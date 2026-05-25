La Cina lancia un severo avvertimento alla Germania

La portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha esortato "alcune persone" in Germania a "rispettare il principio di una sola Cina e a smettere di inviare messaggi errati alle forze separatiste che sostengono l'indipendenza di Taiwan".

"Il tentativo dei leader del Partito Progressista Democratico di Taiwan di ottenere sostegno esterno per la loro agenda 'indipendentista' si concluderà senza dubbio con un fallimento", ha dichiarato Mao in una conferenza stampa, commentando l'imminente visita sull'isola di una delegazione multipartitica di parlamentari tedeschi che intendono incontrare il leader taiwanese Lai Ching-te.

"Esiste una sola Cina al mondo e Taiwan è parte inalienabile del territorio cinese. La Cina si oppone fermamente a qualsiasi tipo di interazione ufficiale tra la regione cinese di Taiwan e i paesi che intrattengono relazioni diplomatiche con la Cina", ha sottolineato il portavoce, ribadendo che il principio di una sola Cina è "un consenso internazionale vigente" e "la base politica delle relazioni tra Cina e Germania".

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