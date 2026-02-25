Guerra all'Iran: Hakeem Jeffries smaschera il piano di Trump

Un membro del Congresso ritiene che Trump stia mentendo e si chiede perché voglia attaccare l'Iran ora, se a giugno aveva annunciato la distruzione del programma nucleare del paese persiano.

Martedì, il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries ha rilasciato una forte dichiarazione in merito alla potenziale azione militare dell'amministrazione Trump contro l'Iran per porre fine alla presunta "minaccia nucleare" iraniana.

"Parte della preoccupazione che ho espresso, e che continuerò a esprimere, è che il presidente ha affermato che il programma nucleare iraniano è stato completamente distrutto l'anno scorso a seguito delle azioni intraprese dall'amministrazione", ha affermato Jeffries, riferendosi all'attacco statunitense di giugno agli impianti nucleari iraniani.

Secondo Jeffries, "se ciò fosse vero, qual è l'urgenza in questo momento? È una questione aperta e il popolo americano ha bisogno di una vera spiegazione".

Ha sottolineato che il magnate repubblicano "o ha mentito al popolo americano, o sta mentendo proprio ora", pertanto qualsiasi cosa dica non avrà credibilità agli occhi degli americani.

Intervenendo durante un incontro sull'Iran con il Segretario di Stato Marco Rubio, a cui hanno partecipato i massimi dirigenti della Camera dei rappresentanti e del Senato alla Casa Bianca, Jeffries ha messo in guardia l'amministrazione Trump dal trascinare gli Stati Uniti in un'altra "guerra straniera prolungata e fallita" che sarebbe costosa per il popolo.

Il Presidente della Camera ha inoltre dichiarato in un'intervista alla CNN lunedì che il popolo americano si oppone a qualsiasi ulteriore azione militare, inclusa una guerra con l'Iran. "L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento è un'altra guerra straniera infinita e fallita che coinvolga gli Stati Uniti, che sarà costosa in termini di vite e risorse americane", ha affermato Jeffries.

Ha avvertito che un conflitto con l'Iran sarebbe un'"avventura spericolata" e ha invitato la Casa Bianca a utilizzare i soldi dei contribuenti per "rendere la vita più accessibile al popolo americano".

L'esponente democratico ha sottolineato che l'amministrazione Trump non dovrebbe intraprendere alcuna azione militare unilaterale senza l'approvazione esplicita del Congresso, in conformità con la Costituzione e con l'autorità esclusiva del Congresso di dichiarare guerra.

Nel marzo 2025, l'intelligence statunitense valutò che l'Iran "non stava costruendo un'arma nucleare". Tuttavia, a giugno, l'amministrazione Trump lanciò attacchi aerei contro il programma nucleare iraniano e affermò che l'operazione aveva "completamente annientato" il programma.

Nonostante le sue grandiose affermazioni sul presunto successo della guerra dei 12 giorni di giugno, da gennaio il repubblicano ha indurito la sua retorica bellica, sollevando la possibilità di utilizzare la sua forza militare, schierata nell'Asia occidentale, se Teheran non raggiungerà un accordo sul suo programma nucleare.

Ciò avviene nonostante Teheran e Washington siano impegnate da febbraio in negoziati indiretti, mediati dall'Oman, per raggiungere un accordo che, secondo la parte iraniana, revocherà le sanzioni nei suoi confronti e riconoscerà il suo legittimo diritto ad arricchire l'uranio. Finora si sono svolti due round di colloqui, il terzo dei quali è previsto per questo giovedì a Ginevra, in Svizzera.

L'Iran ha ripetutamente sottolineato che non tollererà minacce o pressioni. Ha insistito sul fatto che, pur privilegiando la diplomazia, è pienamente preparato a qualsiasi scenario, ma avverte che anche la minima aggressione contro il Paese innescherebbe una guerra regionale su larga scala.