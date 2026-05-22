L'Uzbekistan aderisce ufficialmente alla Nuova Banca di Sviluppo dei BRICS

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L'Uzbekistan ha aderito ufficialmente all'accordo con la Nuova Banca di Sviluppo (NDB). La relativa legge è stata firmata dal presidente Shavkat Mirziyoyev. Il testo della legge è stato pubblicato sul sito web del Centro Nazionale di Informazione Giuridica dell'Uzbekistan.

Alla fine di aprile, la Camera Legislativa del Paese ha approvato l'adesione alla banca e il 19 maggio il Senato ha dato la sua approvazione definitiva. I senatori hanno sottolineato che l'obiettivo principale dell'accordo con la NDB è quello di ampliare le relazioni commerciali, economiche e di investimento tra gli Stati membri attraverso attività di finanziamento e investimento.

"Diventare membro della Nuova Banca di Sviluppo amplia le opportunità del nostro Paese di attrarre investimenti esteri e finanziare grandi progetti infrastrutturali e di sviluppo sostenibile. La banca utilizza strumenti finanziari moderni, come prestiti, garanzie e investimenti, per sostenere progetti sia nel settore pubblico che in quello privato", è stato sottolineato durante la sessione plenaria del Senato, secondo quanto riportato dal sito web ufficiale della camera alta del Parlamento uzbeko.

Secondo i legislatori, l'approvazione della legge consentirà all'Uzbekistan di rafforzare la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, attrarre investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture e garantire una crescita economica sostenibile.

Il presidente del Consiglio dei governatori della Banca nazionale di sviluppo (NDB), Anton Siluanov, ha citato l'Uzbekistan tra i paesi la cui adesione era in fase di valutazione durante la riunione annuale del consiglio tenutasi a Mosca a metà maggio. Da parte sua, la presidente della banca, Dilma Rousseff, ha annunciato che l'istituto avvierà lo sviluppo di una nuova strategia per i prossimi cinque anni, prestando particolare attenzione all'espansione delle proprie attività nei nuovi paesi membri.

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