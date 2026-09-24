"Foodwashing": cos'è la strategia israeliana dietro il cibo di laboratorio

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di Asma Barakat - Middle East Eye

Per decenni, Israele ha proiettato l'immagine di essere un faro di sostenibilità. Una parte fondamentale di questa facciata è rappresentata dal suo settore food tech, in particolare dai suoi più recenti progressi nei cibi coltivati in laboratorio e a partire da cellule.

Lo scorso aprile, l'azienda israeliana di food tech Celleste Bio ha dichiarato di aver prodotto le prime tavolette di cioccolato al mondo coltivate in laboratorio. L'azienda vanta una tecnologia proprietaria che le consente di eliminare la "costosa dipendenza dell'industria del cacao dalle fragili foreste pluviali".

Celleste Bio è sostenuta da Mondelez International, una multinazionale controllante di marchi come Cadbury e Oreo con un fatturato da centinaia di miliardi di dollari, rendendo la possibilità di trovare cioccolato coltivato in laboratorio sugli scaffali dei negozi più vicina che mai.

Israele viene frequentemente annoverato tra le principali nazioni al mondo per startup nel campo del food tech. I suoi sostenitori affermano che i cibi coltivati in laboratorio richiedono meno risorse rispetto all'agricoltura tradizionale e possono offrire alternative alla macellazione degli animali — il tutto mentre proseguono la campagna di genocidio e di privazione alimentare a Gaza.

Il foodwashing, ossia l'uso di metodi di produzione alimentare sostenibili per distogliere l'attenzione dai crimini contro l'umanità, è un elemento chiave della più ampia strategia di greenwashing di Israele. Lo Stato promuove iniziative "ecologiche" per mascherare le proprie violazioni dei diritti umani ai danni dei palestinesi. Tuttavia, l'occupazione illegale e la distruzione delle terre palestinesi da parte di Israele sono incompatibili con la giustizia climatica, devastando sistematicamente l'ambiente. L'industria del food tech israeliana, così come ogni altro aspetto dello Stato, è stata edificata sulla sottrazione di risorse ai palestinesi, compromettendone gli sforzi di sostenibilità.

L'acqua e l'energia di cui Israele si vanta di promuovere il risparmio vengono sottratte alle comunità palestinesi, alle quali viene poi negato l'accesso alle proprie risorse naturali.

Crollo ecologico

Le guerre condotte da Israele danneggiano ulteriormente l'ambiente. Nel settembre 2025, l'Iniziativa Palestinese per la Strategia Climatica ha rilevato che Israele e i suoi alleati devono al popolo palestinese 148 miliardi di dollari in "riparazioni climatiche legate ai conflitti e alle attività militari", a partire dalla Nakba del 1948. Da allora, Israele ha continuato a bombardare Gaza.

Nel corso della sua guerra genocida su Gaza, Israele ha sganciato oltre 200.000 tonnellate di esplosivo sull'enclave, provocando un vero e proprio crollo ecologico. A luglio, un rapporto commissionato da Oxfam ha rilevato che negli ultimi tre anni gli impianti di trattamento delle acque reflue di Gaza sono stati decimati, alimentando una crisi ambientale e sanitaria.

"Gli impianti di depurazione sono stati distrutti, con il conseguente sversamento quotidiano nell'ambiente e nel Mar Mediterraneo di centinaia di migliaia di metri cubi di acque reflue non trattate. Ciò ha creato un'emergenza di sanità pubblica e una catastrofe ecologica le cui conseguenze si estendono ben oltre i confini di Gaza", evidenzia il rapporto. La determinazione di Israele nel distruggere l'ambiente in tutta la Palestina occupata precede di gran lunga l'attuale genocidio, anche attraverso la pratica sistematica di irrorare diserbanti chimici sui terreni agricoli di Gaza, distruggendo migliaia di dunum di campi coltivati.

Inoltre, la politica israeliana di apartheid idrico danneggia attivamente l'ambiente. L'organizzazione per i diritti umani Al-Haq ha spiegato come il diniego israeliano all'accesso all'acqua dolce spinga i palestinesi a fare affidamento sulla desalinizzazione, un processo che "può causare danni ambientali sostanziali agli ecosistemi marini e alla salute degli oceani".

Allo stesso tempo, l'occupazione israeliana sabota le pratiche di sostenibilità palestinesi. Najla Abdellatif, fondatrice di Zero Waste Palestine, un'iniziativa di tutela ambientale, ha riferito a Middle East Eye di aver incontrato agricoltori palestinesi danneggiati la cui acqua sotterranea è stata deviata dalla compagnia idrica statale israeliana.

"Le loro condotte idriche vengono inoltre continuamente prese di mira e sottratte dai coloni vicini, rendendoli ancora più insicuri dal punto di vista idrico e impossibilitati a riacquistare le proprie fonti d'acqua ai prezzi maggiorati ai quali vengono offerte", ha spiegato Abdellatif. "Questo compromette del tutto la loro capacità di mantenere attive le fattorie e di sostentarsi."

Privazione delle risorse

L'industria dei cibi coltivati di Israele contribuisce ulteriormente a normalizzare l'occupazione della Palestina, ha aggiunto Abdellatif.

"È un modo per ripulire l'immagine della propria oppressione e del proprio colonialismo, distogliendo l'attenzione del mondo con un'immagine 'verde' e 'sostenibile', senza affrontare il fatto che stanno infliggendo enormi danni all'ambiente in Palestina e alle persone che vi abitano", ha affermato. Un rappresentante di una fattoria del villaggio di Bil'in, vicino a Ramallah, ha riferito a Middle East Eye che la struttura — situata a pochi metri dal muro dell'apartheid — subisce le conseguenze delle confische di terre dovute all'espansione coloniale, oltre alle incursioni israeliane.

"Siamo privati perfino delle risorse minime perché ci troviamo in Area C", ha dichiarato il rappresentante, che ha parlato sotto anonimato per timore di ritorsioni.

"Non abbiamo alcun potere decisionale su come impiegare le nostre risorse. Non abbiamo la libertà di scegliere cosa fare dei nostri rifiuti o come trasportarli... [Israele continua a] scaricare i suoi rifiuti, specialmente quelli altamente tossici, nella nostra terra. L'occupazione rende la nostra crisi climatica sempre più grave."

Il greenwashing viene usato come un'arma contro i palestinesi per escluderli dalla scena internazionale, ha aggiunto il rappresentante, notando che il rifiuto dell'Occidente di boicottare le delegazioni israeliane dalle iniziative ambientali rende gli Stati occidentali complici: "L'Occidente continua ad adottare la narrazione del greenwashing israeliano e la usa contro di noi per escluderci dai consessi in cui potremmo partecipare ed esercitare un'influenza."

In assenza di un'azione concertata da parte dei governi, devono essere i consumatori a iniziare ad affrontare direttamente la questione. Devono guardare da dove proviene il proprio cibo e chiedersi: un'entità che ha provocato una catastrofica crisi di fame a Gaza merita un ruolo nella nostra catena di approvvigionamento alimentare?

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)