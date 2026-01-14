Abbonati / Sostienici
Il procuratore generale del Venezuela chiede l'immediata liberazione di Maduro e Flores di fronte alla falsa “scusa” degli Stati Uniti

Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha rilasciato dichiarazioni in esclusiva a RT dopo il bombardamento degli Stati Uniti che ha provocato il rapimento del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores, oltre 100 morti e gravi danni alle infrastrutture strategiche del Paese.

“Nel mondo recente, anche se facciamo memoria, un fatto come questo non era mai accaduto: che un presidente eletto, in carica, e sua moglie, oltre che first lady della Repubblica, deputata con immunità nell'Assemblea Nazionale, fossero stati vili sequestrati, privati illegittimamente della loro libertà”, ha commentato Saab.

Secondo il titolare del Ministero Pubblico, nemmeno la legislazione nazionale degli Stati Uniti “consente [al presidente] di compiere un'azione simile a questa, indipendentemente dal fatto che abbia o meno il permesso del Congresso”.

In tal senso, ha precisato: “Se avesse il permesso del Congresso, ciò dovrebbe avere una narrazione reale, di fatti accaduti in sequenza, che esprimano e dicano che gli Stati Uniti sono in guerra contro tale nazione e, in base a ciò, vengono conferiti i poteri al presidente. Nulla di tutto ciò esiste, nemmeno lontanamente”.

Al di là dell'aggressione ordinata dall'amministrazione di Donald Trump, Saab ha sottolineato che l'assedio di Washington contro Caracas risale alla promulgazione del decreto firmato da Barack Obama nel 2015, che definiva il Venezuela una “minaccia insolita” per la sicurezza degli Stati Uniti.

“Pochi ne parlano”, ha insistito. “Poi hanno voluto fare marcia indietro, ma il decreto era già stato firmato”, ha affermato il procuratore, sottolineando l'importanza di chiarire il contesto politico che ha caratterizzato l'escalation delle aggressioni, “che era in programma da molti anni”.

Secondo Saab, quanto accaduto nel 2025 “è stato solo il preludio a quanto è successo il 3 gennaio 2026”, ovvero “una serie di minacce che si sono trasformate letteralmente in azioni di guerra”. Più in dettaglio, ha elencato fatti come l'accerchiamento di petroliere nel Mar dei Caraibi e il bombardamento di imbarcazioni al largo delle coste del Venezuela, con il pretesto di una presunta lotta contro il narcotraffico in un Paese che non produce droga né ha legalizzato sostanze illecite.

Per Saab, il Paese ha affrontato un evento “insolito” e ‘brutale’, che ha comportato l'attacco contro una nazione che non era in guerra e la cui popolazione stava dormendo, “appena entrata nel nuovo anno 2026”.

 

Liberazione di Maduro e Flores

Come aveva già fatto la mattina stessa di sabato 3 gennaio, quando è avvenuto il bombardamento, il titolare del Ministero Pubblico ha chiesto l'immediata liberazione di Maduro e Flores, non solo perché il sequestro ha comportato una violazione del diritto internazionale, ma anche perché l'intero processo giudiziario in corso negli Stati Uniti è irregolare.

“Chiedo al giudice che si occupa del caso, Alvin Hellerstein, di porre fine a questa situazione nell'udienza che si terrà a marzo, dato che loro stessi hanno affermato che il Cartello dei Soli non esiste (...) ma questa è stata la scusa nella narrazione per sequestrare il presidente della Repubblica e sua moglie, quindi cosa dovrebbe succedere? L'immediata liberazione”, ha detto il procuratore.

Per questo motivo, ha invocato il ritorno alla “normalità”, alla “diplomazia della pace” e al “tavolo del dialogo”, come proposto dall'attuale presidente incaricata del Paese, Delcy Rodríguez. “Anche l'oppositore più radicale che vive in Venezuela, che vive qui, è contrario a quanto è successo”, ha affermato Saab.

Allo stesso modo, ha ricordato che quanto accaduto dopo l'aggressione contro il Venezuela era già stato segnalato dalle autorità legittime di Caracas. “Questo non aveva nulla a che vedere né con la democrazia, né con la presunta - come dicono loro - ‘dittatura’ venezuelana, né con un cambio di regime. No, questo è già caduto. Lo dicono apertamente, ora dicono che era il petrolio”.

In questo contesto, ha considerato un'esagerazione che una potenza come gli Stati Uniti cerchi ora di sostenere che il petrolio e le risorse naturali di un paese sudamericano le appartengono. “Questo ci riporta indietro di oltre 200 anni, quando l'impero spagnolo saccheggiò le risorse dell'America, a costo della vita di milioni di indigeni”, ha riflettuto.

