Trump: "Senza gli USA, la NATO è una tigre di carta"

Donald Trump si è scagliato contro la NATO, affermando che l'Alleanza Atlantica è fragile e incapace di resistere alle sfide senza gli Stati Uniti "a proteggerla".

"Senza gli Stati Uniti, la NATO è una tigre di carta", ha scritto il presidente statunitense sul suo account Truth Social, usando l'espressione cinese che si riferisce a qualcuno che proietta grande potere o forza ma in realtà è debole e non così potente come afferma di essere di fronte alle minacce.

Nel suo post, ha nuovamente criticato il blocco militare per il suo rifiuto di unirsi alla sua offensiva contro l'Iran, nonché per il suo rifiuto di aiutarlo a sbloccare lo Stretto di Hormuz, che l'Iran ha chiuso in risposta alla proditoria aggressione israelo-statunitense.

"Si sono rifiutati di unirsi alla lotta per impedire all'Iran di diventare una potenza nucleare. Ora che quella battaglia è stata vinta militarmente, praticamente senza alcun pericolo per loro, si lamentano degli alti prezzi del petrolio che sono costretti a pagare, ma si rifiutano di contribuire all'apertura dello Stretto di Hormuz, una semplice manovra militare che è l'unica ragione degli alti prezzi del petrolio", ha affermato.

"Così facile per loro farlo, con così poco rischio", ha aggiunto Trump. "Codardi, e non ce lo dimenticheremo!", ha concluso.

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