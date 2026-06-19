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Il progetto cinese per un ordine mondiale post-occidentale

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Il progetto cinese per un ordine mondiale post-occidentale

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Con la pubblicazione del nuovo libro bianco intitolato “More Just and Equitable Global Governance: China’s Principles, Proposals and Actions”, Pechino rilancia in modo esplicito la propria visione alternativa dell’ordine internazionale, in un contesto segnato da guerre, frammentazione economica e crescente delegittimazione delle istituzioni multilaterali tradizionali. Il documento, diffuso dal Consiglio di Stato cinese, non si limita a una dichiarazione di principio, ma si propone come una vera e propria architettura politica alternativa: una riforma progressiva del sistema di governance globale, non la sua demolizione, ma la sua riconfigurazione secondo parametri più “equi” e “inclusivi”. Al centro della proposta c’è la visione di Xi Jinping della “comunità dal futuro condiviso per l’umanità”, accompagnata dalla “Global Governance Initiative” (GGI), presentata come risposta alle “deficienze strutturali” dell’attuale sistema internazionale. Secondo Pechino, il mondo sarebbe entrato in una fase di instabilità sistemica, segnata da conflitti regionali, crisi economiche e competizione geopolitica crescente.

Il libro bianco descrive esplicitamente il sistema internazionale come un ordine in transizione, attraversato da “acque pericolose”, in cui le istituzioni nate nel secondo dopoguerra mostrano un crescente scollamento rispetto alle dinamiche reali del potere globale. In questo quadro, la Cina si presenta come attore centrale nella costruzione di nuove regole per i cosiddetti “nuovi domini”: cyberspazio, spazio extra-atmosferico, regioni polari ed economia del mare. Particolarmente rilevante è l’insistenza sul ruolo delle Nazioni Unite, che Pechino definisce come asse irrinunciabile della governance globale. A differenza delle proposte occidentali di riforma spesso legate a blocchi di alleanze o coalizioni selettive, la Cina propone un rafforzamento formale dell’ONU come unico canale legittimo di coordinamento multilaterale, almeno sul piano teorico. Allo stesso tempo, il documento non nasconde una critica implicita - ma politicamente chiara - all’ordine internazionale guidato dagli Stati Uniti. Pur evitando una contrapposizione frontale, il libro bianco accusa “alcuni Paesi” di alimentare instabilità globale attraverso l’uso della forza, la costruzione di sfere d’influenza e il progressivo svuotamento delle istituzioni multilaterali. Il riferimento appare diretto a un contesto in cui le guerre in Ucraina e Medio Oriente, insieme alla crescente frammentazione economica globale, vengono lette da Pechino come sintomi di una crisi più ampia dell’egemonia occidentale e del cosiddetto “ordine basato sulle regole”.

In questa cornice, la Cina propone il proprio modello come risposta funzionale: non una rivoluzione del sistema, ma un suo “aggiornamento” coerente con i nuovi rapporti di forza globali. Il messaggio è chiaro: l’ordine internazionale non deve essere “smantellato e ricostruito”, ma adattato alla realtà di un mondo multipolare già in formazione. Sul piano operativo, Pechino rivendica un ruolo crescente nella definizione di standard globali in settori strategici, dall’intelligenza artificiale alle infrastrutture spaziali. La proposta di un’Organizzazione per la cooperazione sull’IA e la promozione di nuovi quadri normativi per cyberspazio e spazio extra-atmosferico si inseriscono in questa strategia di lungo periodo. Secondo il ministro degli Esteri Wang Yi, il sistema internazionale si troverebbe oggi a un “punto di svolta critico”, in cui la scelta non è tra conservazione e rivoluzione, ma tra disordine crescente e riforma controllata delle regole esistenti. In questa lettura, la Cina si presenta come forza stabilizzatrice in un contesto globale definito instabile proprio dall’eccesso di unilateralismo e dall’indebolimento delle istituzioni collettive.

Il libro bianco evidenzia anche un altro elemento centrale della strategia cinese: la gestione del consenso internazionale. L’ampia adesione rivendicata da Pechino alla Global Governance Initiative - con il coinvolgimento di numerosi Paesi e organizzazioni internazionali - viene interpretata come segnale di un progressivo spostamento del baricentro politico globale verso modelli alternativi a quello occidentale. In controluce, emerge una lettura più ampia delle dinamiche contemporanee: la crisi dell’ordine post-1945 non è presentata come un vuoto da colmare, ma come una transizione già in corso verso un sistema multipolare, nel quale la legittimità delle regole non può più essere monopolio di un singolo blocco geopolitico. In questo scenario, la proposta cinese non si limita a una posizione teorica, ma si configura come strumento di posizionamento strategico globale. L’obiettivo non è soltanto partecipare alla definizione delle nuove regole, ma contribuire in modo decisivo a scriverle, consolidando un modello di governance che rifletta l’evoluzione dei rapporti di forza internazionali. Il libro bianco, in definitiva, formalizza una traiettoria già in atto: la trasformazione della Cina da attore dell’ordine globale esistente a uno dei principali architetti del suo futuro assetto. Una trasformazione che si inserisce nel più ampio processo di ridefinizione degli equilibri mondiali e della stessa idea di multilateralismo nel XXI secolo.



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