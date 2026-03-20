Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

L’Iran sfida il dominio USA: colpito il simbolo dell’aviazione moderna

300
L’Iran sfida il dominio USA: colpito il simbolo dell’aviazione moderna

La guerra scatanata contro l’Iran da Stati Uniti e Israele entra in una fase qualitativamente nuova, segnata da operazioni militari sempre più sofisticate e da un impatto psicologico che va ben oltre il campo di battaglia. Nelle ultime ore, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha lanciato la 67ª ondata dell’operazione “True Promise 4”, colpendo simultaneamente obiettivi statunitensi e infrastrutture militari israeliane nella regione. Secondo fonti iraniane, i raid hanno interessato basi strategiche come Ali al-Salem e Al-Wafa, centrali per il coordinamento aereo, i sistemi radar e la difesa missilistica. Parallelamente, sono stati presi di mira centri sensibili nei territori palestinesi occupati, inclusi nodi radar e satellitari. L’operazione, dedicata a figure militari iraniane cadute, è stata accompagnata da una retorica esplicita: Teheran parla apertamente di “porte del fuoco” aperte contro le installazioni nemiche.

Sul fronte israeliano, emergono conferme indirette dell’impatto degli attacchi: la raffineria Bazan di Haifa ha subito danni rilevanti alla rete elettrica, segno che le capacità iraniane di colpire infrastrutture critiche sono tutt’altro che simboliche. Ma è sul piano tecnologico e strategico che si registra il salto più significativo. Per la prima volta, secondo fonti convergenti, un caccia stealth F-35 statunitense sarebbe stato colpito da sistemi di difesa aerea iraniani durante una missione nei cieli dell’Iran. Washington conferma un atterraggio d’emergenza, mentre Teheran parla apertamente di intercettazione riuscita e possibile abbattimento. Al di là della dinamica precisa, il dato centrale è un altro: l’inviolabilità operativa dell’F-35, pilastro della superiorità aerea occidentale, appare incrinata. Si tratta di un velivolo da oltre 100 milioni di dollari, simbolo di un programma da migliaia di miliardi, progettato per essere virtualmente invisibile ai radar. Eppure, sistemi iraniani - in gran parte sviluppati a livello nazionale - avrebbero dimostrato la capacità di tracciarlo e colpirlo. Le implicazioni sono profonde.

Analisti militari sottolineano come la vulnerabilità agli infrarossi, legata alla firma termica del motore, rappresenti un punto debole strutturale. Ancora più rilevante è il possibile accesso iraniano a dati sensibili sulla “firma” del velivolo: informazioni che, se condivise con alleati come Russia e Cina, potrebbero accelerare lo sviluppo di contromisure su scala globale. Sul piano psicologico, l’effetto è forse ancora più dirompente. La deterrenza tecnologica statunitense si fondava anche su una percezione di invulnerabilità. Oggi, quella percezione è incrinata. Come osservano diversi analisti, non è solo una questione di hardware: è la fiducia dei piloti e delle catene di comando a essere colpita. Nel frattempo, il contrasto tra narrativa e realtà operativa si accentua.

Mentre esponenti del Pentagono rivendicano il “dominio totale” e il collasso delle difese iraniane, gli eventi sul terreno raccontano una storia più complessa, fatta di resistenza, guerra asimmetrica, adattamento e capacità di innovazione da parte di un attore sottoposto a decenni di sanzioni. Il quadro complessivo suggerisce un possibile punto di svolta: non solo nel conflitto in corso, ma nell’equilibrio militare globale. Il messaggio che arriva dall’Iran appare abbastaza chiaro: la superiorità tecnologica occidentale non è più assoluta. E in un mondo che si avvia sempre più verso una configurazione multipolare, questo potrebbe essere solo l’inizio.


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DELLE "TRE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA SETTIMANA" - LA NEWSLETTER CHE OGNI SABATO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

IN AGGIORNAMENTO. IRCG conferma uccisione del suo portavoce. Axios: Trump pianifica occupazione isola di Kharg

IN AGGIORNAMENTO. IRCG conferma uccisione del suo portavoce. Axios: Trump pianifica occupazione isola di Kharg

20 Marzo 2026 13:00
Roma, svolto un seminario di alto livello sulla modernizzazione cinese

Roma, svolto un seminario di alto livello sulla modernizzazione cinese

20 Marzo 2026 12:00
Manna dal cielo: i funzionari della difesa israeliana pronti a colonizzare il mercato delle armi nel Golfo

Manna dal cielo: i funzionari della difesa israeliana pronti a colonizzare il mercato delle armi nel Golfo

20 Marzo 2026 12:00
L'inganno del Riarmo: perché 800 miliardi in armi non porteranno né lavoro né pace

L'inganno del Riarmo: perché 800 miliardi in armi non porteranno né lavoro né pace

20 Marzo 2026 12:00
Droni contro l’energia: Ucraina mette a rischio le forniture europee

Droni contro l’energia: Ucraina mette a rischio le forniture europee

20 Marzo 2026 07:00
Iran, risposta di fuoco: missili “Nasrallah” e attacchi su larga scala contro Israele

Iran, risposta di fuoco: missili “Nasrallah” e attacchi su larga scala contro Israele

