I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

di Paolo Desogus*

I fatti di Modena hanno dato la stura al peggior lerciume razzista. Invece di concentrare la propria attenzione sulle ragioni che hanno guidato al volante quel giovane trentenne, i trumpisti italici si sono scagliati sulle sue origini marocchine. Il fatto che fosse da tempo in cura per problemi mentali è per loro del tutto superfluo. Ciò che conta è la nazionalità dei genitori, come se il suo reato fosse connaturato alla biologia, all'origine geografica e non fosse invece il frutto di una moltitudine di fattori che sfugge al controllo umano.

E non è questione di giustificare o scusare. Quello che è accaduto è gravissimo. È una tragedia. Ma se alla guida dell'auto ci fosse stato un italiano, cosa sarebbe cambiato? I feriti sarebbero meno feriti? Il punto è sforzarsi di capire. Nel momento in cui invece l'origine diventa un'aggravante, si entra nella logica perversa del razzismo. Il disagio mentale non è infatti un privilegio di sangue. Non se lo possono permettere soltanto gli italiani.