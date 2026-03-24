Lavrov ribadisce solidarietà a Cuba e annuncia aiuti materiali

La Russia è preoccupata per l'escalation delle tensioni nei confronti di Cuba e rimarrà solidale con il governo dell'isola caraibica, ha dichiarato il ministro degli Esteri di Mosca Sergej Lavrov.

Durante il suo intervento al Fondo Gorchakov per la Diplomazia Pubblica, il massimo diplomatico della Federazione Russa ha affermato che l'escalation delle tensioni intorno a Cuba, che sta subendo crescenti pressioni esterne, desta "serie preoccupazioni".

"Ribadiamo la nostra solidarietà ai nostri amici cubani nel loro diritto di perseguire un percorso di sviluppo sovrano e continueremo a fornire all'Avana gli aiuti e il sostegno necessari, compreso l'aiuto materiale", ha dichiarato Lavrov. "Gli aiuti umanitari sono, in questa fase, di fondamentale importanza per i nostri amici cubani", ha aggiunto.

Parlando degli sviluppi geopolitici in America Latina e in Medio Oriente, Lavrov li ha denunciati come diretta conseguenza dei tentativi dell'Occidente di preservare i residui del proprio dominio.

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