Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Cultura e Resistenza
  • ASIA

Hong Kong a fuoco

Anatomia di una rivoluzione colorata - Laura Ruggeri

458
Hong Kong a fuoco

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

di Leo Essen

Hong Kong a fuoco di Laura Ruggeri è un manuale di controinformazione, come se ne scrivevano ancora negli anni Settanta. Fornisce una sorta di addestramento di base – un vero e proprio CAR semiologico – per interpretare le rivoluzioni colorate come strumenti di guerra ibrida: operazioni orchestrate con la precisione di campagne di marketing cognitivo, finanziate da apparati come USAID e NED e animate da una classe di nomadi intellettuali, corrispondenti esteri e cosmopoliti altamente scolarizzati che si ritrovano al Foreign Correspondents’ Club di Hong Kong con il fanatismo ideologico di chi non mette mai in discussione le premesse del sistema che lo nutre. Un ribellismo performativo ed estetizzante che lascia intatto il conformismo intellettuale di fondo. Ogni protesta ha una regia straniera; ogni dissidente è un utile idiota; ogni ONG una succursale della CIA.

I giovani provenienti dai campus americani che si erano politicizzati negli anni delle mobilitazioni contro la guerra in Vietnam, spesso orientati verso un progressismo liberal e desiderosi di sentirsi mossi da ideali, trovavano difficile immaginare un impiego diretto in un’agenzia percepita come compromessa da decenni di interventismo. Lavorare per ONG impegnate ufficialmente nella difesa dei diritti umani e civili consentiva invece di conservare credibilità all’interno dei propri ambienti culturali e politici. Per la CIA, inoltre, quell’esperienza di attivismo rappresentava un valore aggiunto: rendeva queste figure capaci di muoversi con naturalezza negli ambienti antigovernativi, intrecciando relazioni e costruendo reti. Non sorprende dunque che tra le nuove reclute figurassero numerosi giovani provenienti da collettivi di sinistra, spesso di ispirazione trotzkista. Erano studenti passati per Berkeley, Columbia, Yale, Johns Hopkins, Madison, Harvard o Irvine; giovani addottorati nei dipartimenti di letteratura e cultural studies, imbevuti fino all’eccesso delle teorie provenienti dall’École Normale, dall’École Pratique o da Vincennes. Nel frattempo erano diventati diritto-umanisti attivi nei settori dell’istruzione, dei media e della sfera legale: le persone ideali per spendere il proprio sapere in questo nuovo tipo di battaglie. Possedevano il curriculum perfetto nel momento in cui atenei sovvenzionati da fondazioni private o direttamente da apparati governativi iniziarono a istituire borse di studio e programmi internazionali per finanziare queste figure, in patria e all’estero. Le università si trasformavano così in spazi di reclutamento politico, dove curricula mirati, programmi di scambio e prospettive di carriera internazionale operavano come strumenti di soft power.

Più spesso, questi soggetti trovavano impiego nelle agenzie di stampa oppure in giornali e siti internet creati appositamente. Nasceva così una nuova classe di nomadi globali, cittadini del mondo pronti a spostarsi continuamente, talvolta persino senza incentivi diretti, attratti dalla passione per l’evento, per il casus belli, per la novità permanente. Al Foreign Correspondents’ Club di Hong Kong si concentrava, secondo Ruggeri, una vera tribù di cosmopoliti altamente acculturati, accomunati da un intenso fanatismo ideologico. Il loro stile di vita, ostentatamente anticonvenzionale, appariva più come una compensazione che come una reale rottura degli schemi. Non solo queste persone rifiutavano di mettere in discussione il sistema per cui lavoravano e gli interessi che lo sostenevano, ma credevano profondamente nella sua superiorità morale, e per estensione nella propria.

