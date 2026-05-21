L'Iran sfida Trump: "L'Ultimatum è ridicolo"

L'Iran ha respinto ogni minaccia e ultimatum da parte degli Stati Uniti, affermando che l'obiettivo principale di Teheran è esclusivamente quello di perseguire i propri obiettivi e interessi nazionali.

"Parlare di ultimatum e scadenze riguardo alla Repubblica islamica dell'Iran è ridicolo", ha dichiarato mercoledì il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baqai, riferendosi alle minacce del presidente statunitense Donald Trump, il quale ha affermato che "per l'Iran il tempo scorre inesorabile".

Baqai ha sottolineato che, nonostante le minacce e le pressioni politiche e militari di ogni genere, Teheran continua risolutamente sulla sua strada per garantire i propri "interessi nazionali" e affermare i propri diritti legittimi.

Riferendosi al blocco navale statunitense dei porti iraniani, il portavoce persiano ha condannato la "pirateria marittima" di Washington, definendola una flagrante violazione del diritto internazionale e il principale fattore di insicurezza in alto mare, con conseguenze negative.

"Le azioni illegali degli Stati Uniti non solo hanno generato tensioni nella regione del Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz, ma hanno anche causato interruzioni nella catena di approvvigionamento di energia e carburante in diverse parti del mondo", ha dichiarato il funzionario iraniano, chiedendo inoltre alla comunità internazionale di esercitare pressioni su Washington affinché ponga fine a tali azioni.

Baqai ha ritenuto che questa questione, in quanto uno dei temi principali di tutti i recenti scambi di messaggi e conversazioni, sia stata seguita "seriamente" dalla Repubblica islamica dell'Iran.Riguardo alle specifiche richieste dell'Iran, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato che l'obiettivo principale di Teheran è "porre fine alla guerra su tutti i fronti, Libano compreso", sbloccare i fondi e cessare le azioni ostili e la "pirateria marittima" contro le navi mercantili iraniane.Ha osservato che, nonostante il comportamento negativo dell'altra parte nell'ultimo anno e mezzo, l'Iran sta portando avanti i negoziati con serietà e buona volontà, ma mantiene una "profonda e ragionevole diffidenza" nei confronti dell'operato di Washington.

Inoltre, Baqai ha confermato che la presenza del Ministro degli Interni pakistano, Syed Mohsin Raza Naqvi, ha lo scopo di facilitare lo scambio di messaggi e fornire ulteriori chiarimenti per interpretare i testi inviati tra le parti.

L'Iran cerca un meccanismo per la sicurezza sostenibile nello Stretto di Hormuz

Secondo il portavoce iraniano, in collaborazione con l'Oman e in coordinamento con organismi tecnici internazionali, Teheran intende istituire un meccanismo per garantire che la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran non vengano mai violati o minacciati da attori aggressivi che sfruttano lo Stretto di Hormuz.

Baqai ha affermato che l'altro obiettivo di questo meccanismo è "garantire che lo Stretto di Hormuz sia un corridoio per il transito sicuro della navigazione internazionale", sottolineando che il Paese persiano è sempre stato "custode e protettore della sicurezza della navigazione internazionale" nello stretto .