20 Marzo 2026 07:00
Spie israeliane a caccia di voti: lo sporco gioco di Black Cube in Slovenia

Spie israeliane a caccia di voti: lo sporco gioco di Black Cube in Slovenia

19 Marzo 2026 16:54
"Zero attacchi sciiti in USA": Carlson mette Morgan con le spalle al muro (VIDEO)

"Zero attacchi sciiti in USA": Carlson mette Morgan con le spalle al muro (VIDEO)

19 Marzo 2026 15:32
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. IRCG conferma uccisione del suo portavoce. Axios: Trump pianifica occupazione isola di Kharg

257613
ASIA

La Cina risponde alla richiesta di Trump di inviare navi da guerra nello Stretto di Hormuz

27490
NORD-AMERICA

"L’opzione Sansone": quando la fine del mondo diventa una strategia

15332
ASIA

Il cuore del dollaro colpito nel Golfo (di Pino Arlacchi)

14190
MEDITERRANEO

Netanyahu e i video virali sul web

13542
ASIA

L'arciere persiano e lo scacco matto all'Impero del Caos

13093
ASIA

Chi sta vincendo la guerra in Iran? Intervista al Gen. Fabio Mini (VIDEO)

12701
ITALIA

Sicilia: aerei militari USA atterrano nel parco delle Madonie. Proteste dei sindaci che chiedono chiarezza al governo regionale

12471
MEDITERRANEO

Niente esclusione, solo una sanzione pecuniaria: il 'buffetto' della FIFA alla Federazione israeliana

CINA

La Cina definisce "inaccettabili" le uccisioni di leader iraniani da parte di USA e Israele

ASIA

I prezzi del gas e del petrolio alle stelle dopo l'attacco di USA e Israele al più grande giacimento al mondo

NORD-AMERICA

Incendio sulla Gerald R. Ford: 600 marinai senza letto, la portaerei USA in fiamme in Medio Oriente

NORD-AMERICA

Nel 2008 Trump definiva la guerra in Iraq "un orribile inganno". Oggi guida l'attacco contro l'Iran

ASIA

Zelensky sfida Teheran: "Non ci spaventano"

NORD-AMERICA

"Abbiamo iniziato la guerra sotto la pressione di Israele": dimissioni del capo del Centro Antiterrorismo USA

ASIA

Diplomazia del Dragone: Pechino scende in campo per fermare la guerra tra Islamabad e Kabul

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
La Russia sta aiutando l'Iran? Intervista a Fiammetta Cucurnia (VIDEO) di Loretta Napoleoni La Russia sta aiutando l'Iran? Intervista a Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

La Russia sta aiutando l'Iran? Intervista a Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

  • 18 Marzo 2026 21:00
Gas e petrolio alle stelle, popoli in ginocchio: l'Europa paga il conto della guerra voluta da altri di Fabrizio Verde Gas e petrolio alle stelle, popoli in ginocchio: l'Europa paga il conto della guerra voluta da altri

Gas e petrolio alle stelle, popoli in ginocchio: l'Europa paga il conto della guerra voluta da altri

  • 19 Marzo 2026 16:06
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Talenti, il motore del futuro: cosa bolle in pentola nel nuovo Piano Quinquennale cinese?   Una finestra aperta Talenti, il motore del futuro: cosa bolle in pentola nel nuovo Piano Quinquennale cinese?

Talenti, il motore del futuro: cosa bolle in pentola nel nuovo Piano Quinquennale cinese?

  • 13 Marzo 2026 15:00
Una normale giornata dell'economia cinese Una normale giornata dell'economia cinese

Una normale giornata dell'economia cinese

  • 18 Marzo 2026 11:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto di Francesco Santoianni L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto

L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto

  • 20 Marzo 2026 12:00
Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin di Raffaella Milandri Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

  • 09 Marzo 2026 17:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
Venezuela. Salario e sovranità, se la destra golpista pretende di “proteggere” i lavoratori di Geraldina Colotti Venezuela. Salario e sovranità, se la destra golpista pretende di “proteggere” i lavoratori

Venezuela. Salario e sovranità, se la destra golpista pretende di “proteggere” i lavoratori

  • 16 Marzo 2026 07:00
Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi

Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi

  • 17 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Referendum, guerre e bambini nel bosco di Alessandro Mariani Referendum, guerre e bambini nel bosco

Referendum, guerre e bambini nel bosco

  • 16 Marzo 2026 23:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere di Giuseppe Giannini L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

  • 13 Marzo 2026 08:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dalla democrazia all'autocrazia: il rapido declino degli Stati Uniti nel rapporto dell'Università di Göteborg di Michele Blanco Dalla democrazia all'autocrazia: il rapido declino degli Stati Uniti nel rapporto dell'Università di Göteborg

Dalla democrazia all'autocrazia: il rapido declino degli Stati Uniti nel rapporto dell'Università di Göteborg

  • 19 Marzo 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti