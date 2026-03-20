L’Iran sfida il dominio USA: colpito il simbolo dell’aviazione moderna

La guerra scatanata contro l’Iran da Stati Uniti e Israele entra in una fase qualitativamente nuova, segnata da operazioni militari sempre più sofisticate e da un impatto psicologico che va ben oltre il campo di battaglia. Nelle ultime ore, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha lanciato la 67ª ondata dell’operazione “True Promise 4”, colpendo simultaneamente obiettivi statunitensi e infrastrutture militari israeliane nella regione. Secondo fonti iraniane, i raid hanno interessato basi strategiche come Ali al-Salem e Al-Wafa, centrali per il coordinamento aereo, i sistemi radar e la difesa missilistica. Parallelamente, sono stati presi di mira centri sensibili nei territori palestinesi occupati, inclusi nodi radar e satellitari. L’operazione, dedicata a figure militari iraniane cadute, è stata accompagnata da una retorica esplicita: Teheran parla apertamente di “porte del fuoco” aperte contro le installazioni nemiche.

Sul fronte israeliano, emergono conferme indirette dell’impatto degli attacchi: la raffineria Bazan di Haifa ha subito danni rilevanti alla rete elettrica, segno che le capacità iraniane di colpire infrastrutture critiche sono tutt’altro che simboliche. Ma è sul piano tecnologico e strategico che si registra il salto più significativo. Per la prima volta, secondo fonti convergenti, un caccia stealth F-35 statunitense sarebbe stato colpito da sistemi di difesa aerea iraniani durante una missione nei cieli dell’Iran. Washington conferma un atterraggio d’emergenza, mentre Teheran parla apertamente di intercettazione riuscita e possibile abbattimento. Al di là della dinamica precisa, il dato centrale è un altro: l’inviolabilità operativa dell’F-35, pilastro della superiorità aerea occidentale, appare incrinata. Si tratta di un velivolo da oltre 100 milioni di dollari, simbolo di un programma da migliaia di miliardi, progettato per essere virtualmente invisibile ai radar. Eppure, sistemi iraniani - in gran parte sviluppati a livello nazionale - avrebbero dimostrato la capacità di tracciarlo e colpirlo. Le implicazioni sono profonde.

Analisti militari sottolineano come la vulnerabilità agli infrarossi, legata alla firma termica del motore, rappresenti un punto debole strutturale. Ancora più rilevante è il possibile accesso iraniano a dati sensibili sulla “firma” del velivolo: informazioni che, se condivise con alleati come Russia e Cina, potrebbero accelerare lo sviluppo di contromisure su scala globale. Sul piano psicologico, l’effetto è forse ancora più dirompente. La deterrenza tecnologica statunitense si fondava anche su una percezione di invulnerabilità. Oggi, quella percezione è incrinata. Come osservano diversi analisti, non è solo una questione di hardware: è la fiducia dei piloti e delle catene di comando a essere colpita. Nel frattempo, il contrasto tra narrativa e realtà operativa si accentua.

Mentre esponenti del Pentagono rivendicano il “dominio totale” e il collasso delle difese iraniane, gli eventi sul terreno raccontano una storia più complessa, fatta di resistenza, guerra asimmetrica, adattamento e capacità di innovazione da parte di un attore sottoposto a decenni di sanzioni. Il quadro complessivo suggerisce un possibile punto di svolta: non solo nel conflitto in corso, ma nell’equilibrio militare globale. Il messaggio che arriva dall’Iran appare abbastaza chiaro: la superiorità tecnologica occidentale non è più assoluta. E in un mondo che si avvia sempre più verso una configurazione multipolare, questo potrebbe essere solo l’inizio.



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