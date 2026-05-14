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Scacco matto a Washington: perché la pressione Usa sulla Cina è fallita (di Pepe Escobar)

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Scacco matto a Washington: perché la pressione Usa sulla Cina è fallita (di Pepe Escobar)

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di Pepe Escobar Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

SHANGHAI – La potenza cinese va avanti come un veicolo elettrico che rompe la velocità. L'atmosfera è elettrizzata. Durante una cena d'affari in uno storico ristorante cantonese, la visita di Trump in Cina almeno spinge la conversazione verso qualcosa di più tangibile: i percorsi contrastanti per le future generazioni dall'Occidente verso l'Est.

Il mondo degli affari di Shanghai non sembra particolarmente impressionato dall'arrivo dell'Imperatore di Barbaria. Anche se ogni possibile variabile geopolitica potrebbe essere in gioco in quella che è probabilmente la riunione diplomatica più importante dell'Anno di Guerra 2026, con possibili decisioni commerciali e di sicurezza destinate a colpire l'intero Sud Globale.

Iniziamo con le preoccupazioni americane più banali. Maestro nell'arte della mancanza di empatia, Trump potrebbe aver almeno rivelato l'intero gioco a gran voce: “Non penso alla situazione finanziaria degli americani. Non penso a nessuno.”

Eppure lo fa. Ha paura di diventare un’anatra zoppa grassa dopo le elezioni di metà mandato. Quindi farà pressione su Pechino affinché compri più soia – per accontentare la sua base nel Midwest – e più Boeing. Farà pressione su Pechino affinché esporti terre rare – per placare il complesso industriale-militare.

E ovviamente eserciterà la massima pressione su Xi affinché spinga Teheran ad aprire lo Stretto di Hormuz, così i prezzi del petrolio scenderanno, l'inflazione diminuirà e la Fed taglierà i tassi.

Non ha alcuna carta in mano per raggiungere questa agenda. Per quanto riguarda la guerra tecnologica, la sua politica di massima pressione ha portato solo la Cina a aggirare in modo eclatante i fornitori statunitensi, più e più volte. Per quanto riguarda la guerra commerciale, la Cina ha ampiamente diversificato le esportazioni e ha persino registrato un surplus commerciale record.

L'Iran, ovviamente, è la chiave di tutto – non da ultimo perché mette in luce, sotto gli occhi di tutto il mondo, le evidenti e gigantesche lacune strutturali della “nazione indispensabile”. Cosa farà Trump? Minacciare Xi perché l'Iran utilizza il sistema satellitare cinese BeiDou, che di fatto ha ridotto l'intera Asia occidentale a una vetrina per missili balistici iraniani?

L'Iran non ha mai perso il suo corridoio di connettività petrolifera con la Cina quando l'Imperatore di Barbaria ha istituito il "blocco". Il flusso è attivo, attraverso la rete di petroliere ombra che naviga vicino alle acque territoriali iraniane e pakistane, trasferimenti nave a nave, carichi camuffati e ora raffinatori cinesi a cui Pechino ha ordinato di assorbire il rischio delle sanzioni.

Questa non è una lotta di fatto solo in termini talassocratici, ma anche in termini terrestri eurasiatici: tramite il corridoio ferroviario eurasiatico, quei treni che vanno da Xian a Teheran e viceversa. Le ferrovie potrebbero non eguagliare ancora il volume delle esportazioni marittime, ma dal punto di vista strategico sono assolutamente fondamentali, a riprova del fatto che la pressione esercitata dal trasporto marittimo è completamente diversa dallo strangolamento economico causato dal trasporto terrestre.

La "brillante" idea americana di soffocare la catena di approvvigionamento petrolifera cinese – dal Venezuela all'Ormuz – oltre a sanzionare le raffinerie cinesi di teiere ha solo portato la Cina a emergere come uno dei veri mediatori chiave durante il cessate il fuoco (ininterrottamente rotto), insieme alla Russia.

L'intero gioco di Hormuz, giocato alla perfezione dall'Iran, ha avuto pochissimo impatto sulle importazioni cinesi, tanto quanto limitare le esportazioni di Nvidia H100 e H200 al "controllo" dell'IA cinese ha avuto un impatto quasi nullo. Dopotutto, la Cina di fatto ignora Nvidia. Il modello DeepSeek V4 utilizza chip locali. E l'H200 non viene venduto in Cina.

