Hormuz al centro del mondo: l’Iran sfida gli equilibri globali

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La crisi attorno allo Stretto di Hormuz si conferma uno dei principali snodi geopolitici del nostro tempo, segnando una possibile svolta verso un nuovo ordine regionale e globale. In occasione del “Persian Gulf Day”, la Guida iraniana Seyyed Mojtaba Khamenei ha definito la Rivoluzione Islamica un punto di svolta nella lotta per l’indipendenza dell’area, ribadendo la volontà di Teheran di difendere le proprie risorse strategiche come parte integrante della sovranità nazionale. Secondo Khamenei, il futuro del Golfo sarà “luminoso senza gli Stati Uniti”, in una visione che punta su sicurezza collettiva, sviluppo condiviso e controllo regionale delle rotte marittime.

Al centro di questa strategia c’è lo Stretto di Hormuz, passaggio chiave per l’economia globale, che l’Iran considera non solo un corridoio energetico ma anche un simbolo identitario e civile. Le dichiarazioni arrivano in un contesto di forte tensione con Stati Uniti e Israele, accusati da Teheran di destabilizzare la regione. Fonti di sicurezza iraniane parlano apertamente di “pirateria marittima” in riferimento al blocco navale statunitense, avvertendo che la pazienza è vicina al limite e che una risposta “senza precedenti” potrebbe essere imminente. La leadership iraniana sostiene di aver già dimostrato, nei conflitti recenti, di non essere più un attore prevedibile, mentre l’apparato militare – guidato dal comando Khatam al-Anbiya – si dice pronto a reagire qualora le condizioni imposte da Teheran venissero ignorate.

In questo scenario, la chiusura dello stretto rappresenterebbe un’arma economica potentissima, capace di colpire l’intero sistema globale. Sul piano internazionale, Vladimir Putin osserva da vicino l’evoluzione della crisi, mantenendo un dialogo stretto con Teheran ma con margini limitati nel compensare eventuali shock logistici ed energetici. Anche Cina, pur interessata alla stabilità della rotta, non sembra in grado di sostituire completamente i flussi commerciali in caso di escalation. Intanto, negli Stati Uniti, Donald Trump appare diviso tra la volontà di mantenere una linea dura e la necessità di trovare una via d’uscita da un conflitto costoso e impopolare.

Le trattative indirette e le tregue temporanee suggeriscono che Washington stia cercando un equilibrio, mentre Teheran avanza un piano in tre fasi che include cessate il fuoco, ridefinizione del controllo dello stretto e negoziati futuri sul nucleare. Il risultato è uno scenario fluido, in cui il Golfo Persico si conferma epicentro di una transizione verso un mondo multipolare. La partita su Hormuz non riguarda solo energia e sicurezza, ma il ridisegno degli equilibri globali, con conseguenze che potrebbero estendersi ben oltre la regione.



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