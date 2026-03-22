"Israele ostacola la pace": la stoccata del ministro turco Fidan

La guerra nel Golfo Persico potrebbe durare altre 2-3 settimane, ha dichiarato ai giornalisti il ??ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, commentando - come riporta l'agenzia TASS - l'esito del suo viaggio nei paesi della regione.

"Alcuni dicono che la guerra del Golfo durerà altre 2-3 settimane. Naturalmente, la posizione degli Stati Uniti sarà cruciale. Per quanto riguarda Israele, sta cercando di fare pressione sugli Stati Uniti e di ostacolare gli sforzi per raggiungere un accordo di cessate il fuoco o un accordo di pace. Si sta diffondendo sempre più l'idea che le posizioni iniziali di Stati Uniti e Israele fossero diverse, il che potrebbe prolungare la guerra", scrive l'emittente TRT citando le sue parole.

Fidan ha aggiunto che "è improbabile che si tengano colloqui finché la guerra continua". Tuttavia, a suo dire, non si può escludere un cessate il fuoco a breve termine volto a valutare le prospettive di negoziati. "Il problema non è che non ci siano piani per porre fine alla guerra. Il problema è che Israele non vuole la pace", ha concluso il capo della diplomazia turca.