Xi non avrà nemmeno bisogno di dire a Trump faccia a faccia che, se insisterà nel scatenare una guerra finanziaria bloccando le istituzioni finanziarie che sostengono le raffinerie portuali, Pechino non avrà alcuna difficoltà a scatenare una guerra economica su vasta scala.

Taiwan non è l'unica carta rimasta. Taiwan non è nemmeno una carta. Taiwan è una questione di sicurezza interna per Pechino. Tutto il resto è solo spin. Pechino potrebbe investire nel convincere Trump a annullare la vendita di armi da 11 miliardi di dollari a Taiwan, inclusi cacciatorpediniere equipaggiati con Aegis, F-35, missili Patriot (inefficienti) e aerei E-2D Hawkeye come segnali di allarme precoce. Ma anche questo è periferico.

E allora, cosa rimane dopo tutto questo sfarzo (ridimensionato)? Nella migliore delle ipotesi, l'attuale status quo, piuttosto precario.

 

Il piano tecnologico cinese

In poche parole, il gioco di Trump è costringere Xi a esercitare pressioni diplomatiche sull'Iran affinché accetti le condizioni di Barbaria per porre fine alla guerra. Questo è un vero e proprio punto di partenza su ogni aspetto.

Anche se ciò accadesse, in cambio Trump potrebbe offrire relazioni commerciali "stabili" tra Stati Uniti e Cina; estensioni alle tregue commerciali; e concessioni sui controlli tecnici. Xi non ne è affatto impressionato – per quanto ne sa, seguendo la massima di Lavrov, gli Stati Uniti sono “incapaci di raggiungere un accordo”.

Il marchio BRICS, ormai gravemente compromesso, potrebbe non essere nemmeno menzionato nelle discussioni. La Cina affronterà le sue serie sfide interne separatamente, nell'incontro dei Ministri degli Esteri in India quasi simultaneamente a Trump-Xi a Pechino.

Xi potrebbe anche sospettare che i veri burattinai di Trump – il «feudalesimo tecnologico», le grandi banche e i vari rampolli della «Zionism Inc.» – abbiano architettato una guerra mondiale sistematica e pianificata, già in corso e destinata a protrarsi fino al 2040 circa, che prende di mira le infrastrutture globali essenziali, il commercio e l’energia, con l’obiettivo di far crollare il vecchio ordine e instaurare un vero e proprio «Great Reset», in termini di gran lunga più redditizi.

Questo è l'esatto, crudo e brutale contrapposto della politica ufficiale cinese, che mira a creare una comunità per un futuro condiviso per l'umanità. Xi non si discosterà di un millimetro da questa politica, che in realtà è la sua, per assecondare l'ego smisurato di un narcisista patologico e psicopatico.

Xi è già concentrato sul Piano Quinquennale di 141 pagine, presentato a marzo, che fa riferimento all'IA oltre 50 volte; mira a una penetrazione dell'IA del 70% nell'economia cinese entro il 2027; e si attiva a reti di comunicazione quantistica spazio-Terra, linee temporali di fusione nucleare e interfacce cervello-computer.

Il Piano Quinquennale dichiara inoltre "misure straordinarie" per l'autosufficienza nelle terre rare e nei semiconduttori – stringendo una catena di approvvigionamento senza la quale l'esercito statunitense semplicemente perirebbe.

Il piano cinese prevede l'implementazione dell'IA in tutta l'economia; la robotica come spina dorsale industriale; infrastruttura spaziale; calcolo quantistico; e il totale rafforzamento della dominanza nella lavorazione delle terre rare.

Definiamolo un piano di guerra cinese di fatto – al livello di priorità di sicurezza nazionale – in un confronto diretto con gli Stati Uniti. Credere che Trump possa cambiare qualcosa con una serie di promesse vuote è più che ingenuo.

Il registro storico sarà scritto. Ciò che è già certo è che l'idiozia di cercare di mantenere il dominio globale strangolando la superpotenza emergente Cina tramite un "blocco" dei porti iraniani e dello Stretto di Hormuz, e facendo andare in fiamme l'intera Asia occidentale mentre rovina la propria economia, deve figurare tra le Prime Tre di una lunga serie di idiozie prodotte dal profondamente illuso Stato profondo degli Stati Uniti.

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