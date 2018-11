Focus sulla visita del primo ministro pakistano Imran Khan in Cina

Anche se la visita del Primo Ministro Imran Khan in Cina è stata di routine, comune tra i due paesi. Tali visite di alto livello coprono tutti gli aspetti degli interessi reciproci, ma questa visita è stata più incentrata sul corridoio economico Cina-Pakistan (CPEC). Il Pakistan guarda al CPEC come unica opzione per il decollo economico, poiché l'Occidente ha già cancellato il Pakistan. Quindi il governo del Pakistan e il popolo del Pakistan sono impegnati per il successo della CPEC. In generale, parlando, il Pakistan è una società molto diversificata e la nostra costituzione ci consente di esprimere il nostro punto di vista liberamente e senza paura. La libertà di espressione è garantita dalla Costituzione del Pakistan e rende la nazione molto divisa, ma il CPEC è il nostro consenso a costruire una decisione strategica.

Durante la visita, il Primo Ministro Imran Khan ha elogiato la visionaria Belt and Road Initiative (BRI) del Presidente Xi Jinping, che mira a migliorare la connettività regionale e internazionale. Le due parti hanno ribadito che BRI rappresenta un modello vantaggioso per tutti della cooperazione internazionale e offre nuove opportunità per il ringiovanimento economico e la prosperità di tutti i paesi. Come la firma del progetto BRI, il rapido sviluppo di CPEC ha svolto un ruolo significativo nella cooperazione Belt and Road. Tra i 6 corridoi economici previsti, il CPEC è in una fase molto più avanzata. E potrebbe diventare un "modello” da seguire per il resto del mondo.

Entrambe le parti hanno esaminato la fase di raccolta anticipata del CPEC e hanno espresso soddisfazione per il rapido progresso in tutti i settori, in particolare nel settore energetico. Di conseguenza, il popolo del Pakistan ha avvertito un grande sollievo nella forma di una minore perdita di peso. Le due parti hanno ribadito il loro totale consenso sulla traiettoria futura del CPEC, il completamento tempestivo dei suoi progetti in corso e sforzi congiunti per la realizzazione del suo pieno potenziale concentrandosi sullo sviluppo socioeconomico, sulla creazione di posti di lavoro e mezzi di sussistenza e accelerando la cooperazione in ambito industriale sviluppo, parchi industriali e agricoltura. Il lavoro sul terreno per la fase successiva è già in anticipo.

Entrambe le parti hanno concordato di affidare l'incarico al CPEC Joint Cooperation Committee (JCC), una piattaforma di alto livello e potente per esplorare nuove aree di cooperazione.

A questo proposito, è stato deciso che l'ottava sessione del JCC si terrà a Pechino entro la fine dell'anno. Per espandere ulteriormente la cooperazione nell'ambito della CPEC, le due parti hanno annunciato la creazione di un gruppo di lavoro composto da esperti di entrambe le parti, sullo sviluppo socio-economico per sostenere i progetti di sussistenza in Pakistan. Il governo della PTI è impegnato a sradicare la povertà dal Pakistan. La Cina ha dimostrato di aver sradicato la povertà e può aiutare molto il Pakistan.

Entrambe le parti hanno ribadito il loro impegno nei confronti della CPEC e hanno convenuto che si tratta di un'impresa vantaggiosa per l'intera regione e che porterà prosperità e sviluppo regionali attraverso una maggiore connettività. Potrebbe anche includere più paesi in futuro, come l'Arabia Saudita e l'Afghanistan. In effetti, la globalizzazione è in linea con la politica generale della Cina. Hanno concordato di discutere le questioni relative al CPEC anche attraverso il dialogo strategico Cina-Pakistan, le consultazioni politiche e il CCM.

Riconoscendo l'importanza di Gwadar come nodo importante nella connettività interregionale e il pilastro centrale del CPEC, entrambe le parti hanno convenuto di accelerare i progressi nel porto e nei suoi progetti ausiliari. Il collegamento di Gwadar con il resto del Pakistan tramite una rete di strade e ferrovie sarà prioritario. Il collegamento aereo sarà facilitato e rafforzato una volta completato il nuovo aeroporto internazionale di Gwadar.

Entrambe le parti hanno respinto la crescente propaganda negativa contro il CPEC e hanno espresso la determinazione a salvaguardare i progetti CPEC da tutte le minacce. Entrambi i paesi dovranno affrontare una propaganda negativa congiuntamente e cooperare alla confutazione. Il Pakistan ha riconosciuto l'immenso contributo del personale cinese che lavora a vari progetti economici in Pakistan. E si impegna a fornire piena protezione ai cittadini cinesi e ai loro beni. La parte cinese ha espresso apprezzamento e soddisfazione per le misure adottate per la sicurezza del personale e dei progetti cinesi in Pakistan.

La visita del Primo Ministro Imran Khan avrà un impatto di vasta portata sulle relazioni Pakistan-Cina, in particolare sulla CPEC. Si prevede che, dopo la sua visita, i progetti nell'ambito del CPEC saranno accelerati e la portata del CPEC si allargherà e si allargherà ulteriormente. Contribuirà alla sua visione di rendere il Pakistan e una nazione forte ed economicamente prosperosa.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)