65% delle quali maggiorenni.

Numeri che restituiscono la portata della risposta repressiva a una mobilitazione nata per denunciare problemi concreti e ormai strutturali. Le proteste sono iniziate a metà settembre, con gli studenti delle scuole superiori in prima linea contro orari sovraccarichi, carenza di insegnanti e deterioramento delle infrastrutture scolastiche. Successivamente, alla mobilitazione si sono uniti universitari, docenti e personale educativo, ampliando la contestazione contro le politiche del governo di Emmanuel Macron. Nelle piazze, le forze di sicurezza, comprese le Compagnie repubblicane di sicurezza, hanno fatto ricorso a gas lacrimogeni e idranti per disperdere i manifestanti.

Ma la repressione non ha fermato la protesta contro il regime neoliberista, che continua a denunciare l’incapacità delle istituzioni di affrontare le cause profonde della crisi. Gli studenti chiedono interventi strutturali, un piano straordinario per salvare la scuola pubblica e l’abolizione di Parcoursup, la piattaforma utilizzata per l’ammissione all’istruzione superiore. Sotto la pressione delle piazze e dei sindacati, l’esecutivo ha annunciato l’assunzione di 3.000 insegnanti per far fronte alle assenze del personale che restano senza sostituzione. Una risposta che, per ora, non sembra sufficiente a placare la mobilitazione.

La questione va ben oltre le aule sovraffollate e la mancanza di docenti: la rivolta studentesca mette a nudo le contraddizioni di un sistema pubblico impoverito e la crescente distanza tra le esigenze sociali e le priorità del governo neoliberista di Macron. E il ricorso massiccio agli arresti, con migliaia di giovanissimi coinvolti, rischia di alimentare ulteriormente il conflitto invece di risolverlo.


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