"Hai ucciso migliaia di bambini": Tucker Carlson gela il conduttore israeliano in diretta

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In una recente intervista con un canale televisivo israeliano, il giornalista americano Tucker Carlson ha risposto con fermezza a un presentatore locale che aveva definito l'Iran un "regime terroristico" a causa delle sue azioni di rappresaglia contro l'aggressione statunitense e israeliana.

"Credo che, da israeliano, dovresti pensarci due volte prima di usare il termine 'regime terroristico'", ha risposto Carlson, "perché vivi in un Paese che ha recentemente ucciso migliaia di bambini a Gaza".

"Dobbiamo tutti moderare un po' i toni di questa retorica . È un po' difficile sentirselo dire da un israeliano", ha aggiunto il commentatore americano.

Carlson ha poi sottolineato la necessità di applicare gli stessi standard morali a tutti gli attori coinvolti nel conflitto e ha messo in discussione il doppio standard nel linguaggio utilizzato dai media occidentali e da quelli filo-israeliani.

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