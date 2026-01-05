Abbonati / Sostienici
Iran, seconda settimana di proteste. La polizia arresta i rivoltosi in possesso di "armi e bombe"

Il 4 gennaio la polizia iraniana ha annunciato l'arresto di rivoltosi e organizzatori di proteste, alcuni dei quali pagati dall'estero e altri trovati in possesso di armi ed esplosivi.

Il capo della polizia iraniana Ahmad Reza Radan ha spiegato domenica che le proteste inizialmente "erano legittime proteste economiche dei commercianti del mercato", ma "in seguito si sono trasformate in rivolte".

"Abbiamo iniziato due giorni fa ad arrestare coloro che incitano alle rivolte", ha spiegato Radan parlando alla televisione iraniana. Ha osservato che alcuni di loro hanno confessato di aver ricevuto pagamenti in dollari, il che suggerisce che le proteste siano sostenute da ONG straniere o agenzie di intelligence.

La polizia iraniana ha dichiarato di aver arrestato due rivoltosi e vandali nella provincia di Lorestan, trovati in possesso di armi ed esplosivi.

Sabato la polizia di Kuhdasht, una città nella provincia di Lorestan, nell'Iran occidentale, ha annunciato l'arresto di due presunti responsabili dei recenti disordini in città.

Il capo della polizia Ali Amani ha dichiarato che gli individui "stavano pianificando di compiere atti di sabotaggio per destabilizzare la sicurezza nella regione di Kuhdasht, nella provincia di Lorestan". Uno dei rivoltosi "era in possesso di una pistola e di diverse bombe artigianali, oltre a diverse armi bianche".

Nel frattempo, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha annunciato l'arresto di due ragazze adolescenti a Isfahan. Le ragazze avrebbero guidato i disordini in città e chiesto la distruzione di proprietà, mentre ricevevano pagamenti da un agente in Germania.

L'ufficio relazioni pubbliche dell'IRGC ha rilasciato una dichiarazione annunciando l'arresto di tre presunti leader dei recenti disordini a Khorramabad, una città nella provincia di Lorestan.

Secondo la dichiarazione, gli individui ricevevano istruzioni da Iran International e da altri organi di stampa dell'opposizione e hanno partecipato a danneggiare proprietà pubbliche, scrivere slogan e far degenerare le proteste in disordini.

Le proteste sono iniziate il 28 dicembre, dopo che i negozianti e i commercianti dei bazar si sono infuriati per il forte calo del valore della valuta iraniana rispetto al dollaro.

Il calo del valore della lira ha aggravato le difficili condizioni di vita degli iraniani, già sottoposti alle sanzioni statunitensi, tra cui la frequente carenza di acqua ed elettricità.

Tuttavia, elementi sovversivi, guidati dall'estero, hanno sfruttato rapidamente le proteste pacifiche, organizzando rivolte e atti di sabotaggio, prendendo di mira strutture pubbliche, edifici governativi e persino alcune istituzioni militari, nel tentativo di creare caos e panico tra la popolazione.

Il 30 dicembre, il giornalista israeliano Zvi Yehezkeli si è vantato del ruolo svolto dall'intelligence straniera nel fomentare le rivolte in Iran, durante un'intervista al canale israeliano i24NEWS.

Il Mossad ha utilizzato il suo account Twitter in lingua persiana per incoraggiare gli iraniani a protestare contro il governo iraniano, affermando che si sarebbe unito a loro durante le dimostrazioni.

"Uscite insieme per le strade. È giunto il momento", ha scrisse il Mossad.

Il 2 gennaio, la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha riconosciuto le lamentele dei manifestanti.

"Quando un commerciante osserva il calo del valore della moneta nazionale e l'instabilità dei tassi di cambio, sia per la valuta locale che per quella estera, e la conseguente mancanza di stabilità nel contesto imprenditoriale, afferma di non poter svolgere il suo lavoro, e ha ragione", ha sottolineato Khamenei. La Guida Suprema ha anche tracciato una netta distinzione tra protesta legittima e rivolta.