Avevano tutti letto Gene Sharp e il suo The Politics of Nonviolent Action del 1973. I più brillanti avevano persino seguito la celebre conferenza tenuta da Umberto Eco a New York nel 1967, Towards a Semiological Guerrilla Warfare. È vero: Eco stava teorizzando una pratica di ricezione critica dal basso, una guerriglia della comunicazione volta a restituire autonomia interpretativa a un pubblico passivo. Non stava certo fornendo un manuale operativo per agenti del caos al servizio di potenze straniere. Eco parlava dei Provo olandesi, di azioni simboliche, di manipolazione creativa dei segni pubblici, di uso dei media contro i media, di teatralizzazione politica, di reinterpretazione dello spazio urbano, di piani urbanistici ironici, di mappe frammentate, di percorsi assurdi, di itinerari anti-funzionali. Non immaginava che i suoi studenti si sarebbero trasformati in agit-prop orchestrati dalla CIA e finanziati da Soros.

Eppure, secondo Ruggeri, le cose avrebbero preso esattamente questa piega. La sua ricostruzione paga certamente il prezzo di una contraddizione performativa – la stessa contro cui Eco aveva messo in guardia già nel 1967 – ma poco importa: il libro procede assumendo come plausibile una realtà in cui si può usare Gramsci per spiegare le campagne pubblicitarie di McDonald’s oppure sostenere che il postmodernismo francese – la cosiddetta French Theory – abbia suscitato l’interesse della CIA perché la decostruzione della distinzione tra fatti e finzione si adattava perfettamente agli interessi di un paese che esporta illusioni. Il salto logico tra Derrida e Langley rimane, eloquentemente, implicito.

Personaggi come Lyotard, Baudrillard, Barthes, Foucault, Deleuze e Derrida diventano così i nuovi chierici di manipoli di giovani della middle class americana desiderosi di spendersi nel ramo diritto-umanista: lo stesso ambiente che, nella visione evocata dal libro, alimenterebbe la spectre mondialista, abbeverata ai flussi di denaro provenienti dalla speculazione finanziaria e dai giochi valutari.

Hong Kong a fuoco è un libro che vale la pena leggere, anche solo come documento di un genere preciso – la contro-geopolitica di consumo – che finisce per condividere con gli oggetti della propria critica le medesime strutture retoriche: la certezza assoluta, lo schema totale, il nemico identificato con precisione millimetrica. E tuttavia il testo solleva interrogativi legittimi su meccanismi reali. L’Umbrella Movement viene interpretato come una rivoluzione colorata fallita: il governo di Pechino, scegliendo di tollerare le proteste invece di reprimerle violentemente, avrebbe semplicemente disinnescato la bomba che gli organizzatori speravano di vedere esplodere. La delusione dei professionisti dell’indignazione selettiva – ONG, opinionisti stranieri, fondazioni travestite da soggetti indipendenti – di fronte all’assenza di un bagno di sangue da esibire in prima pagina è descritta con una crudezza narrativa che ha il pregio della chiarezza. Ruggeri ha studiato semiologia a Bologna, avrà seguito le lezioni di Eco e mangiato alla stessa tavola con eccellenti professori francofili: lo Scanto al Foreign Correspondents’ Club deve essere stato forte.

Leo Essen

Leo Essen

Ha studiato all’università di Bologna con Gianfranco Bonola e Manlio Iofrida. È autore di Come si ruba una tesi di laurea (K Inc, 1997) e Quattro racconti al dottor Cacciatutto (Emir, 2000). È tra i fondatori delle riviste Il Gigio e Da Panico. Scrive su Contropiano e L’Antidiplomatico.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Cultura e Resistenza

Nascono i Quaderni de l'AntiDiplomatico

Nascono i Quaderni de l'AntiDiplomatico

29 Maggio 2026 12:00
Da cittadini a consumatori: Adriano Segatori e le verità nascoste nel libro di Angela Fais

Da cittadini a consumatori: Adriano Segatori e le verità nascoste nel libro di Angela Fais

29 Maggio 2026 12:00
Hong Kong a fuoco: l'Anatomia delle Rivoluzioni Colorate | Laura Ruggeri

Hong Kong a fuoco: l'Anatomia delle Rivoluzioni Colorate | Laura Ruggeri

29 Maggio 2026 11:00
"Magnifica Humanitas": la mossa storica di Leone XIV nel cuore dell'intelligenza artificiale

"Magnifica Humanitas": la mossa storica di Leone XIV nel cuore dell'intelligenza artificiale

25 Maggio 2026 17:30
"Albeggerà al tramonto". Uno spettro si aggira per l'Europa....

"Albeggerà al tramonto". Uno spettro si aggira per l'Europa....

