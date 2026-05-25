La Russia sventa un attacco con mine della NATO contro una petroliera

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

La Russia ha sventato un attacco a una petroliera proveniente dal Belgio e giunta al porto di Ust-Luga. Durante un'ispezione all'arrivo, i sommozzatori russi hanno rinvenuto ordigni esplosivi nello scafo della Arrhenius, ciascuno del peso di circa 7 chilogrammi.

Il Comitato Investigativo Russo ha riferito che si trattava di mine marine magnetiche di fabbricazione di un Paese membro della NATO. Ha inoltre aggiunto che gli esplosivi sono stati disinnescati dagli agenti del Servizio di Sicurezza Federale (FSB) in collaborazione con il Ministero della Difesa e la Guardia Nazionale Russa.

La nave è partita dal porto belga di Anversa ed è arrivata a Ust-Luga mercoledì 20 maggio, dove era previsto che facesse rifornimento prima di proseguire il viaggio verso Samsun, in Turchia.

Durante l'interrogatorio dell'agente marittimo, è emerso che la nave è arrivata in Russia con diversi giorni di ritardo. "Sulla base dei risultati dell'indagine preliminare, si può già concludere che il posizionamento delle mine magnetiche non può essere avvenuto nelle acque territoriali russe", ha dichiarato Svetlana Petrenko, portavoce del Comitato investigativo.

Al momento, la parte russa sta cercando di identificare tutti i soggetti coinvolti nel crimine e ha già aperto un procedimento penale per tentato attentato terroristico e per traffico illecito di ordigni esplosivi.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it