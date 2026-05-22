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Scontro totale all'ONU: il piano di Trump per bloccare l'ambasciatore palestinese

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Scontro totale all'ONU: il piano di Trump per bloccare l'ambasciatore palestinese

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Secondo quanto riportato da NPR il 20 maggio,  Washington minaccia di revocare i visti alla delegazione palestinese presso le Nazioni Unite a meno che l'ambasciatore di Ramallah non ritiri la sua candidatura alla vicepresidenza dell'Assemblea Generale.

Secondo un cablogramma del Dipartimento di Stato americano ottenuto da NPR, i diplomatici statunitensi a Gerusalemme Est occupata hanno ricevuto istruzioni di fare pressione sui funzionari palestinesi affinché "ritirino la loro candidatura per uno dei 21 ruoli di vicepresidente alle Nazioni Unite, pena possibili conseguenze, tra cui la revoca del visto".

Il cablogramma diplomatico afferma che l'inviato palestinese alle Nazioni Unite, Riyad Mansour, "ha una storia di accuse di genocidio contro Israele".

Il documento aggiunge che la sua candidatura alla presidenza dell'Assemblea Generale "alimenta la tensione" e ostacola il "piano di pace" del presidente statunitense Donald Trump per la Striscia di Gaza, che rimane assediata, occupata e oggetto di attacchi quotidiani. 

Il cablogramma è datato 19 maggio ed è contrassegnato come sensibile, ma non classificato.

"Dare a Mansour una tribuna di prestigio non migliorerebbe la vita dei palestinesi e danneggerebbe gravemente le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Autorità Palestinese. Il Congresso prenderà la questione estremamente sul serio", prosegue il cablogramma. 

NPR ha osservato che la minaccia è considerata senza precedenti, soprattutto alla luce dell'Accordo del 1947 sulla sede delle Nazioni Unite, che in generale vieta agli Stati Uniti di impedire ai funzionari delle Nazioni Unite di entrare a New York.

Hady Amr, ex alto funzionario del Dipartimento di Stato, ha dichiarato a NPR che tale mossa è "estremamente rara" al di fuori di casi come spionaggio o interferenze elettorali, definendola "controproducente" perché i diplomatici sono necessari "per risolvere i problemi tra i paesi".

Il Dipartimento di Stato ha dichiarato a NPR di prendere sul serio i propri obblighi ai sensi dell'Accordo sulla sede delle Nazioni Unite, ma si è rifiutato di commentare questioni specifiche relative ai visti.

Mansour aveva già ritirato la sua precedente candidatura alla presidenza dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) all'inizio di quest'anno, in seguito alle pressioni degli Stati Uniti.

L'anno scorso, il governo di Trump ha revocato i visti a 80 funzionari dell'Autorità Palestinese (ANP) in vista dell'Assemblea Generale del 2025, tra cui il presidente dell'ANP Mahmoud Abbas, che ha tenuto il suo discorso tramite videoconferenza a seguito della decisione di Washington. 

Nel settembre di quell'anno, gli Stati Uniti revocarono le sanzioni per la Missione di osservazione palestinese delle Nazioni Unite a New York, ma le mantennero in vigore per Abbas e gli altri alti funzionari. 

"Nel settembre 2025, il Dipartimento ha deciso di revocare le sanzioni sui visti e altri motivi di inammissibilità per i funzionari palestinesi assegnati alla Missione di osservazione dell'OLP presso le Nazioni Unite a New York. Sarebbe un peccato dover riconsiderare le opzioni disponibili", si legge nel cablogramma statunitense, secondo quanto riportato da NPR. 

La Palestina detiene lo status di Stato osservatore non membro presso le Nazioni Unite dal novembre 2012 e, nel maggio 2024, l'Assemblea Generale ha adottato una risoluzione a sostegno della sua richiesta di adesione a pieno titolo.

Tuttavia, la proposta necessita ancora dell'approvazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), dato che i precedenti tentativi sono stati bloccati da veti.

Israele ha costantemente bloccato e ostacolato la candidatura palestinese. 

Nel febbraio di quest'anno, l'Unione Africana (UA) ha rilasciato una dichiarazione storica durante il suo 39 ° vertice, chiedendo che alla Palestina venga concessa la piena adesione alle Nazioni Unite e respingendo lo sfollamento forzato dei palestinesi come una "violazione del diritto internazionale".

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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