18 Maggio 2026 07:00
La satira al tempo del dissenso autorizzato - Albeggerà al tramonto e Il tempo del secondo sole di Marco Trionfale

La satira al tempo del dissenso autorizzato - Albeggerà al tramonto e Il tempo del secondo sole di Marco Trionfale

15 Maggio 2026 16:36
Catastrofe neoliberista: D’Orsi e la storia degli ultimi anni

Catastrofe neoliberista: D’Orsi e la storia degli ultimi anni

14 Maggio 2026 09:00
"Urbs senza civitas": come il turismo di massa ha trasformato i residenti in ingombri

"Urbs senza civitas": come il turismo di massa ha trasformato i residenti in ingombri

04 Maggio 2026 07:00
EUROPA

La strage di Starobelsk e il silenzio dell'Occidente: anatomia di una censura selettiva

18961
RUSSIA

Putin ordina al Ministero della Difesa di preparare risposta all'attacco ucraino contro i civili

13923
EUROPA

I primi due paesi pronti ad entrare (per trattato) in guerra contro la Russia

13542
ITALIA

Cosa accadrà all'Italia in autunno con la "dottrina Dombrovskis" (di Alessandro Volpi)

12329
EUROPA

La mossa della Nato per trascinare la Russia in una guerra aperta

11330
RUSSIA

Zakharova: “L’Occidente usa il drone in Romania per nascondere il massacro di Starobelsk”

9475
MEDITERRANEO

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

8762
RUSSIA

Eccidio di Starobel'sk: ennesima “linea rossa” di prova della reazione russa

8015
NORD-AMERICA

USA e Israele, l'accordo segreto per fondere gli eserciti: ecco cosa prevede il piano NDAA

ASIA

Nuovo asse Mosca-Kabul: Russia e Talebani firmano un accordo di cooperazione militare

RUSSIA

Medvedev: "L'Europa è in guerra con la Russia. L'Ucraina è solo un burattino"

EUROPA

La "più grande stupidità" dell'UE secondo il Cremlino

MEDITERRANEO

Onu, Israele inserito nella lista nera per violenze sessuali: scatta il boicottaggio di Tel Aviv

MEDITERRANEO

Netanyahu annuncia il nuovo piano per Gaza: "Pronti a controllare il 70% della Striscia"

RUSSIA

La Russia all'ONU: «L'attacco di Kiev contro gli studenti è paragonabile solo ai nazisti»

ASIA

Fars: l'Iran lancia missili contro “obiettivi specifici”

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea di Alessandro Bartoloni Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

  • 27 Maggio 2026 19:06
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

  • 28 Maggio 2026 10:00
I doppi standard di Giorgia Meloni di Fabrizio Verde I doppi standard di Giorgia Meloni

I doppi standard di Giorgia Meloni

  • 29 Maggio 2026 19:23
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ci ricorderemo dei loro nomi... di Paolo Desogus Ci ricorderemo dei loro nomi...

Ci ricorderemo dei loro nomi...

  • 29 Maggio 2026 09:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

  • 26 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Drone in Romania. La traduzione completa delle dichiarazioni di Putin di Marinella Mondaini Drone in Romania. La traduzione completa delle dichiarazioni di Putin

Drone in Romania. La traduzione completa delle dichiarazioni di Putin

  • 30 Maggio 2026 11:00
Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie di Giuseppe Giannini Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

  • 29 Maggio 2026 18:00
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione di Michele Blanco I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

  • 29 Maggio 2026 12:30
Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro" di Giorgio Cremaschi Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

  • 23 Maggio 2026 10:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti