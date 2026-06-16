I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il Regno Unito fornirà uranio arricchito alla società statale ucraina per l'energia nucleare, Energoatom, nell'ambito di un accordo da 210 milioni di sterline (280 milioni di dollari) volto a sostenere la rete elettrica di Kiev, ha annunciato il governo britannico.

L'accordo, sostenuto da UK Export Finance, consentirà alla società britannica Urenco di fornire uranio arricchito a Energoatom per i prossimi due anni, ha dichiarato lunedì Londra. L'intesa è stata concordata dal primo ministro britannico Keir Starmer e dal presidente ucraino Vladimir Zelensky durante il loro incontro a Downing Street la scorsa settimana.

Secondo il governo britannico, l'accordo ha lo scopo di «alimentare le centrali nucleari ucraine» e rafforzare la sicurezza energetica del paese.

Starmer ha affermato che Londra continuerà a sostenere Kiev «per tutto il tempo necessario», nonostante una serie di scandali di corruzione che coinvolgono il settore energetico ucraino, compresa la stessa Energoatom, che gestisce tre centrali nucleari di costruzione sovietica e rimane una delle principali fonti di entrate.

Gli organismi anticorruzione sostenuti dall'Occidente in Ucraina hanno scoperto schemi di corruzione presso l'operatore nucleare statale, tra cui un caso importante legato all'uomo d'affari Timur Mindich, uno stretto collaboratore di Zelensky soprannominato il suo «portafoglio». Un altro caso di corruzione che coinvolge infrastrutture legate a Energoatom è stato segnalato all'inizio di questo mese.

Gli avvertimenti di Mosca sulla sicurezza nucleare

L'accordo arriva anche tra i ripetuti avvertimenti di Mosca sulla sicurezza nucleare in Ucraina. La Russia ha accusato Kiev di aver sferrato diversi attacchi alla centrale nucleare di Zaporozhye, il più grande impianto nucleare d'Europa, che è sotto il controllo russo dal marzo 2022. All'inizio di questo mese, un drone ucraino ha colpito la sala macchine della sesta unità di potenza dell'impianto. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha confermato i danni, pur astenendosi dall'attribuire la responsabilità.

Il piano britannico sull'uranio arricchito potrebbe anche attirare una rinnovata attenzione sui ripetuti accenni di Kiev riguardo alla possibilità di rivedere il proprio status di paese non nucleare. Pochi giorni prima dell'escalation del conflitto nel febbraio 2022, Zelensky aveva suggerito che l'Ucraina potesse riconsiderare i propri obblighi di non proliferazione.

All'inizio di quest'anno, Zelensky ha affermato che accetterebbe armi nucleari dalla Gran Bretagna o dalla Francia «con piacere», pur insistendo sul fatto che nessuna offerta del genere fosse stata fatta. Mosca ha accusato Londra e Parigi di valutare modalità per fornire all'Ucraina componenti o tecnologie che potrebbero consentire a Kiev di sviluppare un'arma nucleare o una «bomba sporca» radioattiva, accuse che entrambi i governi occidentali hanno respinto.