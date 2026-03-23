India: Modi sulla chiusura dello Stretto di Hormuz

La chiusura dello Stretto di Hormuz è inaccettabile, ha dichiarato il Primo Ministro indiano Narendra Modi durante una sessione parlamentare, come riportato da News 18.

"Gli attacchi alle navi mercantili e le interruzioni delle vie navigabili internazionali come lo Stretto di Hormuz sono inaccettabili. Attraverso la diplomazia, l'India si impegna costantemente per garantire il passaggio sicuro delle navi indiane, anche in questo clima di guerra", ha affermato.

Secondo Modi, lo Stretto di Hormuz riveste un ruolo cruciale nell'economia indiana, poiché vi transitano petrolio greggio, gas e fertilizzanti. L'India importa circa il 60% del suo gas di petrolio liquefatto (GPL), principalmente per il consumo interno e la produzione industriale. Attualmente, il traffico marittimo necessario per il transito delle risorse energetiche è "molto problematico", ha osservato.

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