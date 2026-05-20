Vertice Xi-Putin: il commento di Trump
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina, svoltasi dal 19 al 20 maggio, durante la quale ha incontrato il suo omologo cinese, Xi Jinping.
Q: What do you make of President Xi meeting with Putin this week?— Aaron Rupar (@atrupar) May 20, 2026
TRUMP: I think it's good. I get along with both of them. I don't know if the ceremony was quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped 'em. pic.twitter.com/3c4Bf4V6De
"Penso che vada bene. Vado d'accordo con entrambi. Non so se la cerimonia sia stata brillante quanto la mia. L'ho vista. Penso che li abbiamo superati", ha detto alla stampa. "Ma vado d'accordo con Putin. Vado d'accordo con tutti", ha ribadito.