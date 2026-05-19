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Dietrofront Trump sull'Iran: il New York Times rivela perché il Pentagono ha chiesto di fermarsi

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Dietrofront Trump sull'Iran: il New York Times rivela perché il Pentagono ha chiesto di fermarsi

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Secondo quanto riportato, il presidente degli Stati Uniti ha fatto marcia indietro sull'attacco all'Iran dopo che il Pentagono ha messo in guardia sulla capacità del Paese persiano di tracciare le operazioni aeree.

Il presidente Donald Trump, in un post sul suo account Truth Social, ha dichiarato lunedì di aver rinviato l'attacco all'Iran su richiesta dei leader di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

"Trump ha bloccato la ripresa della guerra in parte a causa della preoccupazione del Pentagono che l'Iran avesse migliorato i suoi sistemi di sorveglianza delle operazioni aeree statunitensi e le sue difese aeree", ha affermato il New York Times .

In questo contesto, un funzionario militare statunitense, parlando in condizione di anonimato al New York Times, ha rivelato che l'abbattimento di un F-15 e di altri caccia statunitensi durante la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran "ha dimostrato che le tattiche di volo statunitensi erano diventate troppo prevedibili, consentendo all'Iran di difendersi in modo più efficace". Ha inoltre precisato che le forze iraniane avevano studiato le traiettorie di volo dei caccia e dei bombardieri statunitensi durante la recente guerra.

"Gli iraniani avevano spostato gran parte del loro arsenale rimanente e si erano rafforzati nella convinzione di poter resistere con successo agli Stati Uniti, bloccando efficacemente lo Stretto di Hormuz, attaccando le infrastrutture energetiche dei vicini Stati del Golfo o minacciando l'aviazione statunitense", ha spiegato la fonte.

Tra l'altro, è stato anche ricordato che l'Iran ha approfittato del cessate il fuoco di un mese con gli Stati Uniti per riportare alla luce decine di siti di lancio di missili balistici bombardati e per spostare i lanciatori mobili di missili.

Secondo il funzionario, molti missili balistici iraniani venivano lanciati da profonde grotte sotterranee e altre strutture scavate nelle montagne di granito, il che le rendeva difficili da distruggere per gli aerei d'attacco statunitensi. Di conseguenza, ha aggiunto, gli Stati Uniti bombardavano principalmente gli ingressi di queste strutture, provocandone il crollo e la successiva sepoltura, senza però distruggerle completamente. "L'Iran ha già riportato alla luce un numero significativo di queste strutture", ha affermato.

Il 19 marzo, l'Iran ha compiuto un'impresa mai realizzata prima da nessun altro Paese, attaccando con successo il fiore all'occhiello dell'aeronautica statunitense, il caccia stealth F-35 Lightning II, utilizzando il sistema di guida a infrarossi Mayid, nel cuore del proprio territorio nazionale.

Nel corso dell'ultimo mese, anche altri velivoli della famiglia F sono stati attaccati, tra cui diversi F-15, F-16 e F-18, intercettati dagli avanzati sistemi di difesa aerea integrati dell'Iran, che secondo gli esperti sono migliorati significativamente dalla Guerra dei Dodici Giorni scoppiata lo scorso giugno.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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