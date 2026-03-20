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Niente esclusione, solo una sanzione pecuniaria: il 'buffetto' della FIFA alla Federazione israeliana

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Niente esclusione, solo una sanzione pecuniaria: il 'buffetto' della FIFA alla Federazione israeliana

 

La FIFA ha multato la Federazione calcistica israeliana (IFA) di 150.000 franchi svizzeri (190.700 dollari) per "molteplici violazioni" dei suoi obblighi antidiscriminatori.

Un rapporto pubblicato giovedì dalla commissione disciplinare dell'organo di governo del calcio mondiale ha rilevato che la Federazione calcistica internazionale (IFA) "non ha intrapreso azioni concrete contro il Beitar Gerusalemme" per "comportamenti razzisti persistenti e ben documentati".

Nell'ottobre del 2024, la Federazione calcistica palestinese ha segnalato alla FIFA presunti casi di discriminazione da parte della Federazione calcistica internazionale (IFA), che ha avviato un'indagine.

La FIFA non ha optato per la sanzione richiesta dalla Federazione calcistica palestinese, che chiedeva la sospensione della Federazione calcistica internazionale.

Tuttavia, la Federazione calcistica israeliana (IFA) è stata ritenuta colpevole di non aver "rispettato gli obiettivi statutari della FIFA", secondo una lunga decisione pubblicata dal suo comitato disciplinare, che elencava diversi episodi di razzismo nel calcio israeliano.

La commissione disciplinare ha definito le sanzioni inflitte al club israeliano Beitar "carenti e sostanzialmente inadeguate" per comportamenti razzisti e discriminatori.

"I tifosi si sono resi protagonisti di comportamenti razzisti persistenti e ben documentati", si legge nel rapporto a proposito dei sostenitori del Beitar.

"L'uso da parte del club di slogan come 'persempre puro' e i ripetuti cori di insulti etnici come 'terrorista' rivolti ai giocatori arabi non sono episodi isolati, ma fanno parte di un modello di condotta sistemico che offende le regole basilari del buon comportamento e getta discredito sullo sport."

"Il comitato ha sottolineato che il suddetto club è solo un piccolo esempio del fallimento generale della IFA."

La FIFA ha inoltre affermato di aver inviato un avvertimento alla Federazione calcistica indiana (IFA) e di averle ordinato di esporre uno "striscione significativo e ben visibile" nelle prossime tre partite casalinghe delle competizioni FIFA, con la scritta "Il calcio unisce il mondo - No alla discriminazione".

L'IFA dovrà investire un terzo della multa nell'attuazione di un piano volto a "garantire azioni contro la discriminazione e a prevenire il ripetersi di episodi simili".

In seguito a un'indagine separata, la FIFA ha annunciato che non sarebbero stati presi provvedimenti contro la Federazione calcistica israeliana (IFA) in merito alle accuse secondo cui club israeliani con sede nella Cisgiordania occupata partecipavano ai campionati israeliani